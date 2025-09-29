Tổng thống Trump giảm giá “thẻ vàng”, giới giàu toàn cầu phấn chấn

Động thái này không chỉ tạo ra một trong những chương trình visa hấp dẫn nhất thế giới mà còn thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới giàu có toàn cầu.

Theo hãng tin CNBC, các luật sư di trú tiết lộ rằng nhu cầu về thị thực vàng của Mỹ đã gia tăng đáng kể, đặc biệt từ các gia đình giàu có ở Trung Quốc và Ấn Độ.

Chương trình thị thực vàng, được công bố chính thức thông qua một sắc lệnh hành pháp mà ông Trump ký mới đây, hứa hẹn sẽ nhanh chóng mang lại quyền cư trú tại Mỹ. Với mức giá 1 triệu USD, thị thực vàng này trở nên hấp dẫn hơn so với nhiều chương trình tương tự ở các quốc gia khác.

Chẳng hạn, chương trình visa đầu tư của Singapore có giá gần 8 triệu USD, trong khi New Zealand yêu cầu đầu tư gần 3 triệu USD. Ngay cả Samoa cũng có mức giá cao hơn, yêu cầu 1,4 triệu USD. Theo Reaz Jafri, một luật sư tại công ty Withers, mức giá 1 triệu USD cho thị thực vàng là "quá rẻ" vì mang lại quyền tiếp cận với hệ thống giáo dục, chăm sóc sức khỏe, ngân hàng và thị trường tài chính của Mỹ.

Chương trình này dự kiến sẽ phát hành 80.000 thị thực vàng, và cùng với việc phát hành thị thực bạch kim và kế hoạch nâng phí visa H-1B lên 100.000 USD, có thể tạo ra khoản thu ngân sách 100 tỷ USD cho Chính phủ liên bang.

Tuy nhiên, hiện tại, vẫn chưa có cách nào để nộp đơn xin visa, và trang web thông báo về thị thực vàng chỉ yêu cầu thông tin cơ bản từ các ứng viên tiềm năng. Điều này có thể khiến nhiều người chần chừ trước khi quyết định chi 1 triệu USD cho một chương trình chưa được chứng minh.

Một trong những điểm mạnh của thị thực vàng là khả năng thu hút một lượng lớn ứng viên từ các quốc gia có nền kinh tế đang phát triển, nơi mà việc sở hữu một visa Mỹ có thể mở ra nhiều cơ hội cho con cái của họ trong việc học tập và làm việc.

Tuy nhiên, chương trình này cũng đối mặt với nhiều thách thức. Các chương trình EB-1 và EB-2, mà thị thực vàng dựa vào, đã có một lượng lớn đơn xin từ Trung Quốc và Ấn Độ, dẫn đến tình trạng tồn đọng kéo dài. Nếu những người mua thị thực vàng được phép bỏ qua hàng đợi nhờ vào khoản đóng góp 1 triệu USD, những ứng viên đã chờ đợi có thể sẽ khởi kiện.

Ngoài ra, thị thực vàng cũng có một số nhược điểm so với các chương trình visa vàng khác trên thế giới. Khoản đóng góp 1 triệu USD không hoàn lại, trong khi nhiều chương trình ở các quốc gia khác yêu cầu đầu tư có thể tạo ra lợi nhuận. Hơn nữa, Mỹ đánh thuế công dân và cư dân trên toàn bộ thu nhập toàn cầu, ngay cả khi thu nhập đó được kiếm ở nước ngoài. Điều này có thể khiến nhiều người giàu có từ các quốc gia khác cảm thấy không hấp dẫn khi đầu tư vào thị thực vàng của Mỹ.

Trong khi đó, thị thực bạch kim, với mức giá 5 triệu USD, được thiết kế để giảm thiểu vấn đề thuế bằng cách cho phép người sở hữu ở lại Mỹ trong 270 ngày mỗi năm mà không phải chịu thuế trên thu nhập toàn cầu. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng thị thực bạch kim sẽ khó bán hơn so với thị thực vàng, vì nó không dẫn đến thẻ xanh hay quyền công dân và có lợi ích hạn chế cho những người siêu giàu đã có thời gian ở Mỹ.

Nhưng cũng có những ý kiến cho rằng thị thực vàng và thị thực bạch kim hướng đến các đối tượng người giàu khác nhau.

Thị thực vàng, với mức giá thấp hơn và quy trình xin visa nhanh chóng, chủ yếu thu hút những gia đình giàu có muốn cho con cái họ có cơ hội học tập và làm việc tại Mỹ. Đây là một lựa chọn lý tưởng cho những người trẻ tuổi, những người muốn có một nền tảng giáo dục vững chắc và cơ hội nghề nghiệp tốt hơn trong tương lai. Họ có thể là con cái của các triệu phú từ các quốc gia đang phát triển, nơi mà việc sở hữu một visa Mỹ có thể mở ra nhiều cánh cửa.

Ngược lại, thị thực bạch kim lại hướng đến những cá nhân siêu giàu, như các tỷ phú từ châu Á hoặc Trung Đông, những người muốn có mặt tại Mỹ nhưng không muốn chịu thuế cho thu nhập toàn cầu của họ. Thị thực này có thể hấp dẫn hơn đối với những người đã có doanh nghiệp lớn và muốn bảo vệ tài sản của mình khỏi thuế suất cao của Mỹ.

Trong bối cảnh thị trường visa toàn cầu đang có nhiều biến động do bất ổn địa chính trị, chiến tranh và căng thẳng chính trị, nhu cầu về các chương trình thị thực đang gia tăng.

Theo báo cáo từ New World Wealth và Henley & Partners, 142.000 triệu phú dự kiến sẽ chuyển đến một quốc gia khác trong năm 2025, trong đó Mỹ là một trong những điểm đến hàng đầu. Dự kiến có khoảng 7.500 triệu phú sẽ chuyển đến Mỹ trong năm nay, chỉ đứng sau Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Phần lớn triệu phú di cư tới Mỹ là từ châu Á, Anh và Mỹ Latin.