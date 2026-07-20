Nhà đầu tư chọn đúng cổ phiếu nhưng tài sản không tăng?

Chọn đúng ngành, đúng mã, thậm chí đúng cả thời điểm - nhưng nhìn lại sau vài năm, tài sản không tăng trưởng như kỳ vọng. Đó chính là thực tế của không ít nhà đầu tư trong thời gian qua và nguyên nhân thường không nằm ở việc "chọn sai cổ phiếu" mà ở việc thiếu một chiến lược phân bổ tài sản bài bản.

Tại nhiều thị trường phát triển, các công ty chứng khoán đã không còn đơn thuần là đơn vị môi giới giao dịch, mà trở thành đối tác tư vấn chiến lược, đồng hành cùng khách hàng hoạch định tài chính dài hạn. Đây cũng là định hướng mà Công ty Cổ phần Chứng khoán Kirin (KIRIN SECURITIES) đang theo đuổi.

ĐẦU TƯ LÀ MỘT HÀNH TRÌNH DÀI HẠN, KHÔNG PHẢI MỘT GIAO DỊCH NGẮN HẠN

Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSDC), tính đến tháng 6/2026, số lượng tài khoản chứng khoán trong nước đã đạt 1,3 triệu tài khoản, tương đương khoảng 13% dân số. Cùng với sự gia tăng của tầng lớp trung lưu, nhu cầu của nhà đầu tư không còn chỉ là câu hỏi quen thuộc "nên mua cổ phiếu nào" mà đang hướng tới một nhu cầu lớn hơn chính là quản lý và phân bổ tài sản một cách bài bản, bền vững.

Nhìn lại nhiều chu kỳ tăng trưởng và điều chỉnh của thị trường chứng khoán Việt Nam, một điều dễ nhận thấy những nhà đầu tư thành công bền vững hiếm khi là người liên tục "săn sóng" ngắn hạn. Phần lớn trong số họ sở hữu một chiến lược phân bổ tài sản phù hợp với mục tiêu tài chính cá nhân.

Với triết lý "Growing Wealth Together", KIRIN SECURITIES định vị mình không chỉ là nơi giao dịch chứng khoán, mà là đối tác quản lý tài sản chiến lược, đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình tích lũy, bảo vệ và gia tăng của cải.

"Trong giai đoạn thị trường ngày càng chuyên nghiệp, lợi nhuận bền vững sẽ không đến từ việc liên tục tìm kiếm cổ phiếu 'nóng', mà đến từ khả năng phân bổ tài sản hợp lý và duy trì kỷ luật đầu tư. Chúng tôi mong muốn trở thành người đồng hành giúp nhà đầu tư giải quyết bài toán đó”, ông Hoàng Xuân Hùng, Tổng giám đốc KIRIN SECURITIES.

LẤY MỤC TIÊU CỦA TỪNG KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM

Mỗi nhà đầu tư có một bài toán tài chính khác nhau: người cần tích lũy tài sản dài hạn, người cần dòng tiền ổn định cho tuổi nghỉ hưu, người là doanh nhân cần cân bằng giữa vốn kinh doanh và đầu tư tài chính.

Vì vậy, thay vì đưa ra khuyến nghị chung chung hay trả lời câu hỏi “nay mua mã nào”, đội ngũ chuyên gia của KIRIN SECURITIES tập trung giải quyết những câu hỏi cốt lõi như:

Tài sản nên phân bổ ra sao để tối ưu lợi nhuận và kiểm soát rủi ro?

Danh mục nào phù hợp với mục tiêu tài chính 3 - 5 năm tới?

Khi thị trường biến động, nên tiếp tục nắm giữ hay điều chỉnh chiến lược?

HỆ SINH THÁI SẢN PHẨM TƯ VẤN - BA NHÓM GIẢI PHÁP

Để hiện thực hóa triết lý này, KIRIN SECURITIES phát triển ba nhóm sản phẩm tư vấn theo nhu cầu và quy mô tài sản của từng khách hàng:

Danh mục đầu tư chiến lược - tầm nhìn 3 - 5 năm, tập trung vào doanh nghiệp đầu ngành, nền tảng cơ bản vững, gồm các chủ đề như ngân hàng - tài chính, hạ tầng, công nghệ, năng lượng, tiêu dùng, xuất khẩu và cổ tức cao.

Danh mục đầu tư theo chủ đề - bám theo các xu hướng dài hạn của nền kinh tế như chuyển đổi số và AI, đầu tư công, dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, kinh tế xanh, và các cơ hội đầu tư từ quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Danh mục cá nhân hóa - dành cho khách hàng có quy mô tài sản lớn hoặc mục tiêu đặc thù, được "may đo" dựa trên dòng tiền, thời gian đầu tư và khẩu vị rủi ro riêng.

ĐỒNG HÀNH DÀI HẠN - KHÔNG CHỈ LÀ MỘT KHUYẾN NGHỊ

Một danh mục hiệu quả không dừng ở việc chọn cổ phiếu ban đầu, mà nằm ở quá trình theo dõi, đánh giá và tái cơ cấu khi điều kiện thị trường thay đổi. Mỗi sản phẩm tư vấn tại KIRIN SECURITIES đều đi kèm bộ tiêu chuẩn minh bạch như luận điểm đầu tư rõ ràng, chiến lược phân bổ vốn, mức sinh lời kỳ vọng, rủi ro cần theo dõi và kế hoạch tái cơ cấu định kỳ.

Theo đại diện KIRIN SECURITIES, sở hữu một chiến lược đầu tư rõ ràng giúp nhà đầu tư giảm thiểu quyết định cảm tính, duy trì kỷ luật và nâng cao khả năng đạt mục tiêu tài chính dài hạn.

Tên gọi KIRIN lấy cảm hứng từ hình tượng Kỳ Lân - biểu tượng của trí tuệ, uy tín và thịnh vượng trong văn hóa phương Đông. Trong giai đoạn phát triển mới, KIRIN SECURITIES đặt mục tiêu trở thành người bạn đồng hành tin cậy của nhà đầu tư Việt qua nhiều chu kỳ kinh tế.

Nhân dịp ra mắt định vị thương hiệu mới, KIRIN SECURITIES dành tặng chương trình tư vấn phân bổ tài sản miễn phí cho các nhà đầu tư có nhu cầu hoạch định chiến lược tài chính dài hạn. Chương trình áp dụng số lượng có hạn trong giai đoạn ra mắt.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kirin (KIRIN SECURITIES)

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