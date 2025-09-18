Nhà tắm hơi: Cơn sốt thượng lưu mới tại Trung Quốc
Quỳnh Chi
18/09/2025, 10:42
Từng mang tiện ích chăm sóc sức khoẻ đơn thuần, nhà tắm công cộng nay đã trở thành địa điểm giao lưu xã hội mới, nơi máy sấy Dyson, liệu pháp chăm sóc da cao cấp Valmont cùng hội tụ…
Tại Trung Quốc, các nhà tắm hơi đã chuyển mình từ những cơ sở tắm rửa công cộng đơn giản thành những tổ hợp giải trí thư giãn khổng lồ, xóa nhòa ranh giới giữa chăm sóc sức khỏe, giao lưu xã hội và xa xỉ.
Trải nghiệm vốn dĩ chỉ gói gọn trong tẩy da chết – ngâm mình – rồi ra về nay đã biến thành một ngày trọn vẹn để thư giãn, gặp gỡ, đồng thời trở thành điểm chạm mới cho các thương hiệu phong cách sống và làm đẹp.
TỪ PHÒNG TẮM TẬP THỂ ĐẾN TRUNG TÂM GIẢI TRÍ
Tại các thành phố từ Cáp Nhĩ Tân đến Thượng Hải, những nhà tắm hiện đại đã phát triển thành các khu nghỉ dưỡng đô thị “tất cả trong một”. Nhiều nơi có diện tích hơn 5.000 m2, thậm chí có nơi rộng bằng 14 sân bóng đá, với thiết kế nội thất lấy cảm hứng từ onsen Nhật Bản, spa Bắc Âu hoặc khu nghỉ dưỡng Thái Lan.
Bên cạnh những hồ tắm khổng lồ là các khu chơi boardgame, phòng game điện tử, rạp chiếu phim, karaoke, và khu vui chơi dành cho trẻ em – phục vụ cả gia đình, các cặp đôi, và nhóm bạn.
“Các nhà tắm hiện đại đang trở thành nơi để thư giãn và xả hơi, dù đi một mình hay cùng bạn bè, gia đình,” Amber Wu – chuyên gia tư vấn ngành làm đẹp với hơn 10 năm kinh nghiệm tại các công ty tiếp thị ở Trung Quốc – chia sẻ.
"Họ cung cấp đồ ăn ngon, dịch vụ massage và giải trí. Gần như một chuyến đi ngắn trong ngày. Và chúng rất thân thiện với gia đình, phù hợp cho cả nam và nữ.”
KỲ NGHỈ NGẮN TRONG LÒNG PHỐ THỊ
Xu hướng này được thúc đẩy bởi thế hệ người tiêu dùng trẻ đang định hình lại văn hóa giải trí. Trong ba năm qua, số lượng đơn đặt chỗ trực tuyến cho dịch vụ nhà tắm và massage chân đã tăng hơn 30% mỗi năm, theo dữ liệu từ Caijing.
Chi tiêu của sinh viên đại học tăng vọt 162%, trong khi lượng khách hàng tuổi teen tăng 243%. Đến năm 2025, Gen Z dự kiến sẽ chiếm 28% lượng khách hàng tại các nhà tắm, so với 22% vào năm 2020.
Đối với giới trẻ đô thị Trung Quốc vốn thường xuyên quá tải công việc, nhà tắm đã nổi lên như một liều thuốc giải tỏa căng thẳng và trở thành không gian kết nối xã hội.
Đối với nhiều người tiêu dùng Trung Quốc, một chuyến đi đến nhà tắm nay đã đủ để được coi là kỳ nghỉ ngắn hoàn hảo ngay trong thành phố. Các công ty vận hành nhà tắm công cộng như Tập đoàn Xiangshanghui, đơn vị sở hữu Qushui Lanting và Shuiguo Tangquan, đang khai thác yếu tố này khi thiết kế không gian của những nhà tắm hơi như những điểm nghỉ dưỡng đầy sang trọng, nơi khách có thể “ngắt kết nối” mà không cần rời khỏi đô thị.
Người tiêu dùng trong độ tuổi 20–35 chiếm 70% tổng lượng khách đến Shuiguo Tangquan, trong khi tại Qushui Lanting, nhóm khách khoảng 30 tuổi chiếm từ 65% đến 70% lượng người ghé thăm.
Trong số đó, có những người đi cùng gia đình để thưởng thức ẩm thực và dịch vụ, trong khi nhiều người khác lại là du khách từ ngoài thành phố — bao gồm cả một lượng đáng kể người nước ngoài.
KHI CHĂM SÓC SỨC KHỎE GẶP GỠ TIỀM NĂNG XA XỈ
Sự bùng nổ của nhà tắm hơi gắn liền với nền kinh tế chăm sóc sức khỏe của Trung Quốc, vốn đã tăng trưởng nhanh chóng khi người tiêu dùng ưu tiên sức khỏe thể chất và tinh thần.
Các nhà tắm cao cấp hiện cung cấp thiền định, liệu pháp hương thơm và liệu pháp giấc ngủ, với các gói chăm sóc sức khỏe hạng sang có giá trên 800 NDT (111 USD), đạt tỷ lệ mua lại lên tới 65%.
