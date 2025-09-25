Nhu cầu dùng điện tăng mạnh, một doanh nghiệp điện được dự báo lợi nhuận tăng 1.308% trong quý 3

Tính riêng tháng 7, tháng 8 và 20 ngày đầu tháng 9, tăng trưởng tiêu thụ rơi vào ~7,7% so với cùng kỳ, đặc biệt trong tháng 9 ghi nhận mức tăng ~13% cho thấy sự phục hồi khá rõ rệt về nhu cầu. Một doanh nghiệp ngành điện được dự báo lợi nhuận tăng 1.308% so với quý 2...

Trong quý 3/2025 tăng trưởng tiêu thụ điện có sự cải thiện hơn so với mức tăng trưởng khá thấp của quý 2, tuy vẫn thấp hơn kế hoạch của Bộ Công Thương 10-12%.

Cụ thể, tính riêng tháng 7, tháng 8 và 20 ngày đầu tháng 9, tăng trưởng tiêu thụ rơi vào ~7,7% so với cùng kỳ, đặc biệt trong tháng 9 ghi nhận mức tăng ~13% cho thấy sự phục hồi khá rõ rệt về nhu cầu.

Trong đó, hầu hết các nguồn điện đều ghi nhận mức huy động tốt hơn. Huy động thủy điện tăng ~3% trong quý 3/2025 tính đến hết 20/9, tăng trưởng không quá cao do cùng kỳ năm ngoái các nhà máy cũng được huy động tốt.

Huy động điện than quý 3/2025 tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ, khá tương đồng với tăng trưởng nhu cầu toàn hệ thống. Đối với điện khí, huy động tăng 12%, chủ yếu do các nhà máy sử dụng khí Đông Nam Bộ như cụm Phú Mỹ, Nhơn Trạch 1&2 được huy động tích cực hơn từ nền thấp năm ngoái. Cà Mau 1&2 mặt khác ghi nhận huy động giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Tương tự điện than, việc được giao sản lượng hợp đồng cao trong bối cảnh giá thị trường điện thấp hỗ trợ đáng kể cho biên lợi nhuận gộp cải thiện. Về giá khí, ghi nhận xu hướng giảm nhẹ ~4% đạt trung bình từ 8,4-9,1USD/mmbtu hỗ trợ giá bán điện khí, tuy nhiên đây vẫn là mức cao so với các nguồn điện còn lại.

Huy động điện năng lượng tái tạo tăng 11% so với cùng kỳ, chủ yếu do công suất tăng lên, cơ bản nguồn năng lượng tái tạo vẫn là nguồn điện được ưu tiên huy động trong hệ thống. Đáng chú ý, trong quý 3/2025 tiếp tục xu hướng tăng cường nhập khẩu điện, mức tăng trưởng 100% so với cùng kỳ chủ yếu đến từ các dự án mới bổ sung tại Lào.

Về chính sách, 9 tháng năm 2025 ghi nhận nhiều chính sách quan trọng được ban hành, tháo gỡ đáng kể các vướng mắc đã tồn tại của ngành bao gồm Quy hoạch điện 8 Điều chỉnh và kế hoạch thực hiện; khung giá cho các nguồn điện; cơ chế đấu thầu; DPPA; cơ chế ưu đãi cho phát triển điện áp mái tự sản tự tiêu,…

Mặc dù vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện, MBS cho rằng giai đoạn tới của ngành sẽ tập trung vào thực thi và hoàn thiện các chính sách. Hiện tại, các doanh nghiệp về cơ bản có đủ cơ sở để triển khai dự án, quý 3/2025 ghi nhận sự sôi động trở lại của thị trường năng lượng tái tạo khi các địa phương bắt đầu mở thầu quan tâm dự án, thu hút được nhều nhà đầu tư tham gia, trong đó, GEG, REE, HDG hiện là một số doanh nghiệp niêm yết nổi bật tích cực tham gia đấu thầu và triển khai các dự án mới.

Đáng chú ý, Nghị quyết 70 của Bộ Chính Trị ngày 16/09/2025 tổng hợp lại các mục tiêu quan trọng của ngành điện như chuyển đổi năng lượng sạch; xây dựng cơ chế thị trường minh bạch và giảm độc quyền.

Từ giờ đến cuối năm và sang 2026, một số sự kiện có thể được quan tâm như hướng xử lý chính thức cho các dự án năng lượng tái tạo sai phạm, tiếp tục hoàn thiện cơ chế DPPA, dự thảo khung giá phát điện cho BESS, thí điểm cơ chế giá điện hai thành phần,...

MBS ước tính lợi nhuận GEG tăng 337%. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt ~64 tỷ đồng từ mức lỗ ròng 27 tỷ đồng năm ngoái. Trong đó, sản lượng kỳ vọng sẽ duy trì ở mức ổn định, tuy nhiên giá bán điện gió tăng mạnh khi TPD1 được đàm phán giá chính thức cao gấp đôi giá tạm năm ngoái, hỗ trợ tăng doanh thu và biên lợi nhuận gộp.

Áp lực chi phí tài chính cũng giảm mạnh từ nền cao năm ngoái, doanh nghiệp kỳ vọng sử dụng nguồn tiền từ các khoản lợi nhuận bất thường trong 6 tháng đầu năm để mua lại trước hạn một số lô trái phiếu trong nửa cuối năm nay.

NT2 cũng được dự báo lợi nhuận sau thuế tăng 173%. Dự kiến quý 3/2025 sản lượng đạt ~750 triệu kWh, tăng nhẹ so với quý 3/2024 và chỉ thấp hơn 3% so với quý 2/2025. Giá khí vẫn neo cao ~9,2USD/mmbtu kéo giá bán cao.

Trong quý 3 khả năng cao nhà máy chỉ bám sát sản lượng được giao để huy động do giá thị trường thấp, quan sát tháng 7,8 ghi nhận huy động thực tế thấp hơn Qc giao, đây tiếp tục là yếu tố hỗ trợ biên lợi nhuận cải thiện. Kỳ vọng quý 3/2025 tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh lợi nhuận ròng đạt ~120 tỷ đồng.

Đặc biệt, HDG được dự báo lợi nhuận tăng 1308% so với quý trước dù so với cùng kỳ chỉ tăng 5%. Trong đó, mặc dù sản lượng thủy điện khả năng có sự cải thiện so với Q3/24, MBS cho rằng áp lực lỗ tỷ giá từ khoản vay gốc EUR là hiện hữu trong giai đoạn này, ảnh hưởng lên lợi nhuận. Qúy 3/2025 nhiều khả năng sẽ chưa ghi nhận doanh thu từ bàn giao Charm Villa GD3 và tiếp tục trích lập cho Hồng Phong 4.

Các doanh nghiệp ngành điện khác cũng được dự báo lợi nhuận tăng trưởng như PC1 trong khi POW, REE, QTP lại dự báo giảm mạnh.