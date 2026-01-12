Dự báo một cổ phiếu bất động sản vốn Nhà nước sắp bị loại khỏi VN30

VPL sẽ được thêm vào thay thế BCM trong chỉ số VN30, theo dự báo của Chứng khoán Mirae Asset.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) dự kiến công bố danh mục cổ phiếu thành phần mới của các chỉ số VN30 và VNFin Lead lần lượt vào ngày 21 và 19/01/2026 với ngày hiệu lực chính thức là 02/02/2026.

Theo đó, các nhóm quỹ mô phỏng các chỉ số trên sẽ tiến hành cơ cấu danh mục trong khoảng thời gian từ ngày 26/01 đến 30/01/2026.

Trong kỳ điều chỉnh sắp tới, dựa trên các ước tính của Mirae Asset về quy mô vốn hóa, cổ phiếu VPL nhiều khả năng sẽ được bổ sung vào rổ chỉ số khi lọt vào Top 20 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất, qua đó thay thế BCM – cổ phiếu dự kiến bị loại khỏi rổ do không đáp ứng tiêu chí duy trì giá trị giao dịch khớp lệnh.

Cụ thể, tính đến ngày 31/12/2025, giá trị vốn hóa của VPL ước đạt 154.691 tỷ đồng, xếp thứ 11 trên thị trường và đáp ứng điều kiện về thời gian niêm yết (trên 6 tháng), khi cổ phiếu chính thức niêm yết từ tháng 5/2025.

Trong khi đó, BCM, tương tự trường hợp BVH đã bị loại trước đó, được ước tính có giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân ngày chỉ đạt 26,8 tỷ đồng, thấp hơn mức yêu cầu duy trì tối thiểu 30 tỷ đồng.

Với kịch bản dự phóng trên, Mirae Asset ước tính các quỹ ETF sẽ giải ngân mua vào khoảng hơn 600 nghìn cổ phiếu VPL trong đợt cơ cấu sắp tới, tương ứng tỷ trọng khoảng 0,7% trong danh mục. Tỷ trọng này chịu ràng buộc bởi cơ cấu các cổ phiếu cùng nhóm trong rổ chỉ số và bị giới hạn mức trần tỷ trọng tối đa 15% theo quy định tính toán.

Bên cạnh đó, VIC và VHM nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị điều chỉnh giảm tỷ trọng đáng kể, do hai cổ phiếu này đã ghi nhận mức tăng mạnh trong thời gian qua và đóng góp lớn vào đà tăng của chỉ số. Theo danh mục dự kiến sau cơ cấu, các cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất vẫn bao gồm FPT (10,0%), VIC (8,7%), HPG (8,5%), TCB (7,1%) và MWG (6,4%), chiếm hơn 40% tổng vốn hóa của chỉ số.

Đối với hoạt động giao dịch của các quỹ ETF mô phỏng chỉ số VN30 (bao gồm E1VFVN30, FUEMAV30, FUEKIV30 và FUESSV30), ước tính sẽ có khoảng 2,9 triệu cổ phiếu VIC bị bán ra, trong khi 1,7 triệu cổ phiếu VPB được mua vào trong kỳ cơ cấu này.

Đối với chỉ số VNFinLead, chúng tôi nhận thấy tỷ suất quay vòng của LPB hiện tại chỉ đạt 0.09%, thấp hơn mức yêu cầu tối thiểu là 0.1%. Việc không đáp ứng tiêu chí này cho thấy khả năng cao cổ phiếu LPB sẽ bị loại khỏi chỉ số trong kỳ cơ cấu ở quý 1/2026.

Theo dữ liệu, Mirae Asset cũng không ghi nhận thêm bất kỳ cổ phiếu nào ngoài rổ đủ điều kiện để được thêm mới – hầu hết tất cả đều không đáp ứng được bước sàng lọc về thanh khoản.

Do đó, việc loại LPB sẽ khiến số lượng cổ phiếu thành phần trong chỉ số giảm xuống còn 22 mã, bao gồm 17 cổ phiếu ngân hàng và 5 cổ phiếu chứng khoán. Các cổ phiếu chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn nhất trong chỉ số hiện nay gồm: TCB (15%), VPB (15%) và MBB (11.1%).

Trước đó, Chứng khoán MBS vừa đưa ra dự báo DGC sẽ bị loại và VPL được thêm vào trong kỳ rà soát quý 1/2026 của bộ chỉ số VN30.

Theo ước tính của MBS, VPL sẽ được thêm mới do đã đáp ứng tiêu chí nằm trong Top 20 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất, dự kiến khối lượng mua vào khoảng 1,6 triệu cổ phiếu, tương đương với 0,36 ngày giao dịch. Ở chiều ngược lại, nhiều khả năng DGC sẽ bị loại để thay thế do vốn hóa sụt giảm mạnh, khối lượng bán ra vào khoảng hơn 1,7 triệu cổ phiếu, tương đương với 0,48 ngày giao dịch.

Tổng hợp trong đợt rà soát tháng 01/2026 này, MBS dự báo các cổ phiếu sẽ được các quỹ mô phỏng mua vào nhiều nhất bao gồm HPG, MWG, SAB; ngược lại các cổ phiếu bán ròng nhiều nhất là STB, LPB, VNM.

Hiện 4 quỹ ETF mô phỏng chỉ số VN30, bao gồm: DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF, MAFM VN30 ETF, với tổng tài sản đạt khoảng 9.724 tỷ đồng, trong đó Quỹ ETF DCVFMVN30 chiếm tỷ trọng lớn nhất với 6.200 tỷ đồng. Từ đầu năm đến 30/12/2025, chỉ số VN-Index đã tăng 39,4%, thấp hơn so với mức tăng 49,5% của chỉ số Vn30.