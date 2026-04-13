Nhà ga T2 sân bay quốc tế Đà Nẵng đạt chuẩn 5 sao Skytrax 3 năm liên tiếp

Trong kỳ đánh giá thường niên tháng 3/2026, Skytrax xác nhận Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng (T2) tiếp tục giữ vững xếp hạng 5 sao năm thứ ba liên tiếp. Điều này không chỉ là minh chứng cho năng lực vận hành và cam kết chất lượng dịch vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT), mà còn là nền tảng vững chắc để Nhà ga T2 tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới, góp phần củng cố vị thế của Đà Nẵng như một cửa ngõ hàng không quốc tế đáng tin cậy và giàu bản sắc.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi nhà ga đang phải đối mặt với áp lực khai thác lớn nhất từ trước đến nay. Năm 2025, T2 đã phục vụ 6.811.448 lượt hành khách, vượt hơn 70% công suất thiết kế ban đầu là 4 triệu khách/năm. Đây là một thành tựu đáng tự hào, thể hiện sự nỗ lực không ngừng của AHT trong việc duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Theo kết quả đánh giá của Skytrax, Nhà ga T2 đã duy trì tiêu chuẩn cao ở các hạng mục cốt lõi như không gian nhà ga, khu vực chờ, vệ sinh, hệ thống thông tin hành khách, tiện ích dịch vụ và trải nghiệm số. Tuy nhiên, Skytrax cũng chỉ ra rằng sự tăng trưởng lưu lượng hành khách, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm, có thể ảnh hưởng đến chất lượng trải nghiệm nếu không có giải pháp mở rộng hạ tầng kịp thời. Điều này đặt ra thách thức lớn cho AHT trong việc cân bằng giữa tăng trưởng và duy trì chất lượng dịch vụ.

Ông Đỗ Trọng Hậu, Phó Tổng Giám đốc AHT, nhấn mạnh rằng việc duy trì tiêu chuẩn 5 sao Skytrax không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm lớn lao. Khi lưu lượng hành khách tiếp tục tăng trưởng mạnh, áp lực lên hạ tầng và chất lượng phục vụ ngày càng lớn hơn. Việc mở rộng Nhà ga T2 không chỉ là nhu cầu về công suất khai thác, mà còn là điều kiện tiên quyết để tiếp tục giữ vững chuẩn dịch vụ quốc tế, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của hành khách và góp phần bảo vệ hình ảnh của Đà Nẵng với tư cách là cửa ngõ quốc tế của thành phố.

AHT không chỉ dừng lại ở việc đạt các tiêu chuẩn đánh giá quốc tế mà còn hướng tới mục tiêu trở thành nhà ga hiếu khách nhất Việt Nam. Với khẩu hiệu “Trọn lòng hiếu khách”, AHT đang từng bước định hình T2 thành nơi hành khách có thể cảm nhận được bản sắc của vùng đất miền Trung ngay từ khi đặt chân vào nhà ga. Để hiện thực hóa định vị này, AHT đang triển khai một chiến lược trải nghiệm tổng thể và có hệ thống, trong đó hành khách được đặt làm trung tâm xuyên suốt toàn bộ hành trình tại nhà ga.

Chiến lược này không chỉ dừng lại ở từng hoạt động đơn lẻ, mà được xây dựng như một hệ sinh thái trải nghiệm thống nhất, kết nối chặt chẽ giữa vận hành, thương hiệu và văn hóa. AHT đang hợp tác với các nhà sáng tạo nghệ thuật chuyên nghiệp để phát triển không gian triển lãm nghệ thuật, biểu diễn đương đại, workshop và các điểm chạm di sản, được bố trí theo một logic trải nghiệm nhất quán từ khu vực check-in đến cổng lên máy bay. Song song với đó, các khu vực gate theo chủ đề di sản và thiên nhiên miền Trung đang được nghiên cứu triển khai như một phần không thể tách rời của định hướng tổng thể, nhằm mang đến cho hành khách quốc tế một nhận thức đặc trưng về vùng đất họ vừa đặt chân đến hoặc sắp rời đi.

Khách đến Đà Nẵng và các tỉnh lân cận qua sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày càng đông. Ảnh Ngô Anh Văn

AHT cũng ghi nhận sự quan tâm, chỉ đạo và đồng hành của UBND thành phố Đà Nẵng, các sở, ban, ngành và các đơn vị hoạt động tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng. Những đóng góp thiết thực này đã và đang tạo nền tảng vững chắc cho hành trình nâng tầm Nhà ga T2. Đặc biệt, kết quả đánh giá năm 2026 ghi nhận sự cải thiện vượt bậc tại khu vực Hải quan. So với năm 2025, điểm đánh giá thời gian xử lý hàng chờ tăng từ 1,5 lên 4,5 điểm, trong khi điểm hiệu quả vận hành tăng từ 1,5 lên 4,0 điểm. Skytrax đồng thời ghi nhận việc không còn xuất hiện tình trạng ùn tắc và đánh giá cao khả năng chủ động mở thêm làn xử lý trong các thời điểm cao điểm. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả phối hợp giữa AHT và lực lượng Hải quan cửa khẩu trong việc nâng cao trải nghiệm hành khách quốc tế.

Ba năm liên tiếp đạt chuẩn 5 sao Skytrax là minh chứng cho năng lực vận hành và cam kết chất lượng dịch vụ của AHT, đồng thời là nền tảng để Nhà ga T2 tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới. Điều này không chỉ góp phần củng cố vị thế của Đà Nẵng như một cửa ngõ hàng không quốc tế đáng tin cậy và giàu bản sắc, mà còn mở ra những cơ hội mới cho sự phát triển bền vững của ngành hàng không Việt Nam. Trong tương lai, với những chiến lược và định hướng đúng đắn, Nhà ga T2 hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm sáng trong bản đồ hàng không khu vực và quốc tế.