Nhà đẹp từ mái

Việt Nam là nước nhiệt đới, nóng ẩm mưa nhiều – là một điều kiện thuận lợi cho rêu mốc phát triển trên bề mặt kiến trúc, đặc biệt là mái nhà. Việc lựa chọn và sử dụng một hình thức mái và vật liệu mái phù hợp chưa bao giờ là đơn giản…

Nếu quy một ngôi nhà về một hình không gian 3 chiều (3D), thì đơn giản nhất là một hình hộp 6 mặt với 1 mặt đáy không nhìn thấy. Khi đó, mái nhà được coi là mặt đứng thứ 5. Nói một cách khác, mái nhà góp phần lớn trong việc tạo nên hình thức, hình dáng công trình. Chính vì vậy tương quan tỷ lệ mái với công trình, quan hệ chất liệu, màu sắc ảnh hưởng rất lớn đến thẩm mỹ chung của nhà ở.

Những năm gần đây, sau khi đã chán mái bằng bởi sự cứng nhắc, người dân đã trở lại nhiều với mái dốc với mục đích tìm kiếm một sự duyên dáng, hay một tinh thần dân tộc. Mái dốc được sử dụng khá nhiều, thậm chí với cả nhà cao tầng. Bên cạnh đó, với những vật liệu mới, kết cấu mới, công nghệ xây dựng hiện đại, nhiều dạng mái mới đã và đang được ứng dụng nhiều trong các công trình xây dựng từ quy mô nhỏ đến lớn.

Thậm chí, có những công trình đã thiết kế mái nhà dốc nhiều lớp hoặc một hệ mái lớn chạm đất mang lại cho ngôi nhà một hình dáng và tư thế độc đáo, đồng thời che cho ngôi nhà khỏi mưa lớn cùng nắng gắt.

DÂU TẰM HOUSE – BẢO LỘC

Nằm trên ngọn đồi thoải dọc theo trục đường Lý Thái Tổ, Bảo Lộc (Lâm Đồng), Dâu Tằm House nổi bật với tầm nhìn rộng mở ra thung lũng xanh mát. Thiết kế công trình chú trọng vào việc hòa quyện với địa hình tự nhiên, tận dụng tối đa các yếu tố của cảnh quan xung quanh. Không gian sống được tổ chức sao cho mỗi góc độ trong nhà đều có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của môi trường, làm nổi bật mối liên kết giữa kiến trúc và thiên nhiên.

Theo các kiến trúc sư đến từ 6717 Studio, khối kiến trúc bám sát các lớp cao độ tự nhiên, sử dụng các đường đồng mức như những nguyên lý định hướng, không chỉ xác lập mặt tiền mà còn dẫn dắt sự chuyển động của không gian.

Hệ mái với các góc xoay không chỉ tạo điểm nhấn độc đáo mà còn mở ra những góc nhìn phong phú, thay đổi cảm nhận của công trình theo từng góc độ tiếp cận. Sự linh hoạt trong thiết kế mái làm nổi bật mối liên kết hài hòa giữa kiến trúc và cảnh quan xung quanh, khiến không gian trở nên sống động hơn.

Không gian phòng khách, phòng ăn, bếp được thiết kế như một không gian mở, nơi ánh nắng hướng Đông trở thành chất liệu sống, nuôi dưỡng mối giao thoa giữa con người và tự nhiên. Sự kết nối liền mạch với sân trước và vườn sau không chỉ là bố cục vật lý, mà còn là một dòng chảy tư duy về sự hòa hợp giữa trong và ngoài, giữa tĩnh và động. Không gian được phân chia qua những biến đổi tinh tế của cao độ, tôn trọng địa hình tự nhiên như một phần của thiết kế.

Mái hiên xà thấp không chỉ mở rộng không gian sinh hoạt mà còn như một lớp bảo vệ mềm mại, điều tiết ánh sáng và mưa, với dãy cột gỗ thông sơn đen, tạo sự tương phản tinh tế với khối nhà chính màu trắng. Một đài phun nước dưới mái hiên giúp điều hòa vi khí hậu và xác định ranh giới không gian một cách trực quan.

Nội thất sử dụng các vật liệu tự nhiên như đá Lai Châu, gỗ, và mây đan, kết hợp hài hòa với các chi tiết hiện đại như bếp inox. Trong khi đó, thiết kế ánh sáng làm nổi bật các khối hình của công trình, tạo nên sự tương phản rõ nét giữa các yếu tố kiến trúc. Mái gấp tole trắng không chỉ đóng vai trò chức năng mà còn trở thành một điểm nhấn thị giác khi được chiếu sáng, làm tăng tính độc đáo của công trình.

Dâu Tằm House không chỉ là nơi sinh sống mà còn là biểu tượng của sự kết nối bền chặt giữa con người và thiên nhiên, tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản của cảnh quan, đồng thời mang lại trải nghiệm yên bình và thư thái.

TENT HOUSE – NHA TRANG

Tent House là một công trình nhà ở đô thị được định hình từ mong muốn tạo ra trải nghiệm không gian liền mạch, nơi các thành viên trong gia đình luôn cảm nhận được sự kết nối với nhau và với thiên nhiên ngay giữa lòng Nha Trang sôi động.

Nhìn từ xa, hình dạng hoàn thiện của công trình trông giống như một chiếc lều đồ sộ. Vì thế, gia chủ đã đặt tên cho dự án này là "Nhà Lều". Các kiến trúc sư từ Nha Dan Architects đã đề xuất ý tưởng những “tấm mái” được kéo căng giữa hai bức tường chính, giống như vải bạt căng trên khung lều, tạo nên một không gian sống xuyên suốt nhiều tầng, gần như không cần cột, mở rộng từ khu vườn đến tầng học tập trên cùng.

Nhờ cách tổ chức này, chỉ cần bước ra khỏi phòng ngủ, mọi người lập tức bước vào không gian sinh hoạt chung rộng mở, kết nối thị giác và âm thanh giữa các tầng.

Hướng xây dựng và hình dạng mái nhà được tối ưu hóa để thông gió tự nhiên và đón ánh sáng ban ngày. Hệ mái liên hoàn không chỉ định hình diện mạo đặc trưng mà còn thông gió và chiếu sáng tự nhiên. Các khe mở giữa mái dẫn sáng xuống sâu bên trong, mang đến góc nhìn xanh ra khu vườn và cảnh quan thành phố.

Hệ lam kính có thể điều chỉnh giúp đón gió mát mùa hè mà vẫn bảo vệ công trình trong những trận mưa lớn của mùa gió mùa. Những đặc điểm này tạo nên cảm giác gắn kết cao độ cho gia đình và kết nối với thiên nhiên. Toàn bộ những yếu tố này tạo nên trải nghiệm sống hiếm thấy, một sự gần gũi với thiên nhiên thường vốn chỉ tìm thấy ở vùng nông thôn.

Thiết kế chú trọng tối ưu diện tích, tận dụng ánh sáng và đưa thiên nhiên vào nhà, tạo cảm giác gắn kết và thư thái dù nằm giữa đô thị. Không gian mở, ngập tràn ánh sáng cùng đường nét tinh gọn thể hiện triết lý kiến trúc hướng đến sự hài hòa giữa công năng và cảm xúc, phản chiếu nhịp sống thường nhật của gia chủ, êm ả, an tĩnh mà tràn ngập sự thoải mái cùng tự do.