Tàu khu trục Australia thăm Đà Nẵng

Ngọc Anh

28/03/2026, 20:28

Chuyến thăm của HMAS Toowoomba được đánh giá không chỉ mang ý nghĩa quân sự, mà còn là biểu tượng cho mức độ tin cậy chính trị và hợp tác đa lĩnh vực giữa hai quốc gia. Trong những năm gần đây, hợp tác song phương đã mở rộng từ quốc phòng sang thương mại, giáo dục, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số...

Sáng 28/3, tàu khu trục tên lửa dẫn đường HMAS Toowoomba của Hải quân Hoàng gia Australia cùng hơn 200 sĩ quan, thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị tại Đà Nẵng. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Australia đang bước vào giai đoạn phát triển sâu rộng, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024...

Đại diện lãnh đạo TP. Đà Nẵng đón tiếp chỉ huy tàu HMAS Toowoomba tại cảng Tiên Sa. - Ảnh: Quang Hiếu

Trong lĩnh vực quốc phòng, hai bên duy trì nhiều hoạt động thực chất như đào tạo, trao đổi đoàn, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, góp phần tăng cường năng lực và sự hiểu biết lẫn nhau.

Đáng chú ý, chuyến thăm diễn ra gần như đồng thời với việc tàu Hải quân Việt Nam tham gia các hoạt động quốc tế tại Australia, phản ánh xu hướng tăng cường tương tác hai chiều và hội nhập sâu hơn trong cấu trúc an ninh khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Ở cấp độ địa phương, Đà Nẵng đang nổi lên như một “điểm chạm” quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Australia. Thành phố không chỉ là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu quốc phòng, mà còn thúc đẩy hợp tác kinh tế, du lịch và đầu tư với các đối tác Australia.

Các chương trình xúc tiến tại Sydney, Melbourne hay Queensland thời gian qua cho thấy nỗ lực của Đà Nẵng trong việc thiết lập mạng lưới hợp tác với chính quyền và doanh nghiệp Australia, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch, giáo dục và thương mại.

Song song đó, việc nghiên cứu mở các đường bay trực tiếp như Đà Nẵng – Gold Coast được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho kết nối giao thương và du lịch hai chiều trong thời gian tới.

Ở chiều ngược lại, Australia hiện là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng của miền Trung Việt Nam. Theo thống kê, trong 7 tháng đầu năm 2024, lượng khách Australia đến Việt Nam đạt hơn 281.000 lượt, tăng mạnh so với trước đó.

Đà Nẵng là điểm đến yêu thích của khách du lịch quốc tế

Tại Đà Nẵng, khách Australia nằm trong nhóm các thị trường quốc tế lớn, bên cạnh Hàn Quốc, Đài Loan hay Mỹ. Thành phố hiện khai thác khoảng 20 đường bay (nội địa và quốc tế), với tần suất trung bình hơn 100 chuyến/ngày, tạo nền tảng thuận lợi để mở rộng thị trường Australia trong thời gian tới.

Du khách Australia có xu hướng chi tiêu cao, ưa chuộng các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, golf, trải nghiệm văn hóa và du lịch xanh – những phân khúc mà Đà Nẵng và khu vực miền Trung đang tập trung phát triển.

Mặc dù số lượng doanh nghiệp Australia tại Đà Nẵng chưa lớn, nhưng các hoạt động kết nối đầu tư đang gia tăng rõ nét. Thông qua các chương trình xúc tiến, nhiều doanh nghiệp Australia đã tiếp cận thị trường, tìm kiếm cơ hội trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, giáo dục và công nghệ.

VnEconomy

Chính quyền Đà Nẵng cũng chủ động kêu gọi doanh nghiệp Australia tham gia vào các dự án chất lượng cao, thân thiện môi trường, phù hợp định hướng phát triển thành phố trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và dịch vụ chất lượng cao của khu vực miền Trung.

Trong bối cảnh cấu trúc khu vực đang định hình lại, các hoạt động như chuyến thăm của HMAS Toowoomba cho thấy xu hướng “kinh tế hóa” các mối quan hệ đối tác chiến lược. Quốc phòng không còn là lĩnh vực riêng lẻ, mà trở thành nền tảng để mở rộng hợp tác sang thương mại, đầu tư, logistics và du lịch.

Chuyến thăm lần này vì vậy không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao đơn thuần, mà còn gợi mở triển vọng hợp tác sâu rộng hơn giữa Việt Nam và Australia nói chung, cũng như giữa Australia với Đà Nẵng nói riêng – từ an ninh, thương mại đến du lịch và đầu tư.

Trong dài hạn, đây được xem là một mắt xích quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa đối tác, nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi liên kết khu vực, đồng thời góp phần định hình Đà Nẵng trở thành trung tâm giao thương quốc tế mới của miền Trung.

