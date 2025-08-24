Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Thuế tỉnh Ninh Bình vừa công bố danh sách 83 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách tính đến ngày 30/6/2025, với tổng số tiền hơn 835,7 tỷ đồng. Trong đó, 10 doanh nghiệp lớn chiếm tới trên 93% tổng số nợ.

Theo cơ quan thuế, 23 doanh nghiệp đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế với số nợ hơn 813,2 tỷ đồng, tương đương 97% tổng nợ công bố. Các biện pháp bao gồm trích tiền trong tài khoản, phong tỏa hóa đơn và công khai trên phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, nhiều đơn vị vẫn chưa khắc phục xong nghĩa vụ tài chính.

Trong danh sách nