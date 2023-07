PDR: Dư nợ trái phiếu còn khoảng 1.400 tỷ, từ nay đến cuối năm có thêm 1.500 tỷ trả nợ từ Danh Khôi

Ngày 30/06/2023, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 với tất cả tờ trình được thông qua, trong đó đáng chú ý là hai phương án phát hành cổ phiếu nhằm huy động gần 2.015 tỷ đồng nhằm tái cơ cấu các khoản vay.

Theo ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị PDR, năm 2022 PDR đặt mục tiêu cao dựa trên nguồn lực đang có của Công ty. Tuy nhiên do những biến động tiêu cực của thị trường bất động sản trong giai đoạn cuối năm 2022 nên Công ty đã không đạt được kế hoạch.

“Tuy vậy, điểm tích cực của PDR trong năm qua là đã tất toán nhiều lô trái phiếu trước hạn, giữ uy tín với trái chủ cũng như cổ đông. Các chỉ số tiêu biểu cho sức khỏe doanh nghiệp đều được duy trì ở mức tốt. Tôi tự tin cho rằng giai đoạn khó khăn nhất của PDR đã đi qua”, ông Đạt nói.

Sự tự tin này được thể hiện qua kết quả lợi nhuận quý II/2023 với 360 tỷ đồng; thêm vào đó là khoản tiền 870 tỷ đồng trả nợ của Danh Khôi vào cuối tháng 4 vừa qua. “Từ nay đến cuối năm, Danh Khôi sẽ trả tiếp 1.500 tỷ đồng nữa”, ông Đạt cho biết thêm.

TÌnh hình kinh doanh của PDR qua các năm.

Năm 2023, PDR đặt kế hoạch 2.800 tỷ đồng doanh thu (gồm cả doanh thu tài chính, chuyển nhượng cổ phần ở công ty con, công ty liên kết), lợi nhuận trước thuế 850 tỷ đồng, sau thuế 680 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến bằng cổ phiếu tối thiểu 15%.

Phát Đạt rất chú trọng đến việc gia tăng quỹ đất để đảm bảo chiến lược phát triển bền vững. Công ty hiện sở hữu quỹ đất trên 7.434 ha tại các thị trường Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Phú Quốc,…Trong đó, các dự án đáng chú ý đang triển khai là Cadia Quy Nhơn, Bình Dương Tower, 223 Trần Phú - Đà Nẵng, Serenity Phước Hải, Bắc Hà Thanh và 39 Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM với kỳ vọng các dự án này sẽ mang lại doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng cho Công ty trong các năm tới.

Riêng dự án Cadia Quy Nhơn có tổng mức đầu tư cho hạng mục condotel khoảng 1.275 tỷ đồng, còn hạng mục hotel đang được lập kế hoạch. Dự án đã được khởi công vào năm ngoái và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2025.

Về phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, PDR dự kiến chào bán 20% cổ phần mới cho cổ đông hiện hữu (tương ứng 134 triệu cổ phiếu) với giá 10.000 đồng/cổ phần và chào bán 10% cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để tái cơ cấu các khoản vay.

Tổng vốn thu được qua đợt phát hành này dự kiến là 2.015 tỷ đồng, trong đó số tiền thu được từ việc phát hành cổ phần cho nhà đầu tư chuyên nghiệp (dự thu về 671,6 tỷ đồng) dùng để trả nợ trái phiếu (tại 31/3/2023, Phát Đạt còn gần 1.400 tỷ đồng nợ trái phiếu); còn tiền thu được từ phát hành cho cổ đông hiện hữu (dự kiến 1.340 tỷ đồng) dùng để phát triển dự án: Khu du lịch sinh thái Nhơn Hội – Bình Định (132 tỷ đồng); Khu dân cư Bắc Hà Thanh - Bình Định (hơn 511 tỷ đồng); Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp – Ngô Mây, Bình Định (400 tỷ đồng); Astral City – Bình Dương (300 tỷ đồng). Đây là các dự án mang lại doanh thu cho Công ty trong năm 2023-2024.

Được biết, tổng nợ vay của Phát Đạt là hiện là 4.440 tỷ đồng (so với khoảng 5.265 tỷ đồng vào cuối quý III/2022), trong đó có khoảng 2.510 tỷ đồng là trái phiếu. So với quy mô hoạt động và tài sản hiện có của Phát Đạt, số nợ này đang nằm trong ngưỡng khá an toàn và đảm bảo thanh khoản trong năm 2023.

Đích đến của Phát Đạt là trong năm nay, hoặc chậm nhất đầu năm sau, các khoản nợ ngắn hạn phải được dứt điểm. Và với dòng tiền thu được từ các dự án đang triển khai và từ việc thu hồi nợ của Danh khôi, dự kiến đến năm sau, Phát Đạt sẽ không có khoản nợ ngắn hạn đáng kể nào.

Đồng thời, đại hội cũng tiến hành thông qua nội dung miễn nhiệm, và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm ông Nguyễn Văn Đạt, ông Bùi Quang Anh Vũ, ông Nguyễn Tấn Danh, ông Lê Quang Phúc và ông Trọng Gia Vinh và nhân sự mới được đề cử là ông Dương Hảo Tôn.