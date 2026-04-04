GRDP Đà Nẵng quý 1/2026 ước tăng 8,45%

Thống kê Thành phố Đà Nẵng cho biết tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 1/2026 ước tăng 8,45% so với cùng kỳ năm 2025. Điều này phản ánh xu hướng phục hồi khá rõ nét của nền kinh tế thành phố trong điều kiện môi trường kinh tế còn nhiều biến động...

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2026 được Thống kê Đà Nẵng công bố mới đây nhận định mức tăng trưởng chung đạt được trong quý 1/2026 đã cho thấy các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kích cầu tiêu dùng và triển khai đầu tư bước đầu phát huy hiệu quả, tạo nền tảng quan trọng cho việc phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cao cho cả năm.

Trong mức tăng 8,45% GRDP của quý 1/2026, khu vực dịch vụ đóng góp 5,25 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 2,72 điểm phần trăm; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 0,22 điểm phần trăm.

Xét theo từng lĩnh vực, hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn thành phố tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi và tăng trưởng tích cực, cho thấy nhu cầu tiêu dùng và du lịch, dịch vụ tăng lên đáng kể.

Tính chung quý 1/2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 66.154 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng mức bán buôn hàng hóa ước đạt 53.166 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ẩm thực địa phương tại Chợ đêm ven biển Phạm Văn Đồng được nhiều khách du lịch lựa chọn thưởng thức. Ảnh Ngô Anh Văn

Trong khi đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng chung của thành phố.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) tăng 12,1% so với cùng kỳ. Ước tính, trong quý 1/2026, giá trị sản xuất xây dựng theo giá hiện hành đạt 14.022 tỷ đồng, tăng 20,2% so cùng kỳ năm 2025.

Về quy mô toàn nền kinh tế theo giá hiện hành quý 1/2026 ước đạt 75.594 tỷ đồng, mở rộng 8.013 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, quy mô khu vực dịch vụ mở rộng nhiều nhất với 4.782 tỷ đồng; khu vực công nghiệp và xây dựng mở rộng 1.776 tỷ đồng; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 331 tỷ đồng và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng thêm 1.124 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Cơ cấu trong quy mô nền kinh tế quý 1, có sự chuyển dịch nhẹ giữa 3 khu vực kinh tế so với cùng kỳ năm 2025, khu vực dịch vụ tiếp tục chiếm tỷ trọng cao (từ 57,34% lên 57,59% trong GRDP); thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đóng góp 12,42% trong GRDP, cao hơn tỷ trọng 12,23% của cùng kỳ năm 2025.

Ngược lại ở khu vực công nghiệp và xây dựng có sự thu hẹp nhẹ với tỷ trọng từ 24,78% xuống còn 24,50%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cũng cùng xu hướng với tỷ trọng từ 5,66% xuống còn 5,49%.

Trong quý 1, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 25/3/2026 ước đạt 17.080 tỷ đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, thu ngân sách Trung ương đạt 3.964 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt 13.115 tỷ đồng. Thu nội địa tiếp tục là nguồn thu chủ lực, đạt 15.947 tỷ đồng, chiếm 93,4% tổng thu, điều này phản ánh nguồn thu bền vững, tạo cơ sở bảo đảm cân đối ngân sách trong năm 2026.