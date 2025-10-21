Huế đầu tư cải tạo 69 chợ, xây mới 17 chợ giai đoạn 2026-2030

Ngày 20/10/2025, UBND Thành phố Huế cho biết Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương đã ký ban hành Kế hoạch số 425/KH-UBND về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026–2030...

Kế hoạch hướng tới hoàn thiện mạng lưới chợ, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn, vệ sinh, phòng cháy, chữa cháy, văn minh thương mại, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phục vụ phát triển kinh tế địa phương.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2030, 100% các chợ trên địa bàn thành phố Huế sẽ được phê duyệt Phương án giá sử dụng diện tích bán hàng, Nội quy hoạt động và Phương án bố trí, sắp xếp ngành hàng. Nội dung này nhằm quản lý thống nhất hoạt động thương mại, bảo đảm quyền lợi của tiểu thương, nâng cao hiệu quả vận hành và đáp ứng nhu cầu dân sinh ngày càng tăng.

Thành phố đặt trọng tâm vào đầu tư cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới hệ thống chợ giai đoạn 2026–2030. Tất cả các chợ sau khi đầu tư, nâng cấp sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, văn minh thương mại và hiệu quả kinh tế – xã hội. Đây là giải pháp nhằm xử lý tình trạng xuống cấp của nhiều chợ hiện nay, bảo đảm không gian buôn bán an toàn, đồng bộ, phục vụ nhu cầu của người dân.

UBND thành phố xác định nâng cấp mạng lưới chợ sẽ giúp ổn định hoạt động thương mại – dịch vụ tại địa phương. Các nội dung liên quan đến quản lý, vận hành sẽ được tăng cường nhằm tiết giảm tối đa khiếu nại, khiếu kiện phát sinh từ cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và trật tự thương mại trên địa bàn.

Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026–2030 đặt mục tiêu nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 69 chợ hiện có và xây dựng mới hoặc xây dựng lại 17 chợ, trong đó có 5 chợ xây mới tại vị trí cũ và 12 chợ xây mới tại vị trí mới. Các hạng mục đầu tư bao gồm nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, cải thiện không gian buôn bán, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy và các công trình phụ trợ.

UBND các phường, xã có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp kiến nghị cơ quan có thẩm quyền phân bổ vốn đầu tư công hằng năm và theo giai đoạn để phục vụ xây dựng, nâng cấp, cải tạo, mở rộng chợ. Các nguồn lực đầu tư sẽ tập trung vào những chợ xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu về vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn thực phẩm.

Thành phố Huế khuyến khích xã hội hóa đầu tư nhằm huy động thêm nguồn lực từ doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác, giảm áp lực cho ngân sách. Công tác quy hoạch, bố trí ngành hàng sẽ được thực hiện đồng bộ, khoa học, bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người dân và tiểu thương trong quá trình kinh doanh.

Các hội nghị kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã với ngân hàng và tổ chức tín dụng sẽ được tổ chức nhằm tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn đầu tư ưu đãi cho các dự án xây dựng mới, nâng cấp hạ tầng thương mại. Việc huy động đa dạng nguồn lực giúp thúc đẩy tiến độ dự án và bảo đảm tính bền vững trong công tác quản lý.

Với định hướng đầu tư đồng bộ, hệ thống chợ trên địa bàn thành phố Huế sẽ được nâng cấp về cơ sở vật chất, từng bước hiện đại hóa, đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý và phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.