Thứ Năm, 12/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Đồng Nai lập tổ công tác soạn thảo đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương

Hồng Quang

12/03/2026, 09:40

Ngày 11/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã ký quyết định thành lập Tổ soạn thảo đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lộ trình phát triển của tỉnh…

Sân bay Long Thành đưa vào vận hành trong năm 2026 sẽ thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế khu vực - Ảnh minh họa.
Sân bay Long Thành đưa vào vận hành trong năm 2026 sẽ thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển kinh tế khu vực - Ảnh minh họa.

Tổ soạn thảo gồm 12 thành viên, do bà Đinh Thị Dạ Thảo, Phó chánh văn phòng phụ trách Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, làm tổ trưởng. Nhiệm vụ của tổ là nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định và sát với tình hình thực tiễn của tỉnh. Các thành viên có trách nhiệm rà soát toàn diện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành, bao gồm tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp tỉnh, phân loại đô thị, hệ thống đơn vị hành chính cấp xã, tỷ lệ đô thị hóa, hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

Đồng Nai hiện có diện tích hơn 12,7 ngàn km2, đứng thứ 9 cả nước về diện tích và quy mô dân số khoảng 4,5 triệu người, đứng thứ 5 cả nước. Với 95 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 72 xã và 23 phường, tỉnh đang nỗ lực đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã đặt ra mục tiêu phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, và nhiều lĩnh vực khác, nhằm xây dựng tỉnh phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại; phấn đấu đến năm 2030 đạt các tiêu chuẩn cơ bản của thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại hội cũng đề ra 29 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10%/năm trở lên. Đến năm 2030, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP theo giá hiện hành) đạt trên 1,2 triệu tỉ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt trên 250 triệu đồng. Đến năm 2030, tỉ trọng kinh tế số trong GRDP đạt trên 30%. Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân 10-12%/năm. Đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng/năm.

Việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương không chỉ là một mục tiêu phát triển kinh tế mà còn là cơ hội để tỉnh nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, cải thiện hạ tầng và dịch vụ công, từng bước khẳng định vị thế của Đồng Nai trên bản đồ kinh tế Việt Nam.

Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành hơn 700.000 căn nhà trong giai đoạn 2021 - 2030

21:54, 27/02/2026

Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành hơn 700.000 căn nhà trong giai đoạn 2021 - 2030

Khu công nghiệp Minh Hưng: Động lực tăng trưởng mới của vùng công nghiệp mở rộng Đồng Nai

08:00, 22/01/2026

Khu công nghiệp Minh Hưng: Động lực tăng trưởng mới của vùng công nghiệp mở rộng Đồng Nai

Đón tin nóng hạ tầng, bất động sản Đồng Nai bước vào đà tăng trưởng mạnh

13:46, 16/01/2026

Đón tin nóng hạ tầng, bất động sản Đồng Nai bước vào đà tăng trưởng mạnh

Từ khóa:

Đồng Nai trực thuộc Trung ương hạ tầng Đồng Nai kinh tế số Đồng Nai tăng trưởng GRDP Đồng Nai thành phố Đồng Nai

Đọc thêm

TP. Hồ Chí Minh quy định nhà “mặt tiền” được kinh doanh khi bảo đảm an toàn giao thông

TP. Hồ Chí Minh quy định nhà “mặt tiền” được kinh doanh khi bảo đảm an toàn giao thông

Thành ủy TP. Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình các phường, xã kiểu mẫu về văn minh đô thị, trật tự công cộng; Hoàn thiện quy định về chức năng ở kết hợp kinh doanh của hộ dân dọc các tuyến đường có đủ điều kiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông...

TP. Hồ Chí Minh ban hành chính sách mới về bồi thường đất đai, hỗ trợ tái định cư

TP. Hồ Chí Minh ban hành chính sách mới về bồi thường đất đai, hỗ trợ tái định cư

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định 11/2026/QĐ-UBND (thay thế một số quyết định trước đó) về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án phát triển đô thị…

TP. Hồ Chí Minh sắp đấu giá gần 3.800 căn hộ chung cư tại Thủ Thiêm

TP. Hồ Chí Minh sắp đấu giá gần 3.800 căn hộ chung cư tại Thủ Thiêm

TP. Hồ Chí Minh lên kế hoạch đấu giá 3.790 căn hộ tại khu tái định cư Bình Khánh, phường An Khánh; dự kiến tổ chức trong tháng 5 tới...

Khu Đông Hà Nội:

Khu Đông Hà Nội: "Lên ngôi" bất động sản cộng hưởng quy hoạch chiến lược và tiêu chuẩn vận hành quốc tế

Khi Hà Nội bước vào giai đoạn tái cấu trúc không gian phát triển theo mô hình đa trung tâm, khu Đông nổi lên như một cực tăng trưởng quan trọng. Sự chuyển dịch về phía Đông cũng phản ánh thay đổi căn bản trong tư duy lựa chọn không gian sống của thế hệ cư dân mới - những người đặt tiêu chuẩn sống, trải nghiệm và khả năng tích hợp đa chức năng lên hàng đầu.

Hải Phòng: Cưỡng chế thu hồi nhà đất công sản sử dụng sai mục đích

Hải Phòng: Cưỡng chế thu hồi nhà đất công sản sử dụng sai mục đích

Thành phố đã chỉ đạo thu hồi nhà đất, thậm chí toà án đã có những bản án tuyên buộc người thuê trả lại nhà đất công sản nhưng việc thu hồi nhà vẫn chỉ nằm trên giấy…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Thế giới

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự lực, tự chủ, hiện đại

Tiêu điểm

2

Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ

Tiêu điểm

3

Quy trình sàng lọc ứng cử viên bầu cử được thực hiện sớm, chặt chẽ và minh bạch

Tiêu điểm

4

SHB chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu, nhiều quỹ ngoại đăng ký mua

Doanh nghiệp niêm yết

5

TP. Hồ Chí Minh ban hành chính sách mới về bồi thường đất đai, hỗ trợ tái định cư

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy