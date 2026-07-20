Khắc phục bất cập hạ tầng nhằm phát huy thế mạnh thiên nhiên du lịch Na Hang

Sau chuyến khảo sát tại Khu danh thắng quốc gia Na Hang - Lâm Bình, nhiều doanh nghiệp lữ hành và chuyên gia du lịch đánh giá cao vẻ đẹp thiên nhiên của điểm đến, đồng thời chỉ ra những hạn chế về môi trường, hạ tầng, cơ sở lưu trú và sản phẩm du lịch. Từ đó, các đơn vị đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức hấp dẫn, thu hút du khách trong nước và quốc tế...

Hồ Na Hang. Ảnh: Chu Khôi.

Khu Bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình được ví như “hòn ngọc xanh giữa trời Tuyên Quang”, sở hữu hơn 15.000 ha cảnh quan với núi, rừng, hồ và hệ sinh thái phong phú. Điểm nhấn là thác Khuổi Nhi gồm 5 tầng thác trải dài khoảng 1,5 km. Mỗi tầng mang một vẻ đẹp riêng, từ dòng nước hiền hòa len qua những phiến đá phủ rêu đến những thác nước tung bọt trắng xóa. Tầng thác cuối cao khoảng 70 m, được xem là đẹp nhất với dòng nước đổ xuống như dải lụa giữa núi rừng.

DOANH NGHIỆP HIẾN KẾ NÂNG TẦM DU LỊCH NA HANG

Sau chương trình khảo sát, liên kết xây dựng sản phẩm du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tổ chức mới đây, các doanh nghiệp lữ hành đã chỉ ra những bất cập và hiến kế cho địa phương những giải pháp khắc phục để nâng tầm du lịch hồ Na Hang.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, cho biết hồ Na Hang và thác Khuổi Nhi để lại ấn tượng mạnh bởi vẻ đẹp hiếm có, nhưng cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế. Chẳng hạn, sau những trận mưa lớn, rác từ các khe suối và khu dân cư theo dòng nước đổ về khiến lòng hồ xuất hiện khá nhiều rác thải, ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách. Vì vậy, công tác bảo vệ môi trường cần bắt đầu từ các thôn, bản thông qua việc tuyên truyền người dân hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, đồng thời xây dựng hệ thống thu gom, phân loại và tái chế rác hiệu quả.

Hoàng hôn trên hồ Na Hang. Ảnh: Nguyễn Hữu Cường, CEO Tràng An Travel, thành viên đoàn khảo sát.

Bên cạnh đó, ông Đạt đề xuất chuyển từ tư duy tham quan sang phát triển du lịch trải nghiệm với các sản phẩm như trekking cùng người bản địa, chèo SUP, kayak, đánh bắt cá, làm bánh, nấu ăn, dệt vải truyền thống, săn mây, tour nhiếp ảnh, tắm lá thuốc, massage và các chương trình giao lưu văn nghệ tập trung tại không gian cộng đồng thay vì tổ chức riêng lẻ ở từng homestay.

Na Hang - Lâm Bình còn thiếu cơ sở lưu trú chất lượng cao. Phần lớn homestay hiện phục vụ phân khúc bình dân, trong khi xu hướng du lịch hiện nay đòi hỏi du khách được trải nghiệm thiên nhiên ban ngày nhưng vẫn nghỉ ngơi trong không gian tiện nghi, sạch sẽ vào buổi tối".

Ông Nguyễn Hữu Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội, Giám đốc Công ty Tràng An Travel, cho rằng địa phương cần đầu tư thêm các khu nghỉ dưỡng chất lượng cao. Đồng thời, xây dựng các tuyến du lịch liên kết Na Hang - Lâm Bình với Cao nguyên đá Đồng Văn và các điểm đến nổi tiếng của Cao Bằng, nhằm hình thành những hành trình dài ngày, tăng sức hấp dẫn cho du khách.

Ở góc độ khai thác khách quốc tế, bà Dương Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hoàn Kiếm (Hà Nội) nhận định, lợi thế lớn nhất của Tuyên Quang là các làng bản còn giữ được nét nguyên bản. Đây chính là điều khách quốc tế yêu thích. Tuy nhiên, nhiều homestay vẫn còn hạn chế về vệ sinh, cách bài trí và khả năng ngăn côn trùng.

Du khách checkin trên hồ Na Hang. Ảnh: Tùng Nguyễn, thành viên đoàn khảo sát.

"Nhà ở vẫn có thể giữ nét mộc mạc nhưng phải sạch sẽ, gọn gàng, dịch vụ chu đáo để đủ sức thu hút nguồn khách quốc tế ổn định quanh năm", bà Tâm nhấn mạnh.

Đưa ra nhận xét sau nhiều năm khai thác tuyến Na Hang, bà Nguyễn Phượng Huỳnh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần du lịch quốc tế Nextstar Travel, cho biết hệ thống biển chỉ dẫn các cung trekking vẫn còn thiếu, nhiều dây hỗ trợ an toàn xuống cấp, biển cảnh báo tại các điểm tắm suối, bãi đá chưa đầy đủ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Do đó, đề nghị địa phương sớm đầu tư hoàn thiện hạ tầng và các hạng mục đảm bảo an toàn cho du khách.

