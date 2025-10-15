Kích hoạt 2 thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội trên VNeID

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thủ tục giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng, hiện được tích hợp trên VNeID...
Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về việc thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai thực hiện 2 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VNeID.
Bao gồm: “Giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi” và “Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng”.
Để đảm bảo thực hiện hiệu quả, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Y tế và Sở Tư pháp tỉnh, thành phố thực hiện chia sẻ dữ liệu liên quan đến việc giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản đối với người lao động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Quyết định số 69/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Đồng thời, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội cơ sở và đơn vị liên quan phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân liên quan trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Phản hồi trạng thái hồ sơ đến ứng dụng VNeID theo đúng quy trình.
Các đơn vị cũng kịp thời phản ánh các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Định kỳ vào ngày cuối cùng hằng tháng, tổng hợp kết quả thực hiện trong tháng chuyển về Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Đối với các đơn vị trực thuộc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Giao cho Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nắm bắt tình hình triển khai, kịp thời đề xuất phương án xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Hóa đang xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Điểm nhấn của kế hoạch là đề xuất sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức, hướng tới tinh gọn đầu mối, tập trung nguồn lực và nâng cao chất lượng đào tạo...
Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu khi xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh, cần làm một cách dễ hiểu, có tính khả thi cao và sớm đưa dịch vụ về y học cổ truyền đến gần hơn với nhân dân, người dân được thụ hưởng...
Người lao động, người sử dụng lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp với mức bằng 1% tiền lương tháng; Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% từ ngân sách, theo đề xuất của Bộ Nội vụ…
Chiều 14/10, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khánh thành Cung Văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục, thể thao Hạc Thành – công trình văn hóa hiện đại bậc nhất tỉnh, được xem như “ngôi nhà chung” dành cho thế hệ trẻ...
UBND tỉnh Ninh Bình vừa có báo cáo gửi Bộ Tài chính tổng hợp kinh phí hỗ trợ thiệt hại do bão số 10 và hoàn lưu sau bão gây ra trên địa bàn. Ninh Bình đề nghị Trung ương hỗ trợ 1.200 tỷ đồng để khắc phục hậu quả về người, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và đê điều...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: