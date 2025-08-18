TP.HCM khẳng định bước tiến trên bản đồ du lịch Mê Kông – châu Á
Tường Bách
18/08/2025, 09:43
Lần đầu tiên, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC) 2025 thu hút sự tham gia của các công ty du lịch công vụ và MICE hàng đầu. Sự góp mặt này khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của TP.HCM trên bản đồ đầu tư và du lịch công vụ quốc tế...
Hội chợ ITE HCMC 2025 có hơn 250 đơn vị triển lãm và 240 người
mua quốc tế xác nhận tham dự đến từ các tập đoàn quốc tế ở châu Đại Dương, châu
Âu, châu Mỹ, châu Á. Nổi bật trong số đó là Intrepid Travel (Australia), Goway
Travel (Mỹ), Thomas Cook India (Ấn Độ), Trip.com (Trung Quốc)...
Theo đánh giá của các chuyên gia du lịch, việc tổ chức một sự
kiện hội tụ những đơn vị quốc tế với quy mô lớn sẽ góp phần vào sự phát triển của
du lịch TP.HCM. Cùng với đó, ITE HCMC 2025 đóng vai trò then chốt trong việc
kết nối chiến lược giữa Việt Nam và thị trường du lịch toàn cầu, góp phần xúc
tiến hiệu quả, giúp các doanh nghiệp và địa phương quảng bá điểm đến, đồng thời
khẳng định vị thế của TP.HCM như một trung tâm hội nhập, sáng tạo và dẫn dắt du
lịch khu vực.
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết: “Đây là lần thứ 19 ITE HCMC được tổ chức, đánh dấu bước phát triển vững
chắc của sự kiện trên hành trình trở thành nền tảng xúc tiến du lịch quốc tế có
tầm ảnh hưởng tại khu vực Mê Công và châu Á. Năm nay, việc chủ động mời gọi những
người mua quốc tế chất lượng cao thông qua quy trình sàng lọc nghiêm ngặt thể
hiện rõ định hướng nâng tầm chất lượng khách du lịch đến thành phố”.
Cùng với việc mở rộng địa giới hành chính gồm Bà Rịa - Vũng
Tàu và Bình Dương trước đây, TP.HCM đang hình thành một tam giác phát triển du
lịch chiến lược: kì nghỉ ngắn hạn (City Break) - đô thị công nghiệp - sinh thái
biển. Đây là nền tảng để thành phố bứt phá, hình thành một hệ sinh thái du lịch
đa dạng, kết nối ba không gian trải nghiệm chủ lực:
Không gian đô thị trung tâm: Nơi hội tụ các giá trị di sản,
nghệ thuật và sáng tạo. Đây là vùng phát triển mạnh các sản phẩm city tour, du
lịch MICE, du lịch đêm, và các hoạt động văn hóa đặc trưng.
Không gian ven sông và công nghiệp sinh thái: Vùng chuyển tiếp
giữa đô thị và biển, phù hợp để phát triển du lịch đường thủy, du lịch công
nghiệp, du lịch giáo dục và du lịch cộng đồng.
Không gian biển nghỉ dưỡng: Với các điểm đến giàu tiềm năng
như Long Hải, Hồ Tràm, Bình Châu và Côn Đảo, đây là nơi phát triển các sản phẩm
du lịch cao cấp như chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng biển, golf, hướng tới phân
khúc khách quốc tế chi tiêu cao.
Sự phát triển theo trục không gian tích hợp này không chỉ
giúp TP.HCM vượt khỏi giới hạn địa lý mà còn tạo ra những hành trình du lịch liền
mạch, đa dạng. Các trục kết nối chiến lược như cao tốc, đường ven biển sẽ đóng
vai trò là mạch dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách di chuyển và khám
phá. Điều này cũng giúp ngành du lịch phát triển cân bằng, hài hòa giữa lượng
khách, chất lượng trải nghiệm và phân bổ theo không gian.
Ngoài các thị trường chiến lược và quen thuộc như Mỹ,
Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Singapore, Pháp, Tây Ban Nha, ITE HCMC 2025 còn
ghi nhận sự quan tâm từ nhiều thị trường mới như Ba Lan, Đan Mạch, Qatar,
Brazil và Bồ Đào Nha - các thị trường cung cấp khách quốc tế cao cấp cho du lịch
Việt Nam.
Ngoài ra, việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào ứng dụng
di động chính thức của hội chợ là một bước tiến đột phá. AI sẽ hỗ trợ người mua
quốc tế tra cứu thông tin, đặt lịch hẹn và quản lý lịch trình một cách thông
minh, đảm bảo các cuộc gặp B2B diễn ra đúng người, đúng nhu cầu và đúng thời điểm.
Một điểm nổi bật khác trong năm nay là việc ITE HCMC 2025 được
tổ chức đồng thời với chuỗi sự kiện Vietnam International Sourcing 2025 – hoạt
động xúc tiến thương mại quốc tế do Bộ Công Thương phối hợp cùng UBND TP.HCM triển
khai. Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động nổi bật như Triển lãm Chuỗi cung ứng hàng
hóa quốc tế (Vietnam International Sourcing Expo 2025) và Diễn đàn Xuất khẩu
2025 với chuỗi hội nghị, hội thảo chuyên đề và chương trình kết nối giao thương
do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức.
Cùng với đó, chương trình họp Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du
lịch các Thành phố toàn cầu (TPO) lần thứ 12 sẽ diễn ra từ ngày 3 – 6/9. TP.HCM
là thành phố đầu tiên tại Việt Nam đăng cai tổ chức chương trình họp Đại hội đồng
TPO.
Với chủ đề Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển
đổi số và chuyển đổi xanh, TPO lần thứ 12 là cơ hội để các thành phố trên thế
giới cùng nhau thảo luận chiến lược, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra giải pháp
sáng tạo nhằm phát triển du lịch bền vững, ứng dụng công nghệ số và hướng tới
các mô hình du lịch thân thiện với môi trường.
Hội chợ ITE HCMC 2025 sẽ chính thức diễn ra từ 4 - 6/9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Hội chợ năm nay có chủ đề "Du lịch bền vững, trải nghiệm sống động".
