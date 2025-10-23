Những công trình lớn “đánh thức” không gian phát triển mới của Ninh Bình

Từ định hướng mở rộng trục động lực kinh tế – xã hội sau sáp nhập, Ninh Bình đang đẩy mạnh khảo sát và chuẩn bị đầu tư nhiều công trình giao thông, giáo dục và công nghệ cao quy mô lớn...

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong vừa trực tiếp khảo sát thực địa hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, gồm tuyến đường trục động lực phát triển kinh tế - xã hội (Hoa Lư – Nam Định), tuyến Thanh Liêm – Cao Bồ (T4), tuyến nối Hoa Lư với Trục dọc 07 cùng quy hoạch Khu Đại học Nam Cao và Khu Công nghệ cao Ninh Bình. Đây được xem là những bước đi quan trọng định hình không gian phát triển mới của Ninh Bình trong giai đoạn sau sáp nhập.

Trọng tâm là Dự án Xây dựng tuyến đường trục động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình (Hoa Lư – Nam Định). Dự án dự kiến xây dựng bốn tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 39 km, gồm tuyến chính dài 21 km, tuyến Vành đai 2 dài 12,2 km, tuyến nhánh kết nối đền Trần dài 5,1 km, và tuyến nhánh kết nối Vành đai 2 với tuyến đường nối hai đền Trần dài 0,7 km. Thời gian thực hiện giai đoạn 2025–2029.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khảo sát Dự án Xây dựng tuyến đường Thanh Liêm-Cao Bồ (Trục T4). Ảnh: Đức Lam

Dự án này không chỉ là công trình giao thông đơn thuần mà còn mang ý nghĩa mở rộng không gian phát triển, hình thành trục kết nối vùng giữa trung tâm chính trị – kinh tế – xã hội của khu vực Nam Định cũ với khu đô thị trung tâm mới của Ninh Bình, tạo nền tảng cho phát triển đô thị và công nghiệp trong giai đoạn tới.

Song song với đó, Dự án Xây dựng tuyến đường Thanh Liêm – Cao Bồ (Trục T4) có tổng chiều dài 16 km, điểm đầu nối tiếp đoạn T4 đang được đầu tư tại Thanh Liêm, điểm cuối giao với Quốc lộ 10 (địa phận Ý Yên). Đây là dự án đầu tư công nhóm A, quy mô 6 làn xe cơ giới, nền đường rộng 54 m, xây dựng đồng bộ hệ thống công trình trên tuyến. Thời gian thực hiện từ 2025 đến 2028.

Khi hoàn thành, tuyến T4 sẽ góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1A, đồng thời kết nối nhanh giữa các trung tâm kinh tế mới của Ninh Bình, Hà Nam và khu vực duyên hải Nam Định – Thái Bình, mở ra không gian liên kết vùng hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, Dự án Xây dựng tuyến đường nối Hoa Lư với Trục dọc 07 có tổng chiều dài khoảng 9,78 km, trong đó tuyến chính dài 8,84 km (điểm đầu giao với đường Trịnh Tú thuộc phường Hoa Lư, điểm cuối nối với Trục dọc 07 thuộc xã Vũ Dương). Tuyến nhánh kết nối với Quốc lộ 10 dài 0,94 km, bao gồm hạng mục cầu vượt sông Đáy, nút giao liên thông cao tốc Bắc – Nam, và nhánh kết nối đường trục kinh tế Cao Bồ – Ninh Cơ. Thời gian thực hiện từ 2025–2029.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khảo sát vị trí quy hoạch Khu Đại học Nam Cao và Khu Công nghệ cao tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Đức Lam

Ba dự án hạ tầng này, khi hoàn thiện, sẽ tạo thành mạng lưới giao thông đồng bộ, đóng vai trò “xương sống” trong chiến lược phát triển không gian kinh tế vùng trung tâm sau sáp nhập, hướng tới kết nối thống nhất và phát triển bền vững toàn tỉnh.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong đã khảo sát quy hoạch Khu Đại học Nam Cao và Khu Công nghệ cao tỉnh Ninh Bình – hai khu vực được kỳ vọng trở thành hạt nhân tri thức và công nghệ của vùng.

Khu Đại học Nam Cao được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 27/9/2013, với tổng diện tích 754 ha. Dự án hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học khu vực đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô Hà Nội. Đồng thời, khu đại học này cũng giúp điều chỉnh, phân bố lại mạng lưới cơ sở đào tạo, bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2050.

Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã tới khảo sát vị trí Dự án Xây dựng cầu vượt sông Đáy và tuyến đường kết nối Quốc lộ 1A với Trục dọc 07, đồng thời định hướng quy hoạch hai bên bờ sông Đáy gắn với Khu Công nghệ cao Ninh Bình.

Việc hình thành hệ thống hạ tầng giao thông, giáo dục và công nghệ cao đồng bộ không chỉ giúp Ninh Bình mở rộng không gian phát triển đô thị – công nghiệp – dịch vụ, mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược trong quy hoạch phát triển vùng. Đây là nền tảng để địa phương bứt phá, trở thành trung tâm kết nối mới của khu vực Nam đồng bằng sông Hồng, tạo động lực lan tỏa cho toàn vùng sau hợp nhất hành chính.