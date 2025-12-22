Giải ngân vốn đầu tư công cải thiện nhẹ, tăng thêm 26 nghìn tỷ đồng trong 1 tuần

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, ước giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 18/12/2025 là 603.602,1 tỷ đồng, tăng thêm gần 26.000 tỷ đồng so với số liệu công bố 1 tuần trước. Dù vậy, vẫn còn 20 bộ ngành và 11 địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mức bình quân chung cả nước...

Theo số liệu cập nhật của Bộ Tài chính, lũy kế từ đầu năm đến ngày 18/12/2025, tổng vốn đầu tư công đã được giải ngân đạt 603.602,1 tỷ đồng, tương ứng 66,1% kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao. So với báo cáo tuần trước, khối lượng vốn thực hiện tăng thêm gần 26.000 tỷ đồng.

Nếu loại trừ phần kế hoạch được bổ sung sau ngày 30/9/2025 cũng như phần vốn triển khai theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, tỷ lệ giải ngân ước đạt khoảng 68,1% so với kế hoạch Thủ tướng giao. Dù tiến độ có dấu hiệu cải thiện, Bộ Tài chính nhận định mức thực hiện chung vẫn chưa đạt kỳ vọng, khi nhiều bộ, ngành và địa phương còn thấp hơn mức bình quân cả nước.

Đến 18/12/2025, vẫn còn 20 bộ, cơ quan trung ương và 11 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Theo đó, trong nhóm các bộ, ngành, cơ quan trung ương chậm tiến độ có thể kể đến Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Y tế, Thông tấn xã Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ.

20 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Nguồn: Bộ Tài chính

Ở khối địa phương, nhiều tỉnh, thành cũng chưa đạt mức giải ngân bình quân chung, gồm Tuyên Quang, Sơn La, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đắk Lắk, Quảng Trị, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Cao Bằng, TP. Đà Nẵng và Hưng Yên.

Ở chiều ngược lại, báo cáo của Bộ Tài chính ghi nhận 12 bộ, cơ quan trung ương đạt tỷ lệ thực hiện từ mức bình quân chung trở lên.

Đáng chú ý, nhiều đơn vị giữ vai trò then chốt trong đầu tư hạ tầng và điều tiết vĩ mô như Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ngân hàng Phát triển, cùng các cơ quan như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đều nằm trong nhóm này.

Tại các địa phương, bức tranh giải ngân cho thấy sự phân hóa rõ rệt, song đã xuất hiện những điểm sáng khi 18 tỉnh, thành phố đạt và vượt mức bình quân cả nước.

Các địa phương có kết quả tích cực gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, bên cạnh một số địa phương khác như Ninh Bình, Lào Cai, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Tây Ninh, Gia Lai, Cà Mau, Đồng Tháp và Lạng Sơn, báo cáo Bộ Tài chính nêu rõ.

Bộ Tài chính cho biết tổng kế hoạch đầu tư công sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao là 913.216,2 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn được giao ngay từ đầu năm chiếm tỷ trọng lớn, với 25.922,3 tỷ đồng, bao gồm 350.195 tỷ đồng vốn trung ương và 475.727,3 tỷ đồng đến từ vốn ngân sách địa phương.

Ở cấp địa phương, việc điều chỉnh tăng vốn cân đối ngân sách đã làm thay đổi đáng kể quy mô kế hoạch đầu tư công. So với mức Thủ tướng giao ban đầu, kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương được điều chỉnh tăng thêm 169.383,2 tỷ đồng, qua đó nâng tổng quy mô kế hoạch giao năm 2025 lên 1.082.599,4 tỷ đồng. (Bộ Tài chính)

Cùng với kế hoạch ban đầu, ngân sách trung ương tiếp tục được bổ sung thêm 87.293,9 tỷ đồng.

Khoản tăng thêm này chủ yếu đến từ 2.498,28 tỷ đồng dành cho các chương trình mục tiêu quốc gia và 84.795,68 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương.

Riêng phần vốn phát sinh sau ngày 30/9 và phần thực hiện theo Nghị quyết số 57-NQ/TW chiếm 27.429,6 tỷ đồng.

Liên quan đến công tác phân bổ, Bộ Tài chính cho biết đến thời điểm báo cáo, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã bố trí chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là 1.062.221 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương chiếm 417.110,5 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương đạt 643.249,9 tỷ đồng.

Nếu không tính phần vốn cân đối ngân sách địa phương được bổ sung thêm trong năm, khối lượng vốn thực tế đã phân bổ là 892.837,8 tỷ đồng, tương ứng 97,8% kế hoạch mà Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Phần vốn chưa phân bổ chi tiết còn 20.378,4 tỷ đồng, chiếm 2,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao tập trung tại 11 bộ, cơ quan trung ương và 24 địa phương, chủ yếu do các khoản vốn mới được giao bổ sung từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương cũng như việc điều chỉnh kế hoạch vốn sau mốc 30/9/2025.