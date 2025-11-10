Nhà giàu Trung Quốc đổ xô tới Vùng Vịnh

Theo tờ báo Financial Times, xu hướng này phản ánh sự thất vọng ngày càng tăng với những khó khăn trong việc định cư tại Singapore - đảo quốc từ lâu đã là điểm đến phổ biến cho người giàu châu Á.

Các nhà ngân hàng và tư vấn chuyên phục vụ tầng lớp siêu giàu tiết lộ rằng trong vòng 1 năm qua, số người Trung Quốc siêu giàu có nhu cầu tìm hiểu thông tin để chuyển đến Dubai và Abu Dhabi đã tăng lên đáng kể. Việc thiết lập văn phòng gia đình tại các tiểu vương quốc này có thể tạo điều kiện dễ dàng hơn trong việc xin quốc tịch hoặc cư trú.

Ông Mike Tan, người đứng đầu bộ phận lập kế hoạch tài sản và tư vấn gia đình toàn cầu của ngân hàng Standard Chartered tại Singapore, cho biết những người quan tâm đến việc thiết lập văn phòng gia đình tại Vùng Vịnh bị thu hút bởi khả năng có được thẻ cư trú và tận hưởng sự ổn định. Ông Tan cho biết số khách hỏi thông tin về Dubai mà Standard Chartered nhận được từ các khách hàng Đông Á đã tăng vọt trong năm qua, mặc dù ngân hàng này từ chối cung cấp con số cụ thể.

Thị thực (visa) vàng của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) - cung cấp quyền cư trú trong 10 năm và dành cho các nhà đầu tư, một số thành viên gia đình và một số đối tượng lao động có tay nghề cao - được đánh giá là "rất hấp dẫn và ổn định từ góc độ thuế”, ông Tan nói. Các cơ quan chức năng tại UAE cho biết họ đã cấp gần 80.000 visa vàng vào năm 2022, tăng mạnh từ 47.000 của năm trước đó, theo số liệu mới nhất được công bố.

Số lượng các thực thể liên quan đến gia đình tại trung tâm tài chính của Dubai đã đạt con số 1.000 vào cuối tháng 6 năm nay - theo số liệu chính thức - từ con số 800 vào cuối năm ngoái và 600 vào cuối năm 2023. Mặc dù không có sự phân chia về nguồn gốc, nhưng các nhà tư vấn vấn cho biết phần lớn sự gia tăng này có thể được quy cho các cá nhân siêu giàu Trung Quốc.

Ông Prashant Tandon, CEO công ty quản lý tài sản Lighthouse Canton tại UAE, việc người giàu Trung Quốc đổ xô đến Vùng Vịnh đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt các chuyên gia tài chính nói tiếng Trung Quốc. Ông Tandon cho biết ông đã chứng kiến sự di chuyển lớn nhất đến UAE ở nhóm những người có tài sản từ 50-200 triệu USD, nhóm được coi "phân khúc trung bình" của những cá nhân có giá trị tài sản ròng cao. Nhóm này được cho là những người quan tâm nhiều hơn đến làm ăn và có thể đang cảm thấy áp lực kinh doanh tại Trung Quốc đại lục hoặc Hồng Kông.

Ông Yann Mrazek, đối tác quản lý tại M/HQ, cho biết nhiều gia đình giàu có đã bán bất động sản tại Singapore để tái đầu tư vào UAE. Ông cho biết các đợt phong tỏa nghiêm ngặt do Covid tại các nơi như Trung Quốc và Singapore đã kích thích sự quan tâm đến các trung tâm ở Vùng Vịnh.

Một cố vấn cho các gia đình giàu có tại Singapore cho biết: "Singapore có các quy định nhập cư rất nghiêm ngặt vì họ muốn đảm bảo rằng những người phù hợp mới được vào”. Người giàu từ các quốc gia khác có thể dễ dàng thiết lập văn phòng gia đình và nhận giấy phép lao động ở Singapore, nhưng khó khăn hơn nhiều để có được quyền cư trú và quốc tịch.

Thị trường văn phòng gia đình ở Dubai đang phát triển nhanh chóng, nhưng vẫn cần thời gian nhiều năm để bắt kịp với Singapore. Các ưu đãi của Chính phủ Singapore đã khiến nhiều người nước ngoài giàu có cân nhắc việc thiết lập văn phòng gia đình tại đảo quốc sư tử trong những năm gần đây như một phần của con đường trở thành thường trú nhân. Số lượng văn phòng gia đình tại Singapore đã tăng 43% trong năm ngoái lên hơn 2.000.

Ông Kevin Teng, CEO của công ty quản lý tài sản Wrise Private Singapore, cho biết: "Trong một thời gian, nhiều người đã thiết lập văn phòng gia đình như một biểu tượng địa vị tại Singapore. Họ coi việc nếu bạn bè có một văn phòng gia đình thì họ cũng nên có một văn phòng như vậy”. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng việc đua nhau mở văn phòng gia đình dẫn tới việc nhiều thực thể này không thực sự hoạt động đáng kể.

Singapore đã cấp trung bình 33.000 quyền thường trú và 21.300 quốc tịch mỗi năm trong 5 năm qua - Cơ quan Di trú & Kiểm tra của nước này tiết lộ nhưng không cho biết số lượng đơn đăng ký. Các nhà tư vấn di trú cho rằng tỷ lệ chấp thuận có thể thấp tới 8,25%.

Một vụ án rửa tiền, được cho là lớn nhất ở Singapore, có liên quan đến các cá nhân liên kết với một băng đảng từ tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc đã thúc đẩy sự giám sát chặt chẽ hơn đối với các cá nhân và dòng tiền. Cũng theo ông Teng, nhiều doanh nhân tiền điện tử từ Trung Quốc cũng đang tìm cách di cư tới Trung Đông. Hiện có 39 công ty tiền điện tử được cấp phép đầy đủ bởi VARA - cơ quan quản lý đặc biệt của Dubai cho lĩnh vực này.

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã cấp 36 giấy phép cho các công ty thanh toán kỹ thuật số, nhưng đã bắt đầu trấn áp các sàn giao dịch tiền điện tử không có giấy phép trong mùa hè năm nay.

Trong lĩnh vực tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số, các khách hàng Trung Quốc rất quan tâm tới mức độ thân thiện của các cơ quan quản lý địa phương - ông Teng cho biết. "Nhiều khi, sự giám sát có thể phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của các khu vực pháp lý khác nhau và Singapore đang trở nên thận trọng hơn, chắc chắn nếu so với Dubai”, ông nói.