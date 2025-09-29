Thứ Hai, 29/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump giảm giá “thẻ vàng”, giới giàu toàn cầu phấn chấn

An Huy

29/09/2025, 07:47

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây chấn động thị trường visa toàn cầu khi giảm giá thị thực vàng, hay còn gọi là "thẻ vàng" (Gold Card) từ 5 triệu USD xuống còn 1 triệu USD...

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh về thị thực vàng tại Nhà Trắng hôm 19/9/2025 - Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh về thị thực vàng tại Nhà Trắng hôm 19/9/2025 - Ảnh: Reuters.

Động thái này không chỉ tạo ra một trong những chương trình visa hấp dẫn nhất thế giới mà còn thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới giàu có toàn cầu.

Theo hãng tin CNBC, các luật sư di trú tiết lộ rằng nhu cầu về thị thực vàng của Mỹ đã gia tăng đáng kể, đặc biệt từ các gia đình giàu có ở Trung Quốc và Ấn Độ.

Chương trình thị thực vàng, được công bố chính thức thông qua một sắc lệnh hành pháp mà ông Trump ký mới đây, hứa hẹn sẽ nhanh chóng mang lại quyền cư trú tại Mỹ. Với mức giá 1 triệu USD, thị thực vàng này trở nên hấp dẫn hơn so với nhiều chương trình tương tự ở các quốc gia khác.

Chẳng hạn, chương trình visa đầu tư của Singapore có giá gần 8 triệu USD, trong khi New Zealand yêu cầu đầu tư gần 3 triệu USD. Ngay cả Samoa cũng có mức giá cao hơn, yêu cầu 1,4 triệu USD. Theo Reaz Jafri, một luật sư tại công ty Withers, mức giá 1 triệu USD cho thị thực vàng là "quá rẻ" vì mang lại quyền tiếp cận với hệ thống giáo dục, chăm sóc sức khỏe, ngân hàng và thị trường tài chính của Mỹ.

Chương trình này dự kiến sẽ phát hành 80.000 thị thực vàng, và cùng với việc phát hành thị thực bạch kim và kế hoạch nâng phí visa H-1B lên 100.000 USD, có thể tạo ra khoản thu ngân sách 100 tỷ USD cho Chính phủ liên bang.

Tuy nhiên, hiện tại, vẫn chưa có cách nào để nộp đơn xin visa, và trang web thông báo về thị thực vàng chỉ yêu cầu thông tin cơ bản từ các ứng viên tiềm năng. Điều này có thể khiến nhiều người chần chừ trước khi quyết định chi 1 triệu USD cho một chương trình chưa được chứng minh.

Một trong những điểm mạnh của thị thực vàng là khả năng thu hút một lượng lớn ứng viên từ các quốc gia có nền kinh tế đang phát triển, nơi mà việc sở hữu một visa Mỹ có thể mở ra nhiều cơ hội cho con cái của họ trong việc học tập và làm việc.

Tuy nhiên, chương trình này cũng đối mặt với nhiều thách thức. Các chương trình EB-1 và EB-2, mà thị thực vàng dựa vào, đã có một lượng lớn đơn xin từ Trung Quốc và Ấn Độ, dẫn đến tình trạng tồn đọng kéo dài. Nếu những người mua thị thực vàng được phép bỏ qua hàng đợi nhờ vào khoản đóng góp 1 triệu USD, những ứng viên đã chờ đợi có thể sẽ khởi kiện.

Ngoài ra, thị thực vàng cũng có một số nhược điểm so với các chương trình visa vàng khác trên thế giới. Khoản đóng góp 1 triệu USD không hoàn lại, trong khi nhiều chương trình ở các quốc gia khác yêu cầu đầu tư có thể tạo ra lợi nhuận. Hơn nữa, Mỹ đánh thuế công dân và cư dân trên toàn bộ thu nhập toàn cầu, ngay cả khi thu nhập đó được kiếm ở nước ngoài. Điều này có thể khiến nhiều người giàu có từ các quốc gia khác cảm thấy không hấp dẫn khi đầu tư vào thị thực vàng của Mỹ.

Trong khi đó, thị thực bạch kim, với mức giá 5 triệu USD, được thiết kế để giảm thiểu vấn đề thuế bằng cách cho phép người sở hữu ở lại Mỹ trong 270 ngày mỗi năm mà không phải chịu thuế trên thu nhập toàn cầu. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng thị thực bạch kim sẽ khó bán hơn so với thị thực vàng, vì nó không dẫn đến thẻ xanh hay quyền công dân và có lợi ích hạn chế cho những người siêu giàu đã có thời gian ở Mỹ.

Nhưng cũng có những ý kiến cho rằng thị thực vàng và thị thực bạch kim hướng đến các đối tượng người giàu khác nhau.

