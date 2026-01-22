Nhu cầu “sống sang” đang được định hình từ những giá trị bền vững

Trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh, nhu cầu về một không gian sống sang trọng nhưng vẫn đủ tinh tế đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Thế hệ cư dân hiện nay không còn tìm kiếm một mái nhà đơn thuần, mà hướng đến một không gian sống đảm bảo sự an lành, bền vững qua nhiều thế hệ.

NGƯỜI MUA NHÀ HIỆN ĐẠI ĐANG TÌM KIẾM ĐIỀU GÌ Ở MỘT CĂN HỘ LÝ TƯỞNG?

Sống xanh và bền vững trở thành “chuẩn mới” ở đô thị lớn

Theo Savills Việt Nam (2025), giá trị bất động sản xanh tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có thể tăng từ 10 - 15% trong 3 năm tới, đồng thời, những chính sách khuyến khích phát triển công trình xanh từ Nhà nước đang giúp lối sống bền vững được đẩy mạnh và trở nên ngày một phổ biến. Điều này khiến mô hình “hệ sinh thái khép kín” dần trở thành tiêu chuẩn của phân khúc căn hộ trung và cao cấp.

Lối sống “nghỉ dưỡng xanh” là xu hướng của nhu cầu nhà ở hiện đại. Ảnh: ParkCity Hanoi.

Gần trung tâm nhưng sống “dễ thở” hơn

Cùng với đó, xu hướng dịch chuyển sang những khu đô thị được quy hoạch toàn diện ngày càng trở nên rõ rệt. Những dự án ở gần khu vực trung tâm có kết nối thuận lợi với các trục giao thông chính nhưng vẫn giữ được sự yên tĩnh và ít ô nhiễm đang nhận được sự quan tâm lớn từ tầng lớp thượng lưu. Ưu tiên của họ là những khu đô thị có cộng đồng cư dân giàu tri thức, với đầy đủ các tiện ích thiết yếu trong bán kính đi bộ và an ninh được đảm bảo tuyệt đối.

Sự riêng tư lên ngôi

Thêm vào đó, thế hệ người mua nhà hiện nay đánh giá cao những dự án có mật độ thấp và bố trí không gian thông minh. Các “chỉ số thầm lặng” như số căn/mặt sàn, tỉ lệ căn/thang máy, khả năng cách âm hay vật liệu hoàn thiện đang được họ cân nhắc kỹ; cùng với những “tiêu chí ngầm” quan trọng như hệ thống đỗ xe, hạ tầng cho xe điện và công nghệ vận hành,...

PARC RÉGENT VÀ “CÂU TRẢ LỜI” CHO NGƯỜI MUA NHÀ THẾ HỆ MỚI

Tại Việt Nam, ParkCity Hanoi là một trong những khu đô thị tiên phong trong việc kiến tạo môi trường sống lý tưởng, thể hiện qua khái niệm “wholesome community” được định hình rõ nét qua 3 trụ cột cốt lõi: Cộng đồng đa dạng - Kết nối liền mạch - Tiện nghi chu đáo. Kế thừa nền tảng ấy, Parc Régent ra đời để tiếp tục “làm giàu thêm” di sản mà ParkCity đã và đang xây dựng cho cộng đồng cư dân.

Sở hữu hơn 5000 m2 dải xanh bao quanh dự án, Parc Régent định hình chuẩn sống khác biệt của một chung cư thấp tầng tại