Kích hoạt 2 thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội trên VNeID

Thủ tục giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng, hiện được tích hợp trên VNeID...

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về việc thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai thực hiện 2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VNeID.

Bao gồm: “Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi” và “Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng”.

Để đảm bảo thực hiện hiệu quả, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế và Sở Tư pháp tỉnh, thành phố thực hiện chia sẻ dữ liệu liên quan đến việc giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản đối với người lao động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Quyết định số 69/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội cơ sở và đơn vị liên quan phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân liên quan trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Phản hồi trạng thái hồ sơ đến ứng dụng VNeID theo đúng quy trình.

Các đơn vị cũng kịp thời phản ánh các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Định kỳ vào ngày cuối cùng hằng tháng, tổng hợp kết quả thực hiện trong tháng chuyển về Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đối với các đơn vị trực thuộc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Giao cho Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nắm bắt tình hình triển khai, kịp thời đề xuất phương án xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.