Thứ Hai, 18/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics
Quizz
Interactive

Liên hệ

Tòa soạn
Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Tài chính

Chứng khoán

Kinh tế số

Hạ tầng

Bất động sản

Thị trường

Thế giới

Doanh nghiệp

Ấn phẩm

Multimedia

Đầu tư

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Tiêu & Dùng

TP.HCM khẳng định bước tiến trên bản đồ du lịch Mê Kông – châu Á

Tường Bách

18/08/2025, 09:43

Lần đầu tiên, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC) 2025 thu hút sự tham gia của các công ty du lịch công vụ và MICE hàng đầu. Sự góp mặt này khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của TP.HCM trên bản đồ đầu tư và du lịch công vụ quốc tế...

ITE HCMC 2025 diễn ra đồng thời với chuỗi sự kiện Vietnam International Sourcing 2025.
ITE HCMC 2025 diễn ra đồng thời với chuỗi sự kiện Vietnam International Sourcing 2025.

Hội chợ ITE HCMC 2025 có hơn 250 đơn vị triển lãm và 240 người mua quốc tế xác nhận tham dự đến từ các tập đoàn quốc tế ở châu Đại Dương, châu Âu, châu Mỹ, châu Á. Nổi bật trong số đó là Intrepid Travel (Australia), Goway Travel (Mỹ), Thomas Cook India (Ấn Độ), Trip.com (Trung Quốc)...

Theo đánh giá của các chuyên gia du lịch, việc tổ chức một sự kiện hội tụ những đơn vị quốc tế với quy mô lớn sẽ góp phần vào sự phát triển của du lịch TP.HCM. Cùng với đó, ITE HCMC 2025 đóng vai trò then chốt trong việc kết nối chiến lược giữa Việt Nam và thị trường du lịch toàn cầu, góp phần xúc tiến hiệu quả, giúp các doanh nghiệp và địa phương quảng bá điểm đến, đồng thời khẳng định vị thế của TP.HCM như một trung tâm hội nhập, sáng tạo và dẫn dắt du lịch khu vực.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết: “Đây là lần thứ 19 ITE HCMC được tổ chức, đánh dấu bước phát triển vững chắc của sự kiện trên hành trình trở thành nền tảng xúc tiến du lịch quốc tế có tầm ảnh hưởng tại khu vực Mê Công và châu Á. Năm nay, việc chủ động mời gọi những người mua quốc tế chất lượng cao thông qua quy trình sàng lọc nghiêm ngặt thể hiện rõ định hướng nâng tầm chất lượng khách du lịch đến thành phố”.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, phát biểu tại họp báo công bố thông tin ITE HCMC 2025.
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, phát biểu tại họp báo công bố thông tin ITE HCMC 2025.

Cùng với việc mở rộng địa giới hành chính gồm Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương trước đây, TP.HCM đang hình thành một tam giác phát triển du lịch chiến lược: kì nghỉ ngắn hạn (City Break) - đô thị công nghiệp - sinh thái biển. Đây là nền tảng để thành phố bứt phá, hình thành một hệ sinh thái du lịch đa dạng, kết nối ba không gian trải nghiệm chủ lực:

Không gian đô thị trung tâm: Nơi hội tụ các giá trị di sản, nghệ thuật và sáng tạo. Đây là vùng phát triển mạnh các sản phẩm city tour, du lịch MICE, du lịch đêm, và các hoạt động văn hóa đặc trưng.

Không gian ven sông và công nghiệp sinh thái: Vùng chuyển tiếp giữa đô thị và biển, phù hợp để phát triển du lịch đường thủy, du lịch công nghiệp, du lịch giáo dục và du lịch cộng đồng.

Không gian biển nghỉ dưỡng: Với các điểm đến giàu tiềm năng như Long Hải, Hồ Tràm, Bình Châu và Côn Đảo, đây là nơi phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp như chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng biển, golf, hướng tới phân khúc khách quốc tế chi tiêu cao.

Sự phát triển theo trục không gian tích hợp này không chỉ giúp TP.HCM vượt khỏi giới hạn địa lý mà còn tạo ra những hành trình du lịch liền mạch, đa dạng. Các trục kết nối chiến lược như cao tốc, đường ven biển sẽ đóng vai trò là mạch dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách di chuyển và khám phá. Điều này cũng giúp ngành du lịch phát triển cân bằng, hài hòa giữa lượng khách, chất lượng trải nghiệm và phân bổ theo không gian.

<br>

Ngoài các thị trường chiến lược và quen thuộc như Mỹ, Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Pháp, Tây Ban Nha, ITE HCMC 2025 còn ghi nhận sự quan tâm từ nhiều thị trường mới như Ba Lan, Đan Mạch, Qatar, Brazil và Bồ Đào Nha - các thị trường cung cấp khách quốc tế cao cấp cho du lịch Việt Nam.

Ngoài ra, việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào ứng dụng di động chính thức của hội chợ là một bước tiến đột phá. AI sẽ hỗ trợ người mua quốc tế tra cứu thông tin, đặt lịch hẹn và quản lý lịch trình một cách thông minh, đảm bảo các cuộc gặp B2B diễn ra đúng người, đúng nhu cầu và đúng thời điểm.

Một điểm nổi bật khác trong năm nay là việc ITE HCMC 2025 được tổ chức đồng thời với chuỗi sự kiện Vietnam International Sourcing 2025 – hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế do Bộ Công Thương phối hợp cùng UBND TP.HCM triển khai. Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động nổi bật như Triển lãm Chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Vietnam International Sourcing Expo 2025) và Diễn đàn Xuất khẩu 2025 với chuỗi hội nghị, hội thảo chuyên đề và chương trình kết nối giao thương do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức.

Cùng với đó, chương trình họp Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các Thành phố toàn cầu (TPO) lần thứ 12 sẽ diễn ra từ ngày 3 – 6/9. TP.HCM là thành phố đầu tiên tại Việt Nam đăng cai tổ chức chương trình họp Đại hội đồng TPO.

Sự phát triển theo trục không gian tích hợp giúp TP.HCM tạo ra những hành trình du lịch liền mạch, đa dạng.
Sự phát triển theo trục không gian tích hợp giúp TP.HCM tạo ra những hành trình du lịch liền mạch, đa dạng.

Với chủ đề Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, TPO lần thứ 12 là cơ hội để các thành phố trên thế giới cùng nhau thảo luận chiến lược, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra giải pháp sáng tạo nhằm phát triển du lịch bền vững, ứng dụng công nghệ số và hướng tới các mô hình du lịch thân thiện với môi trường.

Hội chợ ITE HCMC 2025 sẽ chính thức diễn ra từ 4 - 6/9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Hội chợ năm nay có chủ đề "Du lịch bền vững, trải nghiệm sống động".

Từ khóa:

du lịch iêu dùng TP.HCM Vneconomy

Đọc thêm

TP.HCM khẳng định bước tiến trên bản đồ du lịch Mê Kông – châu Á

TP.HCM khẳng định bước tiến trên bản đồ du lịch Mê Kông – châu Á

Lần đầu tiên, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC) 2025 thu hút sự tham gia của các công ty du lịch công vụ và MICE hàng đầu. Sự góp mặt này khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của TP.HCM trên bản đồ đầu tư và du lịch công vụ quốc tế...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025 phát hành ngày 18/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Triển lãm “Bản rập trong nghiên cứu và sáng tạo mỹ thuật”

Triển lãm “Bản rập trong nghiên cứu và sáng tạo mỹ thuật”

Thông qua hoạt động rập các văn bia, họa tiết trên đá, gỗ, đất nung từ các di tích mỹ thuật cổ, những tác phẩm bản rập từ xưa đến nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình nghiên cứu, hình thành nên các công trình nghiên cứu mỹ thuật...

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Sáng 16/8, lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc "Cùng Việt Nam tiến bước" đã diễn ra tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Cùng với đó là sự tham gia của nhân dân, các lực lượng vũ trang tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước...

Kiến trúc dịu dàng cho gia chủ hướng nội

Kiến trúc dịu dàng cho gia chủ hướng nội

Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng khiến con người không còn "khoảng thở". Các không gian xanh trong kiến trúc sẽ góp phần tiết kiệm năng lượng hiệu quả và bảo vệ môi trường, tránh những tương tác gây ô nhiễm hoặc ảnh hưởng mỹ quan.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Multimedia

[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Ấn phẩm

Vietnam Economic Times 406
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 21
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 20
image

Đón đọc

Tạp chí Kinh tế Việt Nam

số 22-2025

Thứ 2, 02/06/2025

Đặt mua ngay

Đọc nhiều nhất

1

Quảng trường Hàm Rồng (Thanh Hóa) thành đường đua quốc gia

Tiêu & Dùng

2

Nguyên nhân khiến hàng chục nghìn viên chức xin nghỉ việc

Dân sinh

3

Sức ép nặng dần, VN-Index mất sạch điểm tăng, cầu bắt đáy đang chống đỡ

Chứng khoán

4

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: