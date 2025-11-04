Hà Nội đồng bộ dữ liệu căn cước công dân với dữ liệu bảo hiểm xã hội

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Quyết định số 3757/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội về việc giao, điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội đã ban hành công văn về việc đồng bộ căn cước công dân và xác định số người chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Theo Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội, thời gian qua, công tác đồng bộ cơ sở dữ liệu căn cước công dân với dữ liệu bảo hiểm xã hội được xem là bước đi quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống dữ liệu dân cư, phục vụ hiệu quả quản lý chính sách an sinh xã hội.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với các địa phương thực hiện đồng bộ dữ liệu căn cước công dân với các thông tin cơ bản (họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân, địa chỉ thường trú, địa chỉ cư trú) vào hệ thống dữ liệu bảo hiểm xã hội theo địa chỉ xã, phường mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc đồng bộ này giúp thống nhất, chuẩn hóa thông tin người dân, hỗ trợ xác định nhanh đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tránh trùng lặp và nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn hệ thống.

Song song với đồng bộ dữ liệu, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội cũng tập trung rà soát, xác định số lượng người dân chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên từng xã, phường, làm cơ sở mở rộng độ bao phủ an sinh xã hội.

Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, các ngành, đoàn thể, dữ liệu sẽ được cập nhật đầy đủ, chính xác. Từ đó, thành phố có cơ sở để xây dựng các giải pháp tuyên truyền, vận động người dân tham gia, đảm bảo đạt chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà thành phố giao cho 126 phường, xã, nhằm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh.