Khám phá văn hóa ẩm thực châu Âu "Taste Europe!" tại SECC

Triển lãm Quốc tế Vietfood & Beverage 2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) đang trở thành tâm điểm chú ý của những người yêu ẩm thực khi chiến dịch "Taste Europe!" chính thức quay trở lại. Đây là cơ hội tuyệt vời để khám phá những hương vị độc đáo từ châu Âu, nơi các đầu bếp tài ba sẽ mang đến những trải nghiệm ẩm thực khó quên.
Gian hàng "Taste Europe!" tại SECC không chỉ là nơi trưng bày các sản phẩm ẩm thực mà còn là sân khấu cho những màn trình diễn nấu ăn đầy sáng tạo. Các đầu bếp châu Âu, đặc biệt là từ Ba Lan, sẽ trực tiếp chế biến những món ăn từ thịt bò, thịt heo và táo châu Âu.
Đặc biệt, những món ăn này không chỉ giữ nguyên hương vị truyền thống mà còn được điều chỉnh để phù hợp với khẩu vị của người Việt. Khách tham quan sẽ có cơ hội thưởng thức những hộp cơm (lunch box) hiện đại với nguyên liệu nổi bật như thịt bò xé, thịt heo xé và táo tươi từ các vườn cây châu Âu.
Chiến dịch "Taste Europe!" không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu ẩm thực mà còn mở ra cơ hội gặp gỡ với đại diện của các tổ chức ngành hàng từ Ba Lan. Đây là dịp để tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc sản phẩm, quy trình sản xuất và các tiêu chuẩn chất lượng của thực phẩm châu Âu.
Hơn hết, những sản phẩm này được sản xuất theo mô hình "từ nông trại đến bàn ăn", đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nghiêm ngặt của Liên minh châu Âu như HACCP (Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn), GMP (Thực hành sản xuất tốt), GHP (Thực hành vệ sinh tốt), GAP (Thực hành nông nghiệp tốt) và ISO (Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế).
Thực tế, chất lượng của thực phẩm châu Âu được tạo nên từ sự kết hợp giữa điều kiện tự nhiên thuận lợi và kinh nghiệm lâu đời của người sản xuất. Từ trang trại đến khâu chế biến, mọi công đoạn đều được kiểm soát chặt chẽ, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm an toàn và chất lượng cao. Đặc biệt, các sản phẩm từ Ba Lan như thịt heo, thịt bò và táo được đánh giá cao về hương vị và giá trị dinh dưỡng.
Sự kiện "Taste Europe!" tại Vietfood & Beverage 2026 không chỉ là nơi để thưởng thức ẩm thực mà còn là cơ hội để mở rộng kiến thức về văn hóa ẩm thực châu Âu. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và học hỏi kinh nghiệm từ các đối tác châu Âu.
Từ ngày 6 đến 8/8, thực khách hãy ghé thăm gian hàng C09, Hall A1 tại Trung Tâm Hội chợ và Triển Lãm Sài Gòn (SECC) để trực tiếp khám phá hương vị, chất lượng và những ý tưởng ẩm thực mới từ “Taste Europe!”.
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