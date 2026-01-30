Tông màu trung tính được ưa chuộng trong trang trí nội thất

Hiện nay, những gam màu ấm như nâu gạch terra cotta hay hồng phấn trầm đang dần thay thế các sắc màu rực rỡ đặc trưng của xu hướng “dopamine decor”- đề cao việc sử dụng những gam màu đậm, bão hòa cao nhằm mang lại cảm giác hứng khởi cho ngôi nhà...

Dù phong cách trang trí nội thất "dopamine decor" vẫn được một bộ phận Millennials ưa chuộng, nhiều nhà thiết kế nội thất lại cho rằng xu hướng màu sắc đang dịch chuyển theo hướng ưu tiên các tông trung tính để tạo nền màu ổn định và cảm giác thư thái cho không gian sống.

Màu sắc quá tươi sáng có thể kích thích cảm xúc tích cực trong ngắn hạn, việc lạm dụng lại dễ gây mệt mỏi về mặt nhận thức, đặc biệt không phù hợp với những hoạt động đòi hỏi sự tập trung cao hoặc nhu cầu thư giãn dài hạn.

VÌ SAO GAM MÀU TRUNG TÍNH LÊN NGÔI?

“Các gam màu trung tính thường bị cho là đơn điệu, nhưng ngày càng nhiều gia đình lại ưu tiên lựa chọn chúng thay vì những màu sắc nổi bật,” bà Mary Mazumdar, nhà sáng lập kiêm CEO Belle Aura (California) – thương hiệu nội thất và trang trí – nhận định. “Con người đang có xu hướng tìm đến sự tĩnh tại và cân bằng hơn là những hiệu ứng thị giác quá kịch tính”.

Theo bà Mary Mazumdar, các tông màu trung tính có mối liên hệ chặt chẽ với cảm giác thư thái, rõ ràng và ổn định trong hoạt động của não bộ. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng màu trung tính đóng vai trò như một “điểm neo tâm lý”, mang lại sự nghỉ ngơi cho thị giác và tinh thần.

Điều này đặc biệt rõ rệt khi con người thực hiện những hoạt động đòi hỏi sự tập trung cao như đọc sách. Hiệu suất trong các nhiệm vụ này thường cao hơn trong môi trường có tông màu trung tính hoặc trắng, so với những không gian sử dụng màu sắc có độ bão hòa cao – vốn dễ gây quá tải và kích thích, theo nghiên cứu Designing Effective Study Environments của Nancy J. Stone, đăng trên Journal of Environmental Psychology.

Các gam màu trung tính mang lại điều được gọi là “sự tĩnh lặng thị giác”, giúp con người cảm thấy vững vàng và ổn định hơn. “Chúng cũng là giải pháp lý tưởng cho những không gian nhỏ, bởi khả năng phản xạ ánh sáng tốt,” bà Mazumdar cho biết. “Đây là công cụ đơn giản nhất để tạo cảm giác thoáng đãng cho các căn hộ hay ngôi nhà có diện tích khiêm tốn”.

Màu sắc của năm 2026 do công ty màu sắc Pantone công bố – Cloud Dancer – nhận được phản hồi khá dè dặt từ một bộ phận người tiêu dùng, nhưng lại được giới thiết kế đón nhận tích cực.

Theo nhà thiết kế nội thất nhà ở Jennifer Weisberg Cohen, chủ thương hiệu JLR Interiors (New York), nhấn mạnh rằng: “Khi không gian được xử lý khéo léo bằng chất liệu, kết cấu và hoa văn thú vị, sử dụng màu Cloud Dancer trên tổng thể vẫn có thể trở nên giàu năng lượng và tạo dấu ấn mạnh mẽ, mà không cần phụ thuộc vào những gam màu táo bạo”.

Cloud Dancer - màu sắc của năm 2026 do công ty màu sắc Pantone lựa chọn.

Bà Jennifer Weisberg Cohen gợi ý nên đưa vào không gian những chi tiết nhấn nhá - như gối tựa, đồ trang trí hay tác phẩm nghệ thuật - với gam màu rực rỡ hơn, bởi đây là những yếu tố dễ thay đổi hoặc loại bỏ theo thời gian. “Còn với các hạng mục chiếm diện tích lớn và xuất hiện thường xuyên như tường nhà hay đồ nội thất cỡ lớn, gam màu trung tính vẫn là lựa chọn an toàn và hiệu quả nhất,” bà nói.

Các tông màu trung tính đôi khi dễ bị “đóng khung” trong những sắc xám lạnh, xám than hay trắng tinh, hoặc là sự pha trộn giữa xám và be để tăng cảm giác ấm áp. Tuy nhiên, bảng màu trung tính ngày nay còn mở rộng với nhiều sắc độ phong phú như kem, taupe, oatmeal, mushroom hay màu cát, mang đến chiều sâu và sự linh hoạt cho không gian sống.

Những gam màu dịu nhẹ tiếp tục khẳng định sức hút nhờ tính thẩm mỹ lẫn công năng. Theo báo cáo 2026 Design Trends Moving Real Estate do Better Homes and Gardens Real Estate thực hiện, 40% người mua cho biết màu sơn có ảnh hưởng lớn đến ấn tượng ban đầu của họ.

Trong đó, gần một phần ba cho rằng màu sắc là yếu tố thu hút sự chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Các gam trung tính mang lại cảm giác thư thái vẫn giữ vị trí chủ đạo, với hơn một phần ba người được hỏi ưu tiên những sắc kem nhạt, xám và be nhạt.

NHỮNG TÔNG MÀU ẤM TRUNG TÍNH NÀO ĐƯỢC ƯA CHUỘNG NHẤT?

Các gam trung tính mang sắc thái tự nhiên, gần gũi với đất trời đang ngày càng được ưa chuộng.

Theo bà Lauren Bengtson, biên tập viên cao cấp mảng nhà ở của Better Homes & Gardens, chia sẻ trong báo cáo: “Tôi cho rằng một trong những chuyển động thiết kế lớn nhất của năm 2026 sẽ là sự trở về với yếu tố ‘địa - đất’ trong mọi khía cạnh của không gian sống.

Đó là việc sử dụng những bảng màu lấy cảm hứng trực tiếp từ thiên nhiên, đặc biệt là các tông ấm, trầm và "đục" hơn như terra cotta, xanh olive, nâu đất hay các sắc xám mang hơi thở tự nhiên.”

Theo báo cáo của Better Homes and Gardens Real Estate, khi được “xếp lớp” cùng chất liệu vải tự nhiên và bề mặt hoàn thiện mang tính hữu cơ, những gam màu này tạo nên một bầu không khí ấm áp, ngập tràn ánh sáng, vừa hợp thời vừa mang tính vượt thời gian - gợi nhắc rằng sự tĩnh tại cũng có thể ấm áp, giàu kết cấu và đầy sức sống.

Bên cạnh đó, các sắc trung tính đậm như xám than cũng đang chứng minh sức hút của mình, mang lại cảm giác mạnh mẽ và hiện đại cho không gian nội thất. Những điểm nhấn màu sắc nổi bật trên nền xám than sâu có thể bổ sung nét tươi vui cho những ai vẫn yêu thích phong cách “dopamine decor”.

Sự lên ngôi của các gam trung tính ấm áp, nhẹ nhàng trong thế giới thiết kế cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt trong kiến trúc: từ việc chạy theo xu hướng ngắn hạn sang tiết chế nhẹ nhàng - một lựa chọn dễ đồng hành cùng nơi sống lâu dài hơn.