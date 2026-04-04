GRDP Đà Nẵng quý 1/2026 ước tăng 8,45%

Thống kê Thành phố Đà Nẵng cho biết tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 1/2026 ước tăng 8,45% so với cùng kỳ năm 2025. Điều này phản ánh xu hướng phục hồi khá rõ nét của nền kinh tế thành phố trong điều kiện môi trường kinh tế còn nhiều biến động...
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2026 được Thống kê Đà Nẵng công bố mới đây nhận định mức tăng trưởng chung đạt được trong quý 1/2026 đã cho thấy các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kích cầu tiêu dùng và triển
khai đầu tư bước đầu phát huy hiệu quả, tạo nền tảng quan trọng cho việc phấn
đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cao cho cả năm.
Trong mức tăng 8,45% GRDP của quý 1/2026, khu vực dịch vụ đóng góp
5,25 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 2,72 điểm phần
trăm; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 0,22 điểm phần trăm.
Xét theo từng lĩnh vực, hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa
bàn thành phố tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi và tăng trưởng tích cực, cho
thấy nhu cầu tiêu dùng và du lịch, dịch vụ tăng lên đáng kể.
Tính chung quý 1/2026, tổng
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 66.154 tỷ đồng, tăng
16,2% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng mức bán buôn hàng hóa ước đạt 53.166 tỷ
đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước.
Trong khi đó, khu vực công
nghiệp - xây dựng tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những động lực tăng
trưởng quan trọng, đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng chung của thành phố.
Chỉ số sản xuất ngành công
nghiệp (IIP) tăng 12,1% so với cùng kỳ. Ước tính, trong quý 1/2026, giá trị
sản xuất xây dựng theo giá hiện hành đạt 14.022 tỷ đồng, tăng 20,2% so cùng kỳ
năm 2025.
Về quy mô toàn nền kinh tế theo giá hiện hành quý 1/2026 ước đạt
75.594 tỷ đồng, mở rộng 8.013 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, quy mô
khu vực dịch vụ mở rộng nhiều nhất với 4.782 tỷ đồng; khu vực công nghiệp và xây
dựng mở rộng 1.776 tỷ đồng; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 331 tỷ đồng và
thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng thêm 1.124 tỷ đồng so với cùng kỳ.
Cơ cấu trong quy mô nền kinh
tế quý 1, có sự chuyển dịch nhẹ giữa 3 khu vực kinh tế so với cùng kỳ năm 2025,
khu vực dịch vụ tiếp tục chiếm tỷ trọng cao (từ 57,34% lên 57,59% trong GRDP); thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đóng góp 12,42% trong GRDP, cao hơn tỷ trọng
12,23% của cùng kỳ năm 2025.
Ngược lại ở khu vực công
nghiệp và xây dựng có sự thu hẹp nhẹ với tỷ trọng từ 24,78% xuống còn 24,50%; khu
vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cũng cùng xu hướng với tỷ trọng từ 5,66% xuống
còn 5,49%.
Trong quý 1, tổng thu ngân
sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 25/3/2026 ước đạt 17.080 tỷ đồng, tăng
26,5% so với cùng kỳ năm 2025.
Trong đó, thu ngân sách Trung ương đạt 3.964 tỷ
đồng, thu ngân sách địa phương đạt 13.115 tỷ đồng. Thu nội địa tiếp tục là
nguồn thu chủ lực, đạt 15.947 tỷ đồng, chiếm 93,4% tổng thu, điều này phản ánh
nguồn thu bền vững, tạo cơ sở bảo đảm cân đối ngân sách trong năm 2026.
Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng
Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy quy mô gần 24.000 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn then chốt. Công tác giải phóng mặt bằng được tăng tốc nhằm kịp khởi công trước ngày 19/5/2026...
Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh
Liên danh REE, HFIC và VinaCapital vừa đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây dựng tòa tháp tài chính 99 tầng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam…
Cục Hàng không yêu cầu chủ động phương án khai thác, ứng phó điều chỉnh lịch bay
Trước việc nhiều hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch khai thác, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị bảo đảm an toàn, điều phối hợp lý hạ tầng và hỗ trợ hành khách tại các cảng hàng không...
Siết chặt quản lý đấu thầu, kiên quyết dẹp bỏ cơ chế "xin - cho" và lợi ích nhóm
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu...
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026
Nền kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong quý 1/2026 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn và thách thức. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà phục hồi và khả năng chống chịu của nền kinh tế đang được củng cố...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: