Thứ Sáu, 12/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Những quy định mới đáng chú ý trong quản lý và sử dụng vốn ODA

Tuấn Khang

12/09/2025, 13:39

Chính phủ ban hành Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 quy định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, vốn ODA và vốn vay ưu đãi sẽ được cung cấp thông qua bốn phương thức gồm chương trình, dự án, phi dự án và hỗ trợ ngân sách. Trong đó, vốn ODA không hoàn lại được ưu tiên sử dụng để triển khai các dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, tăng cường năng lực, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng xanh, cũng như các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và an sinh xã hội.

Ngoài ra, nguồn vốn này còn có thể được dùng để chuẩn bị dự án đầu tư hoặc đồng tài trợ cho các dự án sử dụng vốn vay ưu đãi, nhằm làm tăng tính ưu đãi của khoản vay.

Trong khi đó, vốn vay ODA sẽ tập trung cho các chương trình và dự án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và hạ tầng kinh tế thiết yếu không có khả năng thu hồi vốn trực tiếp.

Vốn vay ưu đãi được ưu tiên cho các chương trình, dự án có khả năng cho vay lại, hoặc các dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách trong lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội. Đối với những dự án đặc biệt, có tính chất trọng điểm, xoay chuyển tình thế hoặc chuyển đổi trạng thái, Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét quyết định theo định hướng thu hút và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi từng thời kỳ.

Nghị định cũng quy định rõ nguyên tắc quản lý nhà nước, trong đó vốn ODA và vốn vay ưu đãi chỉ được sử dụng cho chi đầu tư phát triển, không được dùng cho chi thường xuyên.

Đặc biệt, không sử dụng vốn vay nước ngoài cho các hoạt động đào tạo, tập huấn, tham quan khảo sát, nộp thuế, trả phí, mua sắm ô tô (trừ xe chuyên dụng được cấp có thẩm quyền phê duyệt), bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chi phí hoạt động của Ban Quản lý dự án và các khoản không thuộc phạm vi đầu tư phát triển, trừ trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về vốn ODA và vốn vay ưu đãi trên nguyên tắc bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn, khả năng trả nợ, thực hiện phân cấp gắn với trách nhiệm, quyền hạn và năng lực của bộ, ngành, địa phương. Sự phối hợp trong quản lý, giám sát và đánh giá giữa các cơ quan có liên quan được coi là yếu tố then chốt để bảo đảm tính minh bạch, công khai và trách nhiệm giải trình.

Nghị định cũng nhấn mạnh việc công bố thông tin về chính sách hợp tác, lĩnh vực ưu tiên và điều kiện vay của các nhà tài trợ nước ngoài trên hệ thống Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, qua đó góp phần phòng ngừa tham nhũng, thất thoát, lãng phí trong quản lý và sử dụng vốn. Nguyên tắc minh bạch này đi kèm với yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả sử dụng vốn, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Trình tự, thủ tục triển khai cũng được quy định chặt chẽ, từ khâu lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư, thông báo cho nhà tài trợ, ký kết điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận, đến giai đoạn quản lý thực hiện, quản lý tài chính và chuyển giao kết quả.

Quy trình này áp dụng linh hoạt đối với từng loại hình như chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi, dự án phi dự án, hỗ trợ ngân sách, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA không hoàn lại hay các dự án khu vực có sự tham gia của Việt Nam.

Một điểm mới đáng chú ý là khu vực tư nhân cũng có thể tiếp cận và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thông qua các cơ chế như phần vốn Nhà nước tham gia trong dự án PPP, tham gia thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ khu vực tư nhân, hoặc được giao thực hiện các nhiệm vụ đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công.

Nghị định số 242/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/9/2025, thay thế Nghị định số 114/2021/NĐ-CP và Nghị định số 20/2023/NĐ-CP. Việc ban hành nghị định mới không chỉ cụ thể hóa định hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi trong giai đoạn tới, mà còn thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc cải cách quản lý tài chính công, tăng cường minh bạch, trách nhiệm giải trình và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính quốc tế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

JICA cung cấp khoản ODA trị giá gần 61 tỷ JPY cho Việt Nam

15:40, 04/07/2023

JICA cung cấp khoản ODA trị giá gần 61 tỷ JPY cho Việt Nam

Đề xuất đầu tư 500 km metro ở TP.HCM không dùng vốn ODA

11:55, 19/05/2023

Đề xuất đầu tư 500 km metro ở TP.HCM không dùng vốn ODA

Chậm trễ lựa chọn nhà thầu thi công dự án ODA kết nối giao thông miền núi phía Bắc hơn 5.000 tỷ

08:35, 06/10/2022

Chậm trễ lựa chọn nhà thầu thi công dự án ODA kết nối giao thông miền núi phía Bắc hơn 5.000 tỷ

Từ khóa:

đầu tư Tiêu điểm vốn oda

Đọc thêm

Hà Nội sẽ khởi công 8 dự án lớn trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Hà Nội sẽ khởi công 8 dự án lớn trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội sẽ khởi công loạt công trình, dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực giao thông, y tế, văn hóa và đô thị...

Huế giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 68% kế hoạch

Huế giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 68% kế hoạch

Từ đầu năm đến hết tháng 8/2025, thành phố Huế đạt kết quả nổi bật trong thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng. Trong đó, việc giải ngân vốn đầu tư công đạt 67,8% kế hoạch, vượt mức trung bình toàn quốc, thể hiện nỗ lực nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương...

Hà Nội xử lý nghiêm, dứt điểm các điểm, bãi trông giữ xe tự phát, không phép

Hà Nội xử lý nghiêm, dứt điểm các điểm, bãi trông giữ xe tự phát, không phép

Hà Nội đang khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn diện các khu vực gầm cầu đã và đang được sử dụng tạm để trông giữ phương tiện; đồng thời, xử lý nghiêm, dứt điểm các điểm, bãi trông giữ xe tự phát, không phép, đặc biệt, tại khu vực gầm cầu....

Công điện của Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Công điện của Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Việc giải ngân đầu tư công vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược và là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo việc làm, thu nhập, sinh kế cho người dân…

Quảng Ninh tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án điện khí LNG

Quảng Ninh tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án điện khí LNG

UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo phường Cửa Ông tổ chức cưỡng chế phóng mặt bằng đối với các trường hợp không đồng thuận tại dự án Nhà máy điện khí LNG…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Thế giới

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

Thế giới

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Tháo “nút thắt” vốn cho doanh nghiệp ngành xây lắp

Tài chính

2

Bộ Tài chính: Muộn nhất tháng 12/2027 phải đưa vào vận hành cơ chế bù trừ trung tâm CCP

Chứng khoán

3

Trình Chính phủ ban hành loạt quy định mới hút vốn ngoại, tăng lượng hàng hóa, thúc đẩy nâng hạng

Chứng khoán

4

Ralph Lauren mở màn Tuần lễ thời trang New York

Đẹp +

5

ECB giữ nguyên lãi suất ở mức thấp nhất hơn 2 năm

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: