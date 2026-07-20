Thứ Hai, 20/07/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Sunshine Group được vinh danh "Môi trường làm việc tốt nhất châu Á" tại HR Asia Awards 2026

K Khánh Huyền

Sunshine Group khẳng định vị thế là một trong những môi trường làm việc hàng đầu khu vực khi chính thức được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" (HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards) tại HR Asia Awards 2026.

Sunshine Group được vinh danh "Môi trường làm việc tốt nhất châu Á" tại HR Asia Awards 2026

Được ví như "Oscar của ngành nhân sự" và là một trong những giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực quản trị nhân sự tại khu vực, HR Asia Awards do Tạp chí HR Asia tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có chính sách nhân sự nổi bật và môi trường làm việc tạo được mức độ gắn kết cao.

Giải thưởng được triển khai tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, sử dụng mô hình khảo sát TEAM (Total Engagement Assessment Model) để đánh giá trải nghiệm của người lao động, với dữ liệu tham chiếu từ hơn 2,5 triệu người lao động tại trên 20.000 tổ chức. Quá trình bình chọn kết hợp khảo sát nhân viên và thẩm định độc lập, vì vậy chỉ những doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí khắt khe về quản trị con người, mức độ gắn kết nội bộ và hiệu quả tổ chức mới được vinh danh.

Vượt qua hai vòng đánh giá độc lập cùng hệ thống tiêu chí nghiêm ngặt của Hội đồng giám khảo, năm nay Sunshine Group ghi nhận phản hồi tích cực ở nhiều hạng mục quan trọng, trong đó có việc xây dựng văn hóa đối thoại cởi mở, khuyến khích nhân sự ở mọi cấp chủ động đóng góp sáng kiến; đồng thời đầu tư mạnh cho đào tạo, nâng cao năng lực và làm chủ các công nghệ mới trong bối cảnh đẩy mạnh AI và chuyển đổi số. Chính sách đãi ngộ toàn diện, lộ trình phát triển minh bạch cùng các chương trình chăm lo đời sống tinh thần được tổ chức thường xuyên cũng góp phần kiến tạo một đội ngũ gắn kết, giàu năng lực và thích ứng cao.

Đại diện các doanh nghiệp tại lễ trao giải HR Asia Awards 2026. Ảnh: Sunshine Group.
Đại diện các doanh nghiệp tại lễ trao giải HR Asia Awards 2026. Ảnh: Sunshine Group.

Danh hiệu lần này cũng ghi dấu bước tiến của Sunshine Group trong giai đoạn phát triển mới, với định hướng lấy công nghệ, con người và đổi mới sáng tạo làm các trụ cột tăng trưởng. Cùng với việc đẩy mạnh đầu tư vào AI, dữ liệu lớn (Big Data), nghiên cứu - phát triển (R&D) và hạ tầng số, tập đoàn tiếp tục ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua việc xây dựng một môi trường làm việc hiện đại, thúc đẩy học tập liên tục, trao quyền để mỗi cá nhân phát huy năng lực và đóng góp vào quá trình đổi mới của doanh nghiệp.

Với hơn 30 dự án đã và đang triển khai cùng tổng mức đầu tư hàng trăm ngàn tỷ đồng, Sunshine Group không chỉ tạo thêm hàng chục nghìn việc làm mà còn đặt ra nhu cầu lớn về đội ngũ nhân sự có trình độ cao. Ảnh: Sunshine Group.
Với hơn 30 dự án đã và đang triển khai cùng tổng mức đầu tư hàng trăm ngàn tỷ đồng, Sunshine Group không chỉ tạo thêm hàng chục nghìn việc làm mà còn đặt ra nhu cầu lớn về đội ngũ nhân sự có trình độ cao. Ảnh: Sunshine Group.

Hiện Sunshine Group đang triển khai hơn 30 dự án bất động sản trên toàn quốc với tổng mức đầu tư lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, qua đó tạo thêm hàng chục nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp đồng thời đặt ra nhu cầu rất lớn về đội ngũ nhân sự chất lượng cao, sẵn sàng đồng hành cùng quá trình chuyển đổi và mở rộng quy mô thời gian tới.

Trong bối cảnh đó, danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026" không chỉ khẳng định chất lượng môi trường làm việc của Sunshine Group, mà còn cho thấy chiến lược đầu tư vào con người đang trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng, tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Đọc bài theo từ khoá

Sunshine Group VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Nhà đầu tư chọn đúng cổ phiếu nhưng tài sản không tăng?

Nhà đầu tư chọn đúng cổ phiếu nhưng tài sản không tăng?

Chọn đúng ngành, đúng mã, thậm chí đúng cả thời điểm - nhưng nhìn lại sau vài năm, tài sản không tăng trưởng như kỳ vọng. Đó chính là thực tế của không ít nhà đầu tư trong thời gian qua và nguyên nhân thường không nằm ở việc "chọn sai cổ phiếu" mà ở việc thiếu một chiến lược phân bổ tài sản bài bản.

Điện Biên chuyển hướng chế biến sâu và sản xuất xanh để thu hút đầu tư

Điện Biên chuyển hướng chế biến sâu và sản xuất xanh để thu hút đầu tư

Sở hữu nhiều lợi thế tài nguyên, Điện Biên vẫn khó tạo đột phá nếu chỉ cung cấp nguyên liệu thô. Vì vậy, tỉnh này đang chuyển hướng sang mô hình vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến sâu, liên kết chuỗi và sản xuất xanh. Đây là nền tảng để thu hút đầu tư, nâng cao giá trị nông sản và đảm bảo thu nhập bền vững cho người dân địa phương...

VnEconomy Xem thêm
Chuyển động Đối thoại Kết nối Doanh nhân Doanh nghiệp

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV
Khi mạng lưới metro được hình thành đồng bộ và phát triển theo mô hình TOD, người dân sẽ từng bước chuyển sang mô hình di chuyển đa phương thức - Ảnh: VnEconomy

VnEconomy Mô hình phát triển bất động sản thuần túy sẽ thay đổi bởi TOD

Hà Nội vừa khởi công xây dựng đồng thời 5 tuyến metro, định hình cấu trúc đô thị đa cực, chuyển dần từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực trung tâm sang mô hình phát triển đa trung tâm. Phát triển các tuyến metro đồng thời thúc đẩy TOD tích hợp với nhà ở, thương mại, văn phòng, dịch vụ sẽ tối ưu hóa giá trị sử dụng đất.

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy