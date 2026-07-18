VIS 2026: Sức hút từ sự trở lại của Walmart và các đối tác Hàn Quốc

Việc Walmart trở lại và sự hiện diện của đông đảo doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc tại VIS 2026 cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam đối với các nhà mua hàng và đối tác quốc tế...

VIS 2025 đã thu hút hơn 450 nhà cung cấp và nhà phân phối bán lẻ trong nước và trên thế giới. Ảnh Bộ Công Thương.

Triển lãm Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Viet Nam International Sourcing Expo 2026 - VIS 2026) do Bộ Công Thương tổ chức dự kiến diễn ra từ ngày 3–5/9/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.

Sự kiện tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn phân phối, nhà nhập khẩu và doanh nghiệp quốc tế. Trong đó, sự trở lại của Walmart, tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới, cùng đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc là những điểm nhấn đáng chú ý, mở ra thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các hệ thống phân phối và đối tác sản xuất lớn trên thế giới.

WALMART TIẾP TỤC TÌM KIẾM NHÀ CUNG ỨNG TRONG 6 NHÓM NGÀNH HÀNG

Tham gia VIS 2026, bên cạnh nhu cầu tìm kiếm nguồn hàng, nhiều doanh nghiệp quốc tế còn mong muốn kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp Việt Nam để tìm kiếm đối tác sản xuất, phát triển chuỗi cung ứng và mở rộng hợp tác đầu tư trong dài hạn. Đây là cơ hội để doanh nghiệp trong nước giới thiệu năng lực sản xuất, nâng cao khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Trong số các nhà mua hàng đến từ khu vực châu Mỹ, Walmart tiếp tục là một trong những tập đoàn thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam khi tiếp tục tham dự VIS 2026.

Theo định hướng trao đổi với Bộ Công Thương trong quá trình chuẩn bị chương trình, Walmart sẽ tập trung tìm kiếm nhà cung ứng Việt Nam trong sáu nhóm ngành hàng, gồm: quần áo và phụ kiện; giày dép; hàng dệt may và phụ kiện; điện tử gia dụng; đồ nội thất; thực phẩm và hàng tiêu dùng. Đây là những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh về sản xuất và xuất khẩu.

Tuy nhiên, để trở thành nhà cung ứng của Walmart, doanh nghiệp cần chứng minh năng lực sản xuất ổn định, chất lượng đồng đều, giá thành cạnh tranh và khả năng đáp ứng các đơn hàng quy mô lớn. Đồng thời, doanh nghiệp cũng phải đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm xã hội, điều kiện lao động và bảo vệ môi trường.

Hiện Walmart đang vận hành hơn 10.900 cửa hàng và câu lạc bộ tại 19 quốc gia, phục vụ khoảng 280 triệu lượt khách hàng và thành viên mỗi tuần thông qua hệ thống bán lẻ trực tiếp và thương mại điện tử. Trong năm tài chính 2026, tập đoàn đạt doanh thu khoảng 713 tỷ USD và có khoảng 2,1 triệu nhân sự trên toàn cầu. Với quy mô này, việc tiếp cận hệ thống Walmart có thể mở ra cơ hội để hàng hóa Việt Nam hiện diện tại mạng lưới phân phối quốc tế của tập đoàn.

Việt Nam không phải là địa bàn cung ứng mới của Walmart. Từ năm 2013, Tập đoàn này đã mở văn phòng đại diện tại Việt Nam với đội ngũ phụ trách tìm kiếm nguồn hàng, phát triển nhà cung ứng và tổ chức hoạt động cung ứng hàng hóa cho hệ thống phân phối toàn cầu. Trong nhiều năm qua, Walmart cũng liên tục tham dự VIS để trực tiếp trao đổi với doanh nghiệp Việt Nam, tìm hiểu sản phẩm và khảo sát năng lực của các nhà sản xuất trong nước.

Theo Ban tổ chức, việc Walmart duy trì sự hiện diện qua nhiều kỳ tổ chức cho thấy sự quan tâm của tập đoàn đối với hoạt động phát triển nguồn cung tại Việt Nam. Thông qua chương trình, doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện tìm hiểu rõ hơn định hướng thu mua, quy trình đánh giá và các tiêu chuẩn vận hành của một hệ thống bán lẻ toàn cầu, đồng thời chuẩn bị hồ sơ năng lực, catalogue, chứng nhận chất lượng, thông tin về công suất, thời gian giao hàng, kinh nghiệm xuất khẩu và các cam kết về phát triển bền vững để tăng khả năng kết nối với các nhà mua hàng quốc tế.

HÀN QUỐC MỞ RỘNG HỢP TÁC CHUỖI CUNG ỨNG, KẾT NỐI SẢN XUẤT

Bên cạnh đoàn nhà mua hàng đến từ Hoa Kỳ, VIS 2026 còn ghi nhận sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, hiệp hội và tổ chức Hàn Quốc.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng trao đổi với các đối tác là nhà phân phối quốc tế. Ảnh: Bộ Công Thương.

Với sự hỗ trợ của Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, đoàn doanh nghiệp năm nay có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thực phẩm, logistics, công nghệ số, cơ khí, đóng tàu, thủy sản và phân phối. Các doanh nghiệp Hàn Quốc không chỉ đến để tìm kiếm nguồn hàng mà còn hướng tới xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài với doanh nghiệp Việt Nam thông qua các hoạt động trưng bày sản phẩm, kết nối giao thương (B2B), tìm kiếm đối tác sản xuất, đầu tư và phát triển chuỗi cung ứng bền vững.

Trong lĩnh vực thực phẩm, HiteJinro sẽ tham gia với hai gian hàng và chương trình kết nối B2B nhằm quảng bá các dòng đồ uống, đồng thời tìm kiếm các sản phẩm thực phẩm chế biến của Việt Nam để kết hợp với hệ thống phân phối toàn cầu của doanh nghiệp. Đây cũng được xem là bước chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng sản xuất tại Việt Nam trong thời gian tới.

Ở lĩnh vực logistics và dịch vụ chuỗi cung ứng, Zenith Union Partners (ZUP) và KCTC International sẽ tìm kiếm các giải pháp logistics, bao bì, pallet, hệ thống phân phối và đối tác cung ứng nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng cho cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam, đồng thời mở rộng hoạt động thương mại hai chiều.

Lĩnh vực công nghệ số có sự tham gia của Megazone, doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc về điện toán đám mây và chuyển đổi số, với nhu cầu kết nối các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và các giải pháp chuyển đổi số phục vụ doanh nghiệp.

Trong khi đó, nhóm doanh nghiệp công nghiệp nặng gồm Tims Trading, BUFCO và Hiệp hội Thiết bị hàng hải Hàn Quốc (KOMEA) tìm kiếm các nhà cung cấp Việt Nam về linh kiện cơ khí, vật liệu, mặt bích, phụ kiện đường ống, thiết bị hàng hải và các sản phẩm phục vụ ngành công nghiệp đóng tàu, năng lượng và ngoài khơi. Đây là lĩnh vực được đánh giá có nhiều dư địa hợp tác khi năng lực sản xuất cơ khí của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Trong lĩnh vực thủy sản, Hanawon Fishery tìm kiếm nguồn cung nguyên liệu thủy sản phục vụ sản xuất thức ăn nuôi trồng thủy sản, trong khi nhiều doanh nghiệp khác quan tâm đến việc phát triển các chuỗi cung ứng nguyên liệu ổn định từ Việt Nam.

Không chỉ có doanh nghiệp, Vietnam International Sourcing 2026 còn nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc như Liên đoàn Tiểu thương Hàn Quốc (KFME) – tổ chức đại diện cho hơn 7,3 triệu tiểu thương và doanh nghiệp nhỏ tại Hàn Quốc, cùng KOCHAM và Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh trong hoạt động quảng bá sự kiện và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, sự tham gia đông đảo của đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc tại VIS 2026 phản ánh xu hướng mở rộng mạng lưới tìm nguồn cung tại Việt Nam và tăng cường hợp tác với các nhà sản xuất trong nước. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp các tập đoàn, nhà nhập khẩu, hiệp hội và hệ thống phân phối lớn của Hàn Quốc, qua đó từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.