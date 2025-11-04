Hà Nội đồng bộ dữ liệu căn cước công dân với dữ liệu bảo hiểm xã hội

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Nhật Dương
04/11/2025, 16:29
Việc đồng bộ này giúp thống nhất, chuẩn hóa thông tin người dân, hỗ trợ xác định nhanh đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tránh trùng lặp…
Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Quyết định số 3757/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội về việc giao, điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 khi thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội đã ban hành công văn về việc đồng bộ căn cước công dân và xác định số người chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Theo Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội, thời gian qua, công tác đồng bộ cơ sở dữ liệu căn cước công dân với dữ liệu bảo hiểm xã hội được xem là bước đi quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống dữ liệu dân cư, phục vụ hiệu quả quản lý chính sách an sinh xã hội.
Theo đó, Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với các địa phương thực hiện đồng bộ dữ liệu căn cước công dân với các thông tin cơ bản (họ tên, ngày sinh, số định danh cá nhân, địa chỉ thường trú, địa chỉ cư trú) vào hệ thống dữ liệu bảo hiểm xã hội theo địa chỉ xã, phường mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Việc đồng bộ này giúp thống nhất, chuẩn hóa thông tin người dân, hỗ trợ xác định nhanh đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tránh trùng lặp và nâng cao chất lượng dữ liệu phục vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn hệ thống.
Song song với đồng bộ dữ liệu, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội cũng tập trung rà soát, xác định số lượng người dân chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên từng xã, phường, làm cơ sở mở rộng độ bao phủ an sinh xã hội.
Thông qua sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, các ngành, đoàn thể, dữ liệu sẽ được cập nhật đầy đủ, chính xác. Từ đó, thành phố có cơ sở để xây dựng các giải pháp tuyên truyền, vận động người dân tham gia, đảm bảo đạt chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà thành phố giao cho 126 phường, xã, nhằm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh.
Bộ Xây dựng ban hành Công điện số 83/CĐ-BXD ngày 3/11 về việc tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và chủ động ứng phó với bão Kalmaegi (bão số 13) đang di chuyển vào Biển Đông...
Dự thảo Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi) quy định thêm phương thức thông báo thi hành án bằng phương tiện điện tử nhằm giải quyết khó khăn, giảm thiểu chi phí và tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, đặc biệt là trong các vụ đại án...
Việt Nam hiện có khoảng 140.000 đến 150.000 điều dưỡng, tương ứng 14 đến 15 điều dưỡng trên 10.000 dân. Tỷ lệ này đang thuộc nhóm thấp của ASEAN. Trong khi đó, con số này ở các nước trong khu vực và trên thế giới cao hơn rất nhiều...
Mỗi cán bộ, công chức, viên chức chỉ được khởi tạo một hồ sơ duy nhất, có mã định danh để quản lý trong toàn bộ thời gian làm việc công tác trong cơ quan nhà nước, sử dụng thống nhất, theo đề xuất của Bộ Nội vụ…
Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu phù hợp, tính khả thi và đề xuất chính sách tiền lương, thu nhập đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật và khả năng ngân sách của nhà nước...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: