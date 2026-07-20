Nhiều định chế quốc tế muốn tham gia VIFC-HCMC, Qualcomm chính thức trao Ý định thư

Hàng loạt định chế tài chính và tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới bày tỏ mong muốn mở rộng sự diện diện tại Việt Nam thông qua VIFC-HCMC. Trong đó, Qualcomm đã chính thức trao Ý định thư bày tỏ nguyện vọng tham gia vào dự án này...

Chương trình Financial Roundtable được tổ chức vào ngày 18/7/2026 tại Đại học Columbia (New York, Hoa Kỳ). Ảnh: VIFC-HCM.

Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) cho biết tại chương trình Financial Roundtable (Hội nghị Bàn tròn tài chính) do Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) tổ chức ngày 18/7/2026 tại Đại học Columbia (New York, Hoa Kỳ), nhiều định chế tài chính quốc tế cho biết mong muốn tham gia phát triển các kênh dẫn vốn quốc tế cho nền kinh tế Việt Nam, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác thông qua VIFC-HCMC.

Phiên làm việc có sự tham gia của những doanh nghiệp đã đầu tư tại Việt Nam hơn 20 năm và các tổ chức lần đầu tìm hiểu thị trường. Nhiều đại diện đánh giá cao triển vọng của Việt Nam và những cải cách gần đây, đồng thời xem VIFC-HCMC là cầu nối để tiếp cận thị trường.

Deutsche Bank – ngân hàng lớn nhất nước Đức và là một trong những ngân hàng đầu tư toàn cầu hàng đầu, có trụ sở tại Frankfurt, cam kết mở rộng hoạt động ngân hàng đầu tư tại Việt Nam, dự kiến mang đến nguồn vốn cho vay quy mô lớn phục vụ các dự án phát triển.

Warburg Pincus – một trong những quỹ đầu tư tư nhân (private equity) lâu đời và lớn nhất thế giới, có trụ sở tại New York cũng tái khẳng định mong muốn thành lập quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) tại Việt Nam.

Ở lĩnh vực quản lý tài sản, Morgan Stanley – một trong những ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản hàng đầu Hoa Kỳ, cùng Vanguard Global – công ty quản lý gia sản hoạt động theo mô hình văn phòng gia đình (family office) tại New York bày tỏ quan tâm tới dịch vụ quản lý tài sản và family office tại Việt Nam.

Trong khi đó, Haitong Securities – một trong những công ty chứng khoán lớn nhất Trung Quốc, trụ sở tại Thượng Hải, cho biết đang tích cực phát triển các kênh huy động vốn cho các doanh nghiệp Việt Nam và đề xuất thúc đẩy hợp tác giữa các sở giao dịch.

Buổi làm việc có sự hiện diện của Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp Quốc. Ảnh: VIFC-HCM.

Điểm nhấn khép lại phiên làm việc là Lễ trao Ý định thư của Tập đoàn Qualcomm Incorporated. Đây là tập đoàn công nghệ Hoa Kỳ thuộc danh sách Fortune 500, doanh nghiệp hàng đầu thế giới về công nghệ kết nối không dây và trí tuệ nhân tạo biên (Edge AI). Với hơn 20 năm hiện diện tại Việt Nam, Qualcomm gần đây tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài thông qua khoản đầu tư mới và việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển AI toàn cầu lớn thứ ba của tập đoàn tại Việt Nam, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực địa phương và tăng cường hợp tác công nghệ với các đối tác Việt Nam.

Trong Ý định thư đề ngày 07/7/2026, Qualcomm bày tỏ ấn tượng với tầm nhìn của Thành phố về VIFC, định hướng trở thành cửa ngõ kết nối Việt Nam với tài chính toàn cầu, góp phần hiện đại hóa hệ thống tài chính, thu hút đầu tư quốc tế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua công nghệ tiên tiến và các mô hình quản trị hiện đại.

Tập đoàn tin tưởng VIFC sẽ góp phần xây dựng một hệ sinh thái tài chính minh bạch, an toàn và bền vững. Trên cơ sở đó, Qualcomm chính thức bày tỏ nguyện vọng tham gia quá trình phát triển và hoạt động của Trung tâm, mong muốn được công nhận là thành viên của VIFC, cam kết tìm kiếm các cơ hội hợp tác – đầu tư – trao đổi tri thức, và chỉ định Công ty TNHH Qualcomm Việt Nam làm đầu mối phối hợp triển khai.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Bằng Giang, Giám đốc Đối ngoại Tập đoàn Qualcomm, đã trao Ý định thư cho ông Richard D. McClellan, Tổng Giám đốc VIFC-HCMC, dưới sự chứng kiến của Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp Quốc.

Theo VIFC-HCMC, chương trình Financial Roundtable không chỉ là hoạt động xúc tiến đầu tư, mà còn là bước tiến trong quá trình xây dựng mạng lưới đối tác quốc tế của Trung tâm.

Trước đó, ngày 12/7/2026, VIFC-HCMC cũng đã công bố Tổ tư vấn chiến lược và phát triển, với sự tham gia của nhiều chuyên gia và lãnh đạo cấp cao đến từ các định chế tài chính và tổ chức quốc tế.