Hiệu ứng này đang thu hút sự chú ý của các thương hiệu làm đẹp và chăm sóc cá nhân, đặc biệt là những thương hiệu sở hữu danh mục sản phẩm dành cho cơ thể và tắm.
“Các thương hiệu làm đẹp có thể hợp tác với các nhà tắm cao cấp để tổ chức các buổi bán hàng pop-up, trạm trị liệu, phòng thử hương, hoặc các buổi trải nghiệm VIP,” bà Amber Wu cho biết.
"Điều này tương tự như cách các nhãn hàng làm đẹp bắt tay với khách sạn hạng sang. Những không gian này cho phép kể câu chuyện thương hiệu một cách sống động và thành thực.”
Một số nhà tắm hơi tại Trung Quốc đã bắt đầu áp dụng chiến lược này. Tại Qushui Lanting Resort Bắc Kinh, những kệ mỹ phẩm Dior hay sản phẩm chăm sóc da Valmont không chỉ đơn thuần là tiện ích, mà còn là điểm khởi đầu cho trải nghiệm thử và khả năng chuyển đổi thành khách hàng.
Máy sấy tóc Dyson và sản phẩm chăm sóc tóc Kérastase trong phòng thay đồ cũng tạo ra những liên tưởng tinh tế nhưng đầy sức mạnh tới xa xỉ và chăm sóc bản thân.
HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO
Dự kiến sự tăng trưởng của các nhà tắm hơi tại Trung Quốc vẫn sẽ tiếp diễn, được thúc đẩy bởi Gen Z, đổi mới kỹ thuật số và sự mở rộng sang các thành phố cấp thấp hơn. Các cơ sở tắm hơi cao cấp sẽ đi sâu hơn vào xu hướng chăm sóc sức khỏe wellness và cá nhân hóa, trong khi các nhà vận hành tắm hơi phân khúc trung cấp sẽ tập trung vào mức giá dễ chịu cùng khả năng tiếp cận tệp khách hàng rộng.
“Nhà tắm hơi đang tiến hóa từ một địa điểm dịch vụ thành một trung tâm phong cách sống,” bà Ashley Dudarenok, nhà sáng lập công ty tư vấn và nghiên cứu ChoZan nhận định. “Đối với các thương hiệu làm đẹp và chăm sóc sức khỏe, đây không chỉ là một kênh bán hàng mới.
Đây là cơ hội để tái định nghĩa cách thức gắn kết khách hàng, hòa trộn chăm sóc sức khỏe, văn hóa và trải nghiệm cá nhân hóa thành một thứ mà người tiêu dùng không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.”
Dữ liệu từ Meituan cho thấy vào năm 2024, số lượng khách hàng trực tuyến trong thị trường nhà tắm đã vượt quá 40 triệu, với khối lượng giao dịch trực tuyến đạt khoảng 15 tỷ NDT (2,1 tỷ USD). Từ năm 2023 đến 2026, cơ sở khách hàng của ngành được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 19%.
Từng là một thú vui bình thường, nhà tắm hơi đang trên đường trở thành một trụ cột trong nền kinh tế wellness bùng nổ của Trung Quốc.
Xông hơi: Từ liệu pháp truyền thống đến ngành kinh tế tỷ đô
08:11, 26/02/2025
Sức khỏe trở thành đẳng cấp xa xỉ mới
09:36, 13/06/2025
Ngành công nghiệp Wellness toàn cầu được định giá hàng nghìn tỷ USD
Tiềm năng y học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới
Tại nhiều cơ sở y tế hiện nay, việc điều trị và phục hồi chức năng cho bệnh nhân đã được triển khai theo hướng kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền. Điều này giúp rút ngắn thời gian hồi phục, hạn chế biến chứng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh…
Siết chặt an toàn thực phẩm mùa Trung thu
Mùa Trung thu luôn là dịp cao điểm của thị trường thực phẩm và đồ chơi trẻ em, khi nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến. Đây cũng là thời điểm các đối tượng buôn lậu, kinh doanh hàng kém chất lượng tìm cách tung hàng hóa vi phạm ra thị trường…
Bộ Y tế hướng dẫn chọn bánh Trung thu an toàn
Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế khuyến cáo người dân cách lựa chọn bánh Trung thu an toàn, để đón Tết đoàn viên trọn vẹn...
Thương hiệu thời trang Việt xuất hiện tại Tuần lễ thời trang New York
Tại Tuần lễ Thời trang New York, các buổi trình diễn thân mật và quy mô nhỏ đang ngày càng được ưa chuộng. Đồng thời, màn ra mắt quốc tế đầu tiên của một thương hiệu thời trang Việt Nam đã gây sự chú ý lớn…
Nỗi đau hàng hiệu của Gen Z tại New York
Trong tuần lễ thời trang New York Fashion Week vừa diễn ra, một chiếc máy gắp thú bông thực sự, chứa duy nhất một chiếc Hermès Birkin xuất hiện ngay giữa khu SoHo khiến giới mộ điệu chú ý...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: