Gỡ “nút thắt” đầu tư công, Quảng Trị yêu cầu phân công trách nhiệm “6 rõ”

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 của Quảng Trị thấp hơn bình quân cả nước, nhiều dự án đứng trước nguy cơ không giải ngân hết kế hoạch. Trước thực tế này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư vào cuộc quyết liệt hơn, coi giải ngân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan để nghe báo cáo tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh tỉnh đã thành lập các tổ công tác, thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, song kết quả giải ngân vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra.

ÁP LỰC TỪ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ THỦ TỤC

Theo báo cáo, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của tỉnh được giao đến thời điểm hiện tại là 12.454 tỷ đồng. Tính đến ngày 12/12/2025, giá trị giải ngân đạt 5.875,5 tỷ đồng, tương đương 47,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương giải ngân 2.596,7 tỷ đồng, đạt 32,1% kế hoạch; vốn ngân sách địa phương giải ngân 3.278,8 tỷ đồng, đạt 50,1% kế hoạch. Tỷ lệ này vẫn thấp hơn mức bình quân cả nước, nhiều dự án đứng trước nguy cơ không giải ngân hết kế hoạch vốn, kể cả vốn năm 2024 kéo dài sang năm 2025.

Các sở, ngành cho rằng nguyên nhân chậm giải ngân xuất phát từ nhiều yếu tố quen thuộc nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Trong đó, khối lượng vốn kéo dài từ năm trước sang còn lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện năm nay. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng tiếp tục là “điểm nghẽn”, với nhiều vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu siết chặt trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện giải ngân vốn.

Bên cạnh đó, các quy định, hướng dẫn về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có nhiều thay đổi, làm kéo dài thời gian thực hiện. Đối với các dự án sử dụng vốn ODA, thủ tục giải ngân phụ thuộc nhiều vào nhà tài trợ, trong khi còn tồn tại sự khác biệt giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật sở tại. Các dự án khởi công mới cũng phải hoàn thiện nhiều thủ tục đầu tư trước khi đủ điều kiện thi công, giải ngân.

Một số dự án đặc thù về văn hóa, bảo tồn, tôn tạo di tích cần thời gian thẩm định, phê duyệt dài hơn. Ngoài ra, năng lực của một số nhà thầu còn hạn chế, thi công cầm chừng, thậm chí phải thay đổi nhà thầu, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân.

VỐN BỔ SUNG LỚN, YÊU CẦU HÀNH ĐỘNG QUYẾT LIỆT

Năm 2025 còn có yếu tố đặc thù tác động mạnh đến tỷ lệ giải ngân chung. Trong các tháng 7 và 10/2025, Quảng Trị được bổ sung kế hoạch vốn lớn, tổng cộng 3.065 tỷ đồng, chiếm 24,6% tổng vốn được giao. Nguồn vốn này tập trung vào các dự án trọng điểm như Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ – La Sơn, cùng các dự án trường nội trú liên cấp khu vực biên giới. Việc bổ sung vốn lớn trong thời gian ngắn khiến tỷ lệ giải ngân chưa kịp theo nhịp.

Các sở, ngành thảo luận giải pháp điều chỉnh kế hoạch vốn và tăng cường giám sát dự án.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh chia sẻ khó khăn với các ngành, đơn vị nhưng nhấn mạnh yêu cầu phải tăng tốc, bứt phá trong thời gian còn lại của năm. Mục tiêu là đạt mức giải ngân cao nhất, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt từ 8% trở lên.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, giám đốc ban quản lý dự án, các chủ đầu tư đề cao trách nhiệm, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả. Nhiệm vụ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, triển khai theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Theo đó, các đơn vị phải lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, từng gói thầu và tuân thủ tiến độ theo từng tuần; phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi, tháo gỡ vướng mắc và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân. Đây là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính rà soát, phân loại các chủ đầu tư, nhà thầu thường xuyên chậm tiến độ, chậm giải ngân để tham mưu UBND tỉnh xem xét không giao làm chủ đầu tư và cân nhắc điều kiện tham gia đấu thầu giai đoạn 2026 – 2030. Đồng thời, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XII rút ngắn thủ tục thanh toán, thực hiện chi trả ngay khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục cải cách hành chính, rút ngắn thủ tục; chậm ở khâu nào, người đứng đầu đơn vị đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.