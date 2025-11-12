Chi tiết mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội từ 1/1/2026

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng tăng, theo đó mức lương tối thiểu làm căn cứ tính tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng có sự điều chỉnh…
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, thay thế Nghị định số 74/2024/NĐ-CP.
Theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng được quy định như sau: Vùng 1 là 5.310.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng); vùng 2 là 4.730.000 đồng/tháng (tăng 320.000 đồng); vùng 3 là 4.140.000 đồng/tháng (tăng 280.000 đồng); vùng 4 là 3.700.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng).
Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hằng tháng người sử dụng lao động sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo các tỷ lệ nhất định được tính dựa trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết căn cứ các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội liên quan, hiện nay mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.
Do đó, từ ngày 1/1/2026, khi lương tối thiểu vùng tăng, mức tiền lương tối thiểu làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ tăng theo. Cụ thể, vùng I, mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2026 là 5.310.000 đồng. Vùng II, mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2026 là 4.730.000 đồng.
Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại vùng III năm 2026 là 4.140.000 đồng, và tại vùng IV là 3.700.000 đồng.
Về tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, từ mức lương được xác định làm căn cứ đóng: Người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất; người sử dụng lao động đóng 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất, 3% vào quỹ ốm đau, thai sản và 0,5% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Như vậy, trường hợp doanh nghiệp đang đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo mức lương tối thiểu vùng, thì từ ngày 1/1/2026, số tiền hằng tháng mà doanh nghiệp phải bỏ ra để đóng các loại bảo hiểm bắt buộc nói trên sẽ tăng.
Trường hợp đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo mức lương cao hơn lương tối thiểu vùng, thì số tiền đóng các loại bảo hiểm bắt buộc của doanh nghiệp không cần điều chỉnh tăng.
