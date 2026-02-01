Nhà nhiệt đới cho gia đình nhiều thế hệ

Ở những vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm như Việt Nam, kiến trúc và nội thất nhà ở không chỉ là câu chuyện tường, mái và không gian. Mà đó là cuộc đối thoại với ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và nhịp điệu tự nhiên…
Theo WHO: "Sức khỏe trong đời sống được hiểu là trạng
thái thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần, chứ không phải chỉ là việc không
có bệnh tật". Nhận thức này đã làm thay đổi cách con người định nghĩa về
ngôi nhà lý tưởng. Không đơn thuần là nơi cư trú, nhà là nơi đáp ứng nhu cầu cân bằng
thân - tâm - trí, tận hưởng cuộc sống trong lành, hài hòa với tự nhiên.
Khi thời tiết ngày càng trở nên khó lường, các kiến trúc
sư Việt Nam tìm về quá khứ và thiên nhiên để giảm bớt sức ép khí hậu. Phong
cách nhiệt đới hiện nay đề cao vẻ đẹp lý tính, đơn giản, với những nguyên tắc
kiến trúc bản địa cũng như kỹ thuật và phong cách xây dựng truyền thống. Nói cách khác, đây là sự hòa quyện giữa tính thẩm mỹ tối giản của thế giới
hiện đại, cùng những nét văn hóa và khí hậu đặc trưng của vùng nhiệt đới.
Sự kết hợp độc đáo này không chỉ đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ hiện
đại của con người mà còn đề cao các giải pháp thụ động trong thiết kế, giúp
công trình giảm thiểu phụ thuộc vào điện năng và các yếu tố bên ngoài. Đây là cách kiến trúc thích nghi với điều kiện khí hậu tự nhiên, mở ra những cơ hội
mới trong việc kết hợp vật liệu, tôn vinh văn hóa và phương pháp xây dựng bản địa.
TROPICAL HOUSE 2 – BẮC GIANG
Công trình Tropical House 2 được hình dung như một ngôi làng
thẳng đứng dành cho một gia đình nhiều thế hệ, nơi kiến trúc, cây xanh và cuộc
sống sinh hoạt chung được đan xen vào một hệ sinh thái sống động, thích ứng với
khí hậu nhiệt đới.
Dự án tọa lạc tại số 1 đường Hùng Vương, thành phố Bắc
Giang, trên một khu đất góc trong khu dân cư đông đúc. Với mặt tiền chính hướng
Đông và một mặt dài hướng Bắc, khu đất mang lại điều kiện thuận lợi cho ánh
sáng tự nhiên và thông gió, đồng thời cũng đặt ra những thách thức liên quan đến
việc kiểm soát nhiệt độ và sự riêng tư trong bối cảnh đô thị.
Gia chủ đã hình dung về một ngôi nhà cho một gia đình lớn với
chín người con và cháu – một ngôi nhà có thể hỗ trợ cuộc sống chung nhưng vẫn
cho phép không gian riêng tư và khả năng thích ứng lâu dài. Đáp lại, các kiến
trúc sư đến từ ARO studio đã tìm ra một chiến lược kiến trúc hợp lý: Chuyển từ
một khối nhà khép kín, nhỏ gọn sang một cấu trúc không gian phân lớp theo chiều
ngang.
Tổng thể công trình được thể hiện thông qua các khoảng lùi,
các phần nhô ra, ban công sâu và các khoảng trống trồng cây, làm giảm quy mô cảm
nhận của ngôi nhà và tạo ra các không gian bán ngoài trời có bóng mát. Hình thức
phân lớp này làm mềm sự hiện diện của tòa nhà và thiết lập nhiều điểm tiếp xúc
với thiên nhiên.
Mái nhà được coi như một không gian sống thứ hai, nơi mái
nhà xanh và không gian ngoài trời mở rộng cảnh quan theo chiều dọc. Lớp phủ
xanh này cải thiện hiệu suất nhiệt, điều chỉnh vi khí hậu và giữ lại nước mưa,
đồng thời cung cấp không gian chung cho các hoạt động gia đình.
Xen kẽ trong toàn bộ khối kiến trúc là một hệ thống giếng
trời và mái vòm trồng cây, cho phép ánh sáng ban ngày và luồng không khí tự
nhiên xuyên sâu vào bên trong. Những khoảng trống này thúc đẩy thông gió chéo
và làm mát bằng hiệu ứng ống khói, đồng thời đóng vai trò là các kết nối trực
quan, củng cố mối quan hệ giữa các tầng và giữa các thế hệ.
Thay vì hoạt động như một ngôi nhà đơn thông thường,
Tropical House 2 đề xuất một mô hình sống nhiệt đới bắt nguồn từ sự cộng sinh.
Thông qua khối kiến trúc nhiều lớp, mái nhà xanh và giếng trời đan xen, ngôi
nhà trở thành một khung không gian nơi cuộc sống gia đình, thiên nhiên và môi
trường đô thị được kết hợp hài hòa và bền vững.
TU PHUONG SECOND HOUSE – PHÚ THỌ
Sau đại dịch Covid-19, chủ nhân ngôi nhà này - khi đó đang sinh sống tại
TP.HCM - đột nhiên có mong muốn trở về quê hương và xây dựng một ngôi nhà làm nơi
sum họp gia đình và bạn bè. Đây sẽ là một nơi chốn nghỉ dưỡng của đại gia đình sau hơn 20 năm xa nhà theo đuổi
công việc và cuộc sống ở thành phố.
Nằm trong một ngôi làng nông thôn ở xã Bình Tuyên, tỉnh Phú
Thọ, ngôi nhà tọa lạc giữa khung cảnh nông thôn vẫn còn lưu giữ những nét đặc
trưng của vùng quê miền Bắc Việt Nam. Dự án nằm gần một lò gạch lâu đời, và được
truyền cảm hứng từ mong muốn của chủ nhà về một ngôi nhà truyền thống hòa mình
với thiên nhiên, gạch ngói đất nung và gạch đỏ được chọn làm vật liệu chính.
Các kiến trúc sư đến từ văn phòng Atelier huu đã quyết định
bảo tồn cẩn thận những cây cổ thụ do chủ nhà trồng từ hai thập kỷ trước để tạo
thành yếu tố chính định hình bố cục. Những thói quen hàng ngày - những cuộc trò
chuyện dưới mái hiên, sự hiện diện của cây cối và nước, vườn tược, và mùi thơm
của bếp củi là những yếu tố định hình vẻ đẹp của cuộc sống nông thôn và dễ dàng
nhận thấy trong kiến trúc nông thôn truyền thống.
Tuy nhiên những điều này cũng đang dần biến mất dưới sự đô
thị hóa nhanh chóng, không kiểm soát của các kiểu nhà ở mới. Do đó, thiết kế kiến trúc tập trung vào việc tạo ra không gian sinh hoạt chung ở tầng trệt, bao gồm
phòng khách, không gian làm việc, phòng ngủ, bếp trong nhà và ngoài trời, vườn
và ao cá.
Cách bố trí không gian tạo nên bầu không khí ấm cúng cho bữa
ăn và những buổi sum họp gia đình, không gian làm việc sáng sủa và thoáng đãng,
cùng những phòng ngủ tối giản, nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái.
Thiết kế tránh được vấn đề thường gặp là "càng lớn càng tốt", dẫn đến
việc các không gian không được sử dụng hiệu quả bị biến thành kho chứa dụng cụ
hoặc đồ cũ. Thay vào đó, dự án sử dụng vật liệu địa phương, kỹ thuật thủ công
và các yếu tố nông thôn quen thuộc, gợi lên cảm giác thân mật và gần gũi.
Trong thời đại mà ranh giới giữa cuộc sống thành thị và nông
thôn ngày càng mờ nhạt - nơi những khu vườn tươi tốt đang được thay thế bằng những
sân lát gạch và mái tôn, và những ngôi nhà "vô danh" mới xây thiếu đi
bản sắc văn hóa, ngôi nhà này mong muốn trở thành một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: Một
nguồn cảm hứng để bảo tồn và trân trọng lại vẻ đẹp tĩnh lặng và những giá trị
vượt thời gian của kiến trúc nông thôn truyền thống Việt Nam.
Tông màu trung tính được ưa chuộng trong trang trí nội thất
17:27, 30/01/2026
Nét duyên của gạch đỏ
13:19, 24/01/2026
Không gian sống có thể trở thành “công viên xanh thu nhỏ”
Tông màu trung tính được ưa chuộng trong trang trí nội thất
Hiện nay, những gam màu ấm như nâu gạch terra cotta hay hồng phấn trầm đang dần thay thế các sắc màu rực rỡ đặc trưng của xu hướng “dopamine decor”- đề cao việc sử dụng những gam màu đậm, bão hòa cao nhằm mang lại cảm giác hứng khởi cho ngôi nhà...
Nét duyên của gạch đỏ
Thời gian đã chứng minh rằng nhiều giá trị cũ có sức sống bền bỉ, thậm chí được tái sinh trong diện mạo mới, trở thành chuẩn mực của sự tinh tế trong kiến trúc và nội thất…
Nhà đẹp từ mái
Việt Nam là nước nhiệt đới, nóng ẩm mưa nhiều – là một điều kiện thuận lợi cho rêu mốc phát triển trên bề mặt kiến trúc, đặc biệt là mái nhà. Việc lựa chọn và sử dụng một hình thức mái và vật liệu mái phù hợp chưa bao giờ là đơn giản…
Trọng tâm của CES 2026 tiếp tục xoay quanh AI
So với các năm trước, CES 2026 cho thấy một sự dịch chuyển rõ rệt khi AI không còn là xu hướng, mà đã trở thành một nền tảng xuyên suốt trong mọi lĩnh vực ứng dụng của công nghệ tiêu dùng...
Không gian sống có thể trở thành “công viên xanh thu nhỏ”
Tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, bài toán về không gian xanh đang trở nên cấp thiết. Nhất là khi chất lượng không khí, nhiệt độ và sức khỏe cộng đồng đều chịu ảnh hưởng từ việc thiếu hụt cây xanh trong đô thị…
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: