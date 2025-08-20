Nhà máy xử lý nước thải lớn nhất miền Bắc khánh thành, nỗ lực cải tạo phục hồi dòng sông ô nhiễm
Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá có công suất xử lý 270.000m3/ngày đêm, xử lý nước thải cho 20 phường nội đô Hà Nội, được coi là một bước tiến quan trọng để cải thiện môi trường nước thải thủ đô, cải tạo phục hồi dòng sông ô nhiễm...
Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng
tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 19/8, UBND thành phố Hà Nội khánh thành Nhà
máy xử lý nước thải Yên Xá công suất 270.000m3/ngày đêm được xây dựng trong
khuôn khổ Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội (I) bằng vốn
vay ODA Nhật Bản.
Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội nhằm
cải thiện môi trường sống, hệ sinh thái tự nhiên và điều kiện vệ sinh tại các
khu đô thị trung tâm lưu vực sông Tô Lịch, tả ngạn sông Nhuệ và lưu vực sông Lừ
bằng cách đầu tư phát triển hệ thống thu gom, đấu nối và xử lý nước thải, hướng
tới mục tiêu phát triển bền vững cho Thủ đô.
Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, một trong bốn gói thầu thuộc
Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá Thành phố Hà Nội, sử dụng công nghệ xử lý
bùn hoạt tính truyền thống loại hiếm khí và hiếu khí (kiểu AO).
Ba gói thầu còn lại đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, cống
bao và hệ thống đấu nối dọc theo sông Tô Lịch, sông Lừ và khu đô thị mới Hà
Đông về nhà máy xử lý nước thải với tổng chiều dài khoảng 43km, trong đó có
24km được thi công bằng công nghệ khoan kích ngầm của Nhật Bản. Toàn bộ hệ thống
xử lý nước thải được xây dựng trên phạm vi lưu vực khoảng 4.874 ha, với dân số
khoảng hơn 1 triệu người, bao gồm 20 phường nội đô.
Với tổng công suất lên đến 270.000 m3/ngày đêm, Dự án có phạm
vi thu gom nước thải rất lớn, gần bằng tổng công suất của cả 7 trạm/nhà máy xử
lý nước thải đô thị tập trung trên địa bàn Hà Nội đã được đầu tư và vận hành
chính thức. Do đó, Dự án có vai trò quyết định trong việc thực hiện mục tiêu
thu gom và xử lý 50-55% nước thải đô thị theo Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17
tháng 3 năm 2021 của Thành ủy Hà Nội về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị
và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025”.
Đây là công trình trọng điểm về môi trường, được kỳ vọng góp
phần hồi sinh các dòng sông lịch sử của Thủ đô, như sông Tô Lịch, sông Lừ, sông
Sét, góp phần cải thiện chất lượng sống của hàng triệu người dân.
Khởi công từ tháng 1/2019, sau hơn 5 năm thi công, công
trình đã hoàn thành và đưa vào hoạt động. Điểm nhấn đặc biệt của dự án là lần đầu
tiên tại thành phố áp dụng công nghệ khoan kích ống ngầm hiện đại của Nhật Bản,
bảo đảm thi công an toàn, không ảnh hưởng đến đời sống đô thị. Toàn bộ nhà máy
được thiết kế, giám sát và thi công bởi đội ngũ nhà thầu, tư vấn Nhật Bản, trải
qua quá trình thử nghiệm nghiêm ngặt trước khi đi vào vận hành.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, Nhà
máy xử lý nước thải Yên Xá là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với
Thành phố, góp phần cải thiện môi trường sống của nhân dân Thủ đô, đồng thời từng
bước hồi sinh các dòng sông lịch sử của Hà Nội như sông Tô Lịch, sông Lừ, sông
Sét, hướng tới sự phát triển bền vững của Thủ đô.
UBND Thành phố Hà Nội đánh giá đây là dự án có quy mô lớn,
được đầu tư bài bản, từ hệ thống thu gom đến quy trình xử lý và tái sử dụng nước
sau xử lý, tạo tiền đề nhân rộng cho các dự án xử lý nước thải trên địa bàn thành
phố, công trình hoàn thành là minh chứng cho tình hữu nghị hơn 50 năm giữa Việt
Nam và Nhật Bản.
Theo nhận định của các chuyên gia môi trường, việc Nhà máy xử
lý nước thải Yên Xá đi vào hoạt động thể hiện quyết tâm rất lớn của Hà Nội
trong nỗ lực khôi phục dòng chảy và sinh thái cho các dòng sông, vừa tạo cảnh
quan, vừa góp phần giải quyết vấn đề tiêu thoát nước và chống úng ngập. Đây là
một bước tiến lớn trong nỗ lực cải tạo, hồi sinh các sông nội đô của thành phố.