Một bến thuyền ở hồ Na Hang. Ảnh: Chu Khôi.

Bà Tạ Thị Loan, Giám đốc Công ty TNHH Treka Travel, đề xuất nâng cao trải nghiệm trên tuyến du lịch lòng hồ Na Hang bằng cách phục vụ trà và đặc sản địa phương trên thuyền, giới thiệu văn hóa bản địa, chuẩn bị trang phục truyền thống để du khách chụp ảnh, đồng thời phát triển thêm các gian hàng quà tặng lưu niệm nhằm gia tăng chi tiêu và quảng bá hình ảnh điểm đến.

GỠ NÚT THẮT QUY HOẠCH, KHAI MỞ DU LỊCH NA HANG

Ông Ma Công Khâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thượng Lâm, cho biết Thượng Lâm là vùng lõi của Khu danh thắng quốc gia Na Hang - Lâm Bình. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khu vực trung tâm của khu danh thắng nằm trên địa bàn xã Thượng Lâm với nhiều điểm du lịch nổi tiếng như thác Khuổi Nhi, thác Nặm Me, thác Khuổi Súng, hang Khuổi Pín và Cọc Vài.

Tuy nhiên, các tour hiện nay vẫn chủ yếu giới thiệu theo tên 2 huyện cũ là Na Hang - Lâm Bình. Vì vậy, địa phương đề xuất xây dựng các tuyến du lịch theo địa giới hành chính mới như Lâm Bình - Thượng Lâm - Na Hang hoặc ngược lại.

Thượng Lâm hiện có khoảng 4.000 ha mặt nước trên tổng diện tích hơn 8.000 ha của lòng hồ, cùng 31 homestay có khả năng phục vụ khoảng 1.000 khách lưu trú mỗi đêm và hơn 10 bungalow đang hoạt động. Địa phương kỳ vọng Nghị quyết số 23 của HĐND tỉnh Tuyên Quang về hỗ trợ phát triển du lịch sẽ tạo động lực mới, với các chính sách hỗ trợ thay mái ngói âm dương, đóng mới thuyền du lịch và xây dựng điểm dừng chân kết hợp check-in.

Tỉnh Tuyên Quang đang tích cực thu hút các tập đoàn lớn đầu tư vào du lịch Na Hang - Lâm Bình. Dự kiến đến tháng 4/2027, tỉnh sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch Khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình. Sau khi quy hoạch được thông qua, nhiều dự án sẽ được triển khai tại đây”.

Một tầng thác Khuổi Nhi. Ảnh: Chu Khôi.

Một trong những khó khăn lớn là vấn đề môi trường. Vào mùa mưa, lượng lớn rác thải từ thượng nguồn trôi xuống lòng hồ, chủ yếu là chai nhựa, bao bì thuốc bảo vệ thực vật và rác vô cơ. Vì vậy, ông Khâm kiến nghị các xã liên quan phối hợp khảo sát nguồn phát sinh rác, tăng cường thu gom từ đầu nguồn và xây dựng các điểm chắn rác trước khi đổ xuống hồ để giải quyết bài toán ô nhiễm một cách bền vững.

Bà Bùi Thị Xuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Na Hang, cho biết địa phương đang xây dựng sản phẩm diễn xướng văn hóa trên mặt nước Hồ Na Hang vào dịp Quốc khánh 2/9, tái hiện đời sống người Tày, hoạt động đánh bắt cá trên sông Gâm kết hợp chợ đêm nhằm tạo điểm nhấn du lịch. Tuy nhiên, đến nay địa phương vẫn chưa thu hút được dự án du lịch quy mô lớn do vướng mắc về quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

Núi đá trên hồ Na Hang. Ảnh: Chu Khôi.

“Hiện khoảng 79% diện tích xã là rừng tự nhiên và rừng đặc dụng nên hầu hết dự án đều phải chờ hoàn thiện quy hoạch ba loại rừng. Nhiều hạng mục hạ tầng như bến thuyền, điểm dừng nghỉ hay du lịch dưới tán rừng vẫn chưa thể triển khai do vướng quy hoạch và các thủ tục liên quan đến quản lý rừng, khiến tiềm năng du lịch của Na Hang chưa được khai thác tương xứng”, bà Xuyên chia sẻ.

Bà Xuyên cho biết thêm, Tập đoàn Việt Thành đang đề xuất đầu tư khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Khuôn Bung với nhiều hạng mục như cáp treo, sân golf, bến thủy phi cơ, đồng thời kiến nghị xây dựng tuyến đường mới từ thành phố Tuyên Quang lên Na Hang, rút ngắn quãng đường từ khoảng 110 km xuống còn 64 km và xây thêm cầu để giảm thêm khoảng 10 km đường đèo. Nếu hoàn thành, thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Na Hang chỉ còn khoảng 3 giờ.