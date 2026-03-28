Tàu khu trục Australia thăm Đà Nẵng

Chuyến thăm của HMAS Toowoomba được đánh giá không chỉ mang ý nghĩa quân sự, mà còn là biểu tượng cho mức độ tin cậy chính trị và hợp tác đa lĩnh vực giữa hai quốc gia. Trong những năm gần đây, hợp tác song phương đã mở rộng từ quốc phòng sang thương mại, giáo dục, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...
Sáng 28/3, tàu khu trục tên lửa dẫn đường HMAS Toowoomba của Hải quân Hoàng gia Australia cùng hơn 200 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị tại Đà Nẵng. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Australia đang bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024...
Trong lĩnh vực quốc phòng, hai bên duy trì nhiều hoạt động thực chất như đào tạo, trao đổi đoàn, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, góp phần tăng cường năng lực và sự hiểu biết lẫn nhau.
Đáng chú ý, chuyến thăm diễn ra gần như đồng thời với việc tàu Hải quân Việt Nam tham gia các hoạt động quốc tế tại Australia, phản ánh xu hướng tăng cường tương tác hai chiều và hội nhập sâu hơn trong cấu trúc an ninh khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Ở cấp độ địa phương, Đà Nẵng đang nổi lên như một “điểm chạm” quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Australia. Thành phố không chỉ là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu quốc phòng, mà còn thúc đẩy hợp tác kinh tế, du lịch và đầu tư với các đối tác Australia.
Các chương trình xúc tiến tại Sydney, Melbourne hay Queensland thời gian qua cho thấy nỗ lực của Đà Nẵng trong việc thiết lập mạng lưới hợp tác với chính quyền và doanh nghiệp Australia, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch, giáo dục và thương mại.
Song song đó, việc nghiên cứu mở các đường bay trực tiếp như Đà Nẵng – Gold Coast được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho kết nối giao thương và du lịch hai chiều trong thời gian tới.
Ở chiều ngược lại, Australia hiện là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng của miền Trung Việt Nam. Theo thống kê, trong 7 tháng đầu năm 2024, lượng khách Australia đến Việt Nam đạt hơn 281.000 lượt, tăng mạnh so với trước đó.
Tại Đà Nẵng, khách Australia nằm trong nhóm các thị trường quốc tế lớn, bên cạnh Hàn Quốc, Đài Loan hay Mỹ. Thành phố hiện khai thác khoảng 20 đường bay (nội địa và quốc tế), với tần suất trung bình hơn 100 chuyến/ngày, tạo nền tảng thuận lợi để mở rộng thị trường Australia trong thời gian tới.
Du khách Australia có xu hướng chi tiêu cao, ưa chuộng các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, golf, trải nghiệm văn hóa và du lịch xanh – những phân khúc mà Đà Nẵng và khu vực miền Trung đang tập trung phát triển.
Mặc dù số lượng doanh nghiệp Australia tại Đà Nẵng chưa lớn, nhưng các hoạt động kết nối đầu tư đang gia tăng rõ nét. Thông qua các chương trình xúc tiến, nhiều doanh nghiệp Australia đã tiếp cận thị trường, tìm kiếm cơ hội trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, giáo dục và công nghệ.
Chính quyền Đà Nẵng cũng chủ động kêu gọi doanh nghiệp Australia tham gia vào các dự án chất lượng cao, thân thiện môi trường, phù hợp định hướng phát triển thành phố trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và dịch vụ chất lượng cao của khu vực miền Trung.
Trong bối cảnh cấu trúc khu vực đang định hình lại, các hoạt động như chuyến thăm của HMAS Toowoomba cho thấy xu hướng “kinh tế hóa” các mối quan hệ đối tác chiến lược. Quốc phòng không còn là lĩnh vực riêng lẻ, mà trở thành nền tảng để mở rộng hợp tác sang thương mại, đầu tư, logistics và du lịch.
Chuyến thăm lần này vì vậy không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao đơn thuần, mà còn gợi mở triển vọng hợp tác sâu rộng hơn giữa Việt Nam và Australia nói chung, cũng như giữa Australia với Đà Nẵng nói riêng – từ an ninh, thương mại đến du lịch và đầu tư.
Trong dài hạn, đây được xem là một mắt xích quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa đối tác, nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi liên kết khu vực, đồng thời góp phần định hình Đà Nẵng trở thành trung tâm giao thương quốc tế mới của miền Trung.
Theo Ban IV, những đứt gãy về chuỗi cung ứng, áp lực lạm phát chi phí đẩy và sự sụt giảm đơn hàng… từ ảnh hưởng "vòng xoáy" xung đột tại Trung Đông đang tạo áp lực khắc nghiệp lên sức chống chịu của cộng đồng doanh nghiệp, buộc phải kích hoạt các rào chắn bảo vệ và tìm kiếm cơ hội từ trong khủng hoảng…
Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vừa ban hành quyết định Số 578/QĐ-CHHĐTVN, ngày 26 tháng 3 năm 2026, công bố mở Bến cảng Bến Đình thuộc cảng biển Quảng Ngãi để tiếp nhận tàu thuyền trong nước và ngoài nước ra vào hoạt động bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác có liên quan...
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn IMF tiếp tục đồng hành, chia sẻ kịp thời các đánh giá, dự báo kinh tế toàn cầu và khu vực; đồng thời tư vấn cho Việt Nam các khuôn khổ chính sách tiền tệ, an toàn vĩ mô, củng cố an toàn hệ thống tài chính ngân hàng…
Trong bối cảnh Việt Nam tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới, kinh tế thể thao đang dần được nhìn nhận là một ngành, lĩnh vực mới có thể đóng góp trực tiếp vào GDP quốc gia. Tuy nhiên, để nền kinh tế này "cất cánh", việc giải quyết các điểm nghẽn, lựa chọn mô hình phát triển phù hợp là những vấn đề không mới, nhưng cũng không dễ...
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng, tìm hiểu kĩ về pháp lý khi thực hiện giao dịch hợp tác đầu tư qua các ứng dụng, website trên môi trường mạng...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
