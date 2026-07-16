Dược chất phóng xạ thế hệ mới chẩn đoán và điều trị ung thư

Theo các chuyên gia, ở khoa học công nghệ hạt nhân, hệ sinh thái công nghệ hạt nhân, hệ sinh thái công nghiệp năng lượng nguyên tử thì năng lượng nguyên tử không chỉ là điện; đó còn là những dược chất phóng xạ để chẩn đoán và cứu sống người bệnh hiểm nghèo; là những công nghệ bức xạ bảo đảm an toàn thực phẩm; là những kỹ thuật hạt nhân để đánh giá, dự báo và bảo vệ môi trường; những vật liệu chiến lược phục vụ công nghiệp công nghệ cao.

TS Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, cho rằng: "Điện hạt nhân đóng vai trò vô cùng quan trọng trong giai đoạn sắp tới. Năng lực triển khai thành công chương trình điện hạt nhân là một năng lực hết sức đặc biệt của bất kỳ quốc gia nào sở hữu nó. Làm chủ ứng dụng công nghệ khoa học hạt nhân trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, công nghiệp và tài nguyên môi trường. Làm chủ công nghệ chế biến sâu đất hiếm, nhanh chóng tạo ra sản phẩm chiến lược quan trọng và tiếp theo là những vật liệu chiến lược".

Bên cạnh đó, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cũng phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, phục vụ người bệnh. Nỗ lực triển khai xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân với lò hạt nhân nghiên cứu mới, xây dựng trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân thành một trung tâm chẩn đoán và điều trị ung thư hiện đại và hiệu quả tại khu vực, đạt tầm quốc tế.

Những thay đổi của khoa học công nghệ đang làm thay đổi sâu sắc vai trò của năng lượng nguyên tử, khoa học công nghệ hạt nhân. Đảng và Nhà nước ta đã có những quyết sách rất quan trọng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, và chuyển đổi số quốc gia. Chương trình điện hạt nhân được tái khởi động vào cuối năm 2024, các công nghệ chiến lược được xác định là nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cần chuẩn bị sẵn sàng nhân lực vận hành Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân và nhân lực chất lượng cao cho các dự án điện hạt nhân trong tương lai.

Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia.

"Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam cần đẩy mạnh ứng dụng năng lượng nguyên tử vào đời sống, tiếp tục đưa các thành tựu khoa học hạt nhân vào phục vụ trong lĩnh vực y tế, nông nghiệp, công nghiệp, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, chế biến sâu đất hiếm, titan... Đặc biệt, cần tiếp tục hoàn thiện và vận hành hiệu quả mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đảng và Nhà nước ta đã xác định năng lượng hạt nhân giữ vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng và thực hiện cam kết quốc tế về đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Việt Nam đã phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư.

Để thực hiện thành công mục tiêu chiến lược này, Chính phủ đang khẩn trương triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp toàn diện, đồng bộ, trong đó có công tác chuẩn bị triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và dự án nghiên cứu khoa học công nghệ hạt nhân tại tỉnh Đồng Nai.