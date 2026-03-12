Đồng Nai lập tổ công tác soạn thảo đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 11/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã ký quyết định thành lập Tổ soạn thảo đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lộ trình phát triển của tỉnh…

Tổ soạn thảo gồm 12 thành viên, do bà Đinh Thị Dạ Thảo, Phó chánh văn phòng phụ trách Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, làm tổ trưởng. Nhiệm vụ của tổ là nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định và sát với tình hình thực tiễn của tỉnh. Các thành viên có trách nhiệm rà soát toàn diện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành, bao gồm tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp tỉnh, phân loại đô thị, hệ thống đơn vị hành chính cấp xã, tỷ lệ đô thị hóa, hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

Đồng Nai hiện có diện tích hơn 12,7 ngàn km2, đứng thứ 9 cả nước về diện tích và quy mô dân số khoảng 4,5 triệu người, đứng thứ 5 cả nước. Với 95 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 72 xã và 23 phường, tỉnh đang nỗ lực đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã đặt ra mục tiêu phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, và nhiều lĩnh vực khác, nhằm xây dựng tỉnh phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại; phấn đấu đến năm 2030 đạt các tiêu chuẩn cơ bản của thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại hội cũng đề ra 29 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10%/năm trở lên. Đến năm 2030, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP theo giá hiện hành) đạt trên 1,2 triệu tỉ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt trên 250 triệu đồng. Đến năm 2030, tỉ trọng kinh tế số trong GRDP đạt trên 30%. Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân 10-12%/năm. Đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng/năm.

Việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương không chỉ là một mục tiêu phát triển kinh tế mà còn là cơ hội để tỉnh nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, cải thiện hạ tầng và dịch vụ công, từng bước khẳng định vị thế của Đồng Nai trên bản đồ kinh tế Việt Nam.