NIC và VIS hợp tác triển khai các sáng kiến về đổi mới sáng tạo, kết nối đầu tư công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC, Bộ Tài chính) và Hội trí thức người Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (VIS) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy hợp tác, phát huy nguồn lực trí tuệ Việt toàn cầu…

Chiều 31/10 (giờ địa phương) tại Luân Đôn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã tham dự Diễn đàn về đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ chiến lược, thu hút 100 chuyên gia, trí thức người Việt tại Anh. Ngay tại diễn đàn, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với Hội trí thức người Việt (VIS) nhằm thúc đẩy hợp tác, phát huy nguồn lực trí tuệ Việt toàn cầu…

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình làm việc của Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tại Vương quốc Anh về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo (từ 29/10 – 1/11/2025).

Diễn đàn với chủ đề “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghệ chiến lược tại Việt Nam: Kinh nghiệm từ Vương quốc Anh” có sự tham dự của khoảng 100 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân và kỹ sư người Việt đang làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu và tập đoàn công nghệ hàng đầu của Anh và Bắc Ai-len.

Hoạt động này diễn ra ngay sau khi Việt Nam và Vương quốc Anh chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào ngày 29/10/2025, mở ra giai đoạn hợp tác mới, sâu rộng hơn sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Cộng đồng người Việt tại Anh và Bắc Ai-len được kỳ vọng đóng vai trò cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai quốc gia.

CƠ HỘI HỢP TÁC CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã tập trung chia sẻ kinh nghiệm, mô hình và bài học thực tiễn của Vương quốc Anh trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến. Các chủ đề được tập trung thảo luận bao gồm năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ lượng tử, khoa học dữ liệu, tài chính xanh và viễn thông thế hệ mới.

Nhiều doanh nhân và chuyên gia Việt Nam tại Anh đã giới thiệu các dự án tiêu biểu, thể hiện tiềm năng hợp tác công nghệ cao giữa hai nước.

Các dự án nổi bật gồm: hợp tác phát triển năng lượng tái tạo do Công ty ODE Ltd triển khai; dự án siêu cống ngầm Thames Tideway do Scott Wilson thực hiện; ứng dụng chấm lượng tử (quantum dot) và cảm biến hồng ngoại của Công ty Quantum Science; các giải pháp amoniac xanh và hydro xanh trong chuyển đổi năng lượng do Tập đoàn BP giới thiệu. Cùng với đó là triển vọng hợp tác về AI và mạng di động 6G từ các chuyên gia công nghệ trẻ người Việt tại Vương quốc Anh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị VIS cùng cộng đồng chuyên gia, trí thức người Việt tiếp tục phát huy vai trò và kết nối chặt chẽ với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam toàn cầu do NIC, Bộ Tài chính triển khai.

Những chia sẻ này góp phần làm rõ tiềm năng to lớn trong hợp tác Việt Nam – Vương Quốc Anh về phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược, phù hợp với định hướng của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn tới, hướng tới xây dựng nền kinh tế dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao.

KÝ KẾT MoU, KẾT NỐI MẠNG LƯỚI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TOÀN CẦU

Một dấu ấn quan trọng trong khuôn khổ chương trình là Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC - trực thuộc Bộ Tài chính) và Hội trí thức người Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (VIS).

MoU này nhằm tăng cường phối hợp triển khai các sáng kiến về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và kết nối đầu tư công nghệ. Theo đó, hai bên sẽ đẩy mạnh kết nối giữa doanh nghiệp - viện nghiên cứu - trường đại học, cùng triển khai các dự án thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao các ý kiến rất có giá trị thực tiễn của đại biểu. Phó Thủ tướng đề nghị VIS cùng cộng đồng chuyên gia, trí thức người Việt tiếp tục phát huy vai trò và kết nối chặt chẽ với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam toàn cầu do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Tài chính triển khai.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc cần tập trung vào các sáng kiến hợp tác nhằm phát triển các ngành công nghệ chiến lược mà Vương quốc Anh có thế mạnh như AI, bán dẫn, lượng tử, năng lượng tái tạo, công nghệ y sinh tiên tiến, robot, tự động hoá và tài chính xanh.

“Chính phủ Việt Nam luôn trân trọng sâu sắc và khẳng định cộng đồng trí thức, chuyên gia, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài là một phần máu thịt thiêng liêng không thể thiếu tạo nên ý chí và sức mạnh nội sinh của dân tộc”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng bày tỏ kỳ vọng mạnh mẽ rằng, bằng trí tuệ, kinh nghiệm quốc tế và tinh thần yêu nước, các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Anh sẽ tiếp tục “biến tâm huyết thành động lực, biến tri thức thành nguồn lực”, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hùng cường.

Sự kiện tại Luân Đôn là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương kết nối và phát huy nguồn lực trí tuệ Việt toàn cầu, đồng thời khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về đổi mới sáng tạo và phát triển các ngành công nghệ tương lai.