Thị thực vàng, với mức giá thấp hơn và quy trình xin visa nhanh chóng, chủ yếu thu hút những gia đình giàu có muốn cho con cái họ có cơ hội học tập và làm việc tại Mỹ. Đây là một lựa chọn lý tưởng cho những người trẻ tuổi, những người muốn có một nền tảng giáo dục vững chắc và cơ hội nghề nghiệp tốt hơn trong tương lai. Họ có thể là con cái của các triệu phú từ các quốc gia đang phát triển, nơi mà việc sở hữu một visa Mỹ có thể mở ra nhiều cánh cửa.

Ngược lại, thị thực bạch kim lại hướng đến những cá nhân siêu giàu, như các tỷ phú từ châu Á hoặc Trung Đông, những người muốn có mặt tại Mỹ nhưng không muốn chịu thuế cho thu nhập toàn cầu của họ. Thị thực này có thể hấp dẫn hơn đối với những người đã có doanh nghiệp lớn và muốn bảo vệ tài sản của mình khỏi thuế suất cao của Mỹ.

Trong bối cảnh thị trường visa toàn cầu đang có nhiều biến động do bất ổn địa chính trị, chiến tranh và căng thẳng chính trị, nhu cầu về các chương trình thị thực đang gia tăng.

Theo báo cáo từ New World Wealth và Henley & Partners, 142.000 triệu phú dự kiến sẽ chuyển đến một quốc gia khác trong năm 2025, trong đó Mỹ là một trong những điểm đến hàng đầu. Dự kiến có khoảng 7.500 triệu phú sẽ chuyển đến Mỹ trong năm nay, chỉ đứng sau Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Phần lớn triệu phú di cư tới Mỹ là từ châu Á, Anh và Mỹ Latin.

10 quốc gia và vùng lãnh thổ được Mỹ cấp thị thực H-1B nhiều nhất

19:00, 26/09/2025

10 quốc gia và vùng lãnh thổ được Mỹ cấp thị thực H-1B nhiều nhất

Hàn Quốc lo đình trệ đầu tư vào Mỹ vì vấn đề thị thực

15:35, 25/09/2025

Hàn Quốc lo đình trệ đầu tư vào Mỹ vì vấn đề thị thực

Thị trường “tiền đổi thị thực” toàn cầu ngày càng nóng

09:00, 28/02/2025

Thị trường “tiền đổi thị thực” toàn cầu ngày càng nóng

Từ khóa:

thế giới thẻ vàng thị thực thị thực vàng visa Mỹ

Đọc thêm

Cuộc chiến giảm giá khốc liệt có thể “xóa sổ” nhiều hãng xe điện Trung Quốc

Cuộc chiến giảm giá khốc liệt có thể “xóa sổ” nhiều hãng xe điện Trung Quốc

Cuộc chiến giảm giá ô tô điện tại Trung Quốc đang diễn ra với cường độ khốc liệt, đe dọa sự tồn tại của nhiều hãng xe điện trong nước...

Chứng khoán Trung Quốc tăng nóng, nhà đầu tư lại đang nhiều tiền

Chứng khoán Trung Quốc tăng nóng, nhà đầu tư lại đang nhiều tiền

Nhà đầu tư cá nhân Trung Quốc đang tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn cho khoản tiết kiệm khổng lồ của họ, ước tính lên tới 23 nghìn tỷ USD...

Trung Quốc điều tra thuế quan của Mexico

Trung Quốc điều tra thuế quan của Mexico

Trung Quốc đã chính thức mở một cuộc điều tra về kế hoạch thuế quan mà Mexico dự định áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ châu Á, bao gồm cả hàng hóa từ Trung Quốc...

Thuế quan và đồng euro mạnh khiến xuất khẩu của châu Âu sang Mỹ gặp khó

Thuế quan và đồng euro mạnh khiến xuất khẩu của châu Âu sang Mỹ gặp khó

Xuất khẩu của châu Âu sang thị trường Mỹ đang đối mặt với những thách thức lớn do tác động của thuế quan mới từ chính quyền Tổng thống Donald Trump và sự tăng giá của đồng euro...

Giá vàng tuần này: Mốc 3.800 USD/oz phụ thuộc vào báo cáo việc làm Mỹ

Giá vàng tuần này: Mốc 3.800 USD/oz phụ thuộc vào báo cáo việc làm Mỹ

Tuần vừa rồi, giá vàng thế giới có biểu hiện chững lại trước ngưỡng cản tâm lý quan trọng 3.800 USD/oz dù có tuần tăng thứ 6 liên tiếp...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

FWD Việt Nam và Visa hợp tác mang đến lựa chọn thanh toán linh hoạt cho khách hàng bảo hiểm

Tài chính

2

MB PriLand - Giải pháp tín dụng bất động sản khác biệt, hạn mức tới 200 tỷ đồng

Tài chính

3

Trung Quốc điều tra thuế quan của Mexico

Thế giới

4

Việt Nam - EU thống nhất thành lập Tổ công tác chuyên trách giải quyết các rào cản thương mại

Thị trường

5

Thuế quan và đồng euro mạnh khiến xuất khẩu của châu Âu sang Mỹ gặp khó

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy