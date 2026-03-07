Chủ Nhật, 08/03/2026

Trang chủ Chứng khoán

Khối ngoại và Cá nhân đồng loạt bán tháo phiên cuối tuần

Thu Minh

07/03/2026, 08:49

Áp lực bán tháo tăng trở lại trong phiên cuối tuần cho thấy các nhà đầu tư bắt đáy vẫn đang chịu rủi ro không hề nhỏ. Rất nhiều mã đã lao dốc sâu hơn thời điểm giữa tuần, nghĩa là các vị thế bắt đáy ngắn hạn đã thua lỗ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Áp lực bán mạnh đã quay lại trong phiên cuối tuần, bất chấp những nỗ lực bắt đáy kéo hồi các phiên trước. Tâm lý nhà đầu tư vẫn rất yếu và quan điểm giảm rủi ro hoàn toàn áp đảo. VN-Index đóng cửa giảm 2,25% tương đương để mất 40,67 điểm. Mức giảm này lớn hơn cả hai phiên bán tháo đầu tuần.

Tính chung 5 phiên tuần này, chỉ số bốc hơi 112,5 điểm tương đương -5,98%. Đây cũng là mức giảm kỷ lục kể từ tuần khủng hoảng thuế đối ứng cuối tháng 3/2025. Ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là cực kỳ rõ ràng khi VIC giảm 5,04%, GAS giảm 6,35%, TCB giảm 2,33%, BID giảm 1,91%, CTG giảm 1,52%, VCB giảm 1,44%... Chỉ số đại diện nhóm blue-chips VN30 cũng giảm 1,99%.

Độ rộng toàn sàn HoSE cực kém với 88 cổ phiếu xanh và 237 cổ phiếu đỏ. Tuy thị trường chưa đến nỗi sàn hàng loạt nhưng 90 mã bốc hơi vượt 2% giá trị cũng là tổn hại rất lớn. Ngay cả những cổ phiếu khỏe nhất đợt này như dầu khí cũng đang chao đảo. BSR còn tăng 4,07%, PVD tăng 0,12%, PVT tăng 6,97% nhưng loạt mã khác đỏ như PLX giảm 4,17%, PVC giảm 2%, GAS giảm 6,35%, PVG giảm 6,98%...

Những cổ phiếu có khả năng đi ngược dòng hôm nay rất ít và cũng chỉ vài cổ phiếu thực sự có sức mạnh như VIX tăng 2,02%, DPM tăng 2,13%, DCM tăng 3,77%, DGC tăng 2,96%, VCG tăng 1,78%, EVF tăng 1,49%. Nhà đầu tư nước ngoài cũng tiếp tục gây sức ép khi bán ròng 1.306 tỷ đồng nữa hôm nay, nâng tổng giá trị bán ròng với cổ phiếu sàn HoSE cả tuần lên xấp xỉ 6.000 tỷ đồng.

Áp lực bán tháo tăng trở lại trong phiên cuối tuần cho thấy các nhà đầu tư bắt đáy vẫn đang chịu rủi ro không hề nhỏ. Rất nhiều mã đã lao dốc sâu hơn thời điểm giữa tuần, nghĩa là các vị thế bắt đáy ngắn hạn đã thua lỗ.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1389.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1324.6 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hóa chất, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: BSR, DCM, MWG, PVT, VCI, DGC, PNJ, GMD, BVH, MBB. 

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, SSI, VIC, VHM, VPB, GEX, PLX, CTG, TPB.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 702.5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 101.8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SHB, VIX, FPT, MBB, VIC, PLX, DXG, DPM, MWG, KDH. 

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Hóa chất. Top bán ròng có: VNM, STB, BSR, VHM, VCB, DCM, PVT, HDB, FTS.

Tự doanh bán ròng 92.9 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 75.2 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 7/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Tài nguyên Cơ bản, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HPG, VIX, SSI, VCG, VIC, PLX, HDB, LPB, VCB, DBC. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm TCB, MSN, MBB, STB, GMD, FPT, E1VFVN30, POW, DCM, PVD.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 2105.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1298.1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Hóa chất Top bán ròng có SHB, MWG, BSR, MBB, VCI, VIX, DCM, DPM, BAF, GAS. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin. Top mua ròng có FPT, VHM, STB, SSI, VNM, VIC, VPB, VCB, CTG, TPB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 3.974,8 tỷ đồng, tăng +238,3% so với phiên liền trước và đóng góp 10,7% tổng giá trị giao dịch. 

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VIC, với hơn 5,2 triệu đơn vị cổ phiếu (trị giá 818,2 tỷ đồng) được nhà đầu tư cá nhân bán thỏa thuận cho Tổ chức trong nước, và 1,4 triệu đơn vị cổ phiếu (trị giá 219,1 tỷ đồng) được sang tay giữa các Tổ chức trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Thép, Hóa chất, Nuôi trồng nông & hải sản, Thực phẩm, Bán lẻ, Phần mềm, trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Thiết bị và dịch vụ dầu khí, Vật liệu xây dựng & nội thất. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.

Từ khóa:

áp lực bán tháo bán ròng khớp lệnh cổ phiếu blue-chips cổ phiếu VIC giao dịch khớp lệnh nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư nước ngoài thị trường chứng khoán Việt Nam tình hình thị trường tuần này VN-Index giảm mạnh

