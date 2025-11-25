Thứ Ba, 25/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Nhật Bản: Tự chủ chính sách vì an ninh năng lượng quốc gia

Trọng Hoàng

25/11/2025, 08:48

Nhật Bản tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga, coi đây là nguồn cung thiết yếu nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định kinh tế trong nước, bất chấp các sức ép địa chính trị từ bên ngoài.

Tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). (Nguồn ảnh: Pravada.ru)
Tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). (Nguồn ảnh: Pravada.ru)

Theo thông tin từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Nga, khối lượng nhập khẩu khí đốt ổn định ở mức cao, bao gồm cả nguồn cung từ dự án Sakhalin-2, vẫn là cần thiết để duy trì cân bằng tiêu thụ năng lượng trong nước.

ĐA DẠNG HÓA NGUỒN CUNG NHƯNG KHÔNG “ĐOẠN TUYỆT”

Tokyo đánh giá rủi ro năng lượng dựa trên nhu cầu thực tế của nền kinh tế nội địa, đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm việc tiếp nhận nhiên liệu được thông suốt và ổn định. Đại sứ quán Nhật Bản nhấn mạnh rằng nước này tự xây dựng chiến lược quan hệ với Nga và chiến lược đó phải phù hợp với lợi ích quốc gia.

Trong bối cảnh Nhật Bản không sở hữu trữ lượng dầu khí lớn và chi phí nguồn thay thế còn cao, LNG tiếp tục là thành phần nền tảng trong cơ cấu năng lượng. Việc duy trì nhập khẩu LNG từ Nga vì thế vẫn được xem là lựa chọn chiến lược nhằm kiềm chế giá điện, bảo vệ năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và ổn định đời sống người dân.

Tokyo vẫn đang thúc đẩy các hướng đi mới như mở rộng nhập LNG từ thị trường khác, tái khởi động điện hạt nhân và phát triển hydrogen - amoniac xanh. Tuy nhiên, các quá trình này đòi hỏi đầu tư dài hạn, trong khi nhu cầu năng lượng tiếp tục tăng và thị trường toàn cầu còn nhiều bất ổn.

Vì vậy, Nhật Bản đánh giá rằng việc tiếp tục hợp tác với Nga là lựa chọn không thể thiếu ít nhất đến hết thập niên 2030 để bảo đảm ổn định nguồn cung và cân bằng giá điện.

Chính phủ Nhật Bản cho rằng việc chuyển sang các nguồn thay thế như Mỹ hay Trung Đông sẽ cần thời gian dài, chi phí cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro trong ngắn hạn.

Trước cả những lời kêu gọi dừng sử dụng khí đốt Nga, trong đó có đề xuất từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, Nhật Bản vẫn giữ thái độ thực dụng: ưu tiên an ninh năng lượng và ổn định kinh tế hơn những sức ép chính trị ngắn hạn

“SAKHALIN-2”: MẮT XÍCH KHÔNG THỂ THAY THẾ TRONG CHUỖI CUNG ỨNG

Dự án Sakhalin-2 tạo cho Nhật Bản lợi thế độc đáo về an ninh cung ứng nhờ vị trí địa lý gần, chi phí logistics thấp và sự tham gia trực tiếp của các doanh nghiệp Nhật Bản trong liên danh phát triển.

Năm 2024, nhập khẩu từ Nga đạt 5,5 tỷ USD, trong đó 63% là LNG. Dù kim ngạch giảm 9,4% so với năm 2023 do biến động giá năng lượng thế giới, Tokyo khẳng định đây chỉ là dao động mang tính thị trường.

Sakhalin-2 là dự án LNG ở đảo Sakhalin (Viễn Đông Nga), cung cấp gần 10% nhu cầu LNG của Nhật Bản. Các tập đoàn Nhật Bản như Mitsui và Mitsubishi sở hữu cổ phần, góp phần bảo đảm chủ động chuỗi cung ứng và giảm thiểu chi phí vận chuyển. Tokyo coi đây là một trụ cột quan trọng của an ninh năng lượng quốc gia.

Sau khi Nga điều chỉnh cấu trúc sở hữu Sakhalin-2 năm 2022, nhiều công ty châu Âu đã rút lui nhưng Nhật Bản vẫn kiên định duy trì hiện diện. Tokyo đang vận hành chính sách năng lượng như một bài toán cân bằng tinh tế: vừa tuân thủ có chọn lọc các biện pháp trừng phạt để bảo vệ quan hệ đồng minh, vừa bảo đảm các dự án cốt lõi phục vụ trực tiếp cho an ninh năng lượng.

Chiến lược “đi dây” này thể hiện rõ quan điểm nhất quán của Nhật Bản: mọi thay đổi trong hợp tác năng lượng phải được cân nhắc kỹ lưỡng để không đẩy nền kinh tế vào thế bị động trong thời kỳ cạnh tranh năng lượng toàn cầu gia tăng.

Nhật Bản thể hiện rõ quan điểm tự chủ trong chính sách năng lượng: mọi quyết định phải xuất phát từ lợi ích quốc gia và sự ổn định của nền kinh tế.

Việc duy trì nhập LNG từ Nga là lựa chọn thực dụng và có tính toán chiến lược, giúp đất nước tránh bị tổn thương trước biến động giá năng lượng và cạnh tranh địa chính trị ngày càng phức tạp.

Từ khóa:

an ninh năng lượng Nhật Bản chiến lược năng lượng công ty Mitsubishi công ty Mitsui điện hạt nhân dự án Sakhalin-2 hydrogen xanh LNG từ Nga nhập khẩu khí đốt

Đọc thêm

Heimtextil 2026: “Bệ phóng” nâng tầm thương hiệu dệt may Việt Nam

Heimtextil 2026: “Bệ phóng” nâng tầm thương hiệu dệt may Việt Nam

Năm 2024 cùng với Hà Lan, Đức là thị trường tiêu thụ hàng dệt may Việt Nam lớn nhất tại khu vực EU. Triển lãm Heimtextil Frankfurt 2026 là cơ hội cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam tiến sâu vào thị trường này...

Tận dụng hiệu quả CPTPP: Xuất khẩu Việt Nam bứt phá tại Australia và Canada

Tận dụng hiệu quả CPTPP: Xuất khẩu Việt Nam bứt phá tại Australia và Canada

Sau hơn 6 năm thực thi, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã tạo động lực lớn, giúp nhiều ngành hàng của Việt Nam tăng trưởng xuất khẩu và thâm nhập sâu hơn vào thị trường các nước thành viên...

Thời cơ cho hàng hoá Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Đức

Thời cơ cho hàng hoá Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường Đức

Các doanh nghiệp Đức đang điều chỉnh chiến lược chuỗi cung ứng theo hướng đa dạng hóa nguồn cung, tăng cường hợp tác sản xuất với những đối tác đáng tin cậy. Đây là thời cơ quan trọng cho doanh nghiệp Việt Nam, nhất là khi EVFTA đang phát huy hiệu quả và trong chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Đức ban hành năm 2020…

Đồng Nai đề nghị 17 nhà máy thủy điện kịp thời cung cấp thông tin xả lũ

Đồng Nai đề nghị 17 nhà máy thủy điện kịp thời cung cấp thông tin xả lũ

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu 17 nhà máy thủy điện phối hợp cung cấp thông tin điều tiết xả tràn, xả lũ về hạ lưu nhằm chủ động phòng tránh và ứng phó kịp thời với nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất....

Thiệt hại do lũ lụt tại Nam Trung Bộ vượt 13.000 tỷ đồng, nguy cơ đối mặt với cơn bão mới

Thiệt hại do lũ lụt tại Nam Trung Bộ vượt 13.000 tỷ đồng, nguy cơ đối mặt với cơn bão mới

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến sáng 24/11/2025, thiệt hại về kinh tế do lũ lụt tại các tỉnh Nam Trung Bộ đã lên tới 13.078 tỷ đồng, tăng gần 4.000 tỷ đồng so với báo cáo ngày 23/11. Trong khi công tác khắc phục hậu quả vẫn đang khẩn trương, khu vực này lại có nguy cơ đối mặt với cơn bão mới, dự kiến gây mưa lớn diện rộng từ ngày 28/11…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 47-2025

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Từ chuyển khoản cá nhân đến thanh toán thương mại chuẩn quốc gia

eMagazine

2

Tăng vốn, cải thiện hiệu quả và thay đổi nhân sự: ABBank bước vào chu kỳ phát triển mới

Tài chính

3

Mức phạt 200 triệu trong lĩnh vực an ninh mạng rất thấp, chưa đủ sức răn đe

Kinh tế số

4

Nhiều tuyến đường bộ, đường sắt tại Trung Bộ và Tây Nguyên ngập lụt, sạt lở do mưa lũ

Đầu tư

5

Châu Âu chuẩn bị "siết" giám sát đầu tư để hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy