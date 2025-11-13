Nhiều bộ, ngành phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành kế hoạch về triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, thực hiện theo Quyết định 2570/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.
Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện hạ tầng dữ liệu phục vụ chuyển đổi số của hệ thống bảo hiểm, đồng thời đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu liên thông giữa các bộ, ngành trong giai đoạn tới.
Theo kế hoạch, mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới là hoàn thiện hệ thống dữ liệu toàn hệ thống theo hướng đồng bộ, thống nhất, bảo mật cao và sẵn sàng kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia. Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm được xác định là nguồn dữ liệu lõi, phục vụ công tác quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên phạm vi toàn quốc.
Việc xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung cũng nhằm đáp ứng các yêu cầu quan trọng trong Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị định 164/2025/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội; và Kế hoạch hành động thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện của Chính phủ.
Kế hoạch đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc rà soát toàn bộ các cơ sở dữ liệu đang vận hành, đánh giá các hệ thống cần xây dựng mới để đảm bảo bao quát đầy đủ các lĩnh vực quản lý. Cùng với đó, Hệ thống sẽ điều chỉnh tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình thu thập và cập nhật dữ liệu nhằm thống nhất từ trung ương đến địa phương.
Một trong những yêu cầu then chốt là bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Các hệ thống gồm cấp mã số bảo hiểm xã hội, quản lý bảo hiểm y tế hộ gia đình, xét duyệt chính sách, tiếp nhận hồ sơ, quản lý thu - sổ thẻ và giám định bảo hiểm y tế đều phải được chuẩn hóa trước khi đưa vào đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết dữ liệu sẽ được đồng bộ theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung chuẩn hóa thông tin, đối chiếu dữ liệu định danh cá nhân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm toàn bộ người tham gia đều được xác thực chính xác. Giai đoạn 2 triển khai đầu tư mở rộng, tích hợp dữ liệu theo kiến trúc dữ liệu tài chính và khung kiến trúc tổng thể số quốc gia.
Để thực hiện đồng bộ quy mô lớn, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong ngành với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.
Cụ thể, Bộ Công an sẽ phối hợp xây dựng phương án bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho hệ thống cơ sở dữ liệu. Đồng thời, hỗ trợ kiểm tra, xác thực dữ liệu người tham gia với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Quốc phòng và Bộ Khoa học và Công nghệ tham gia xây dựng quy định kết nối, chia sẻ dữ liệu, đảm bảo phù hợp yêu cầu bảo mật và khung kiến trúc dữ liệu quốc gia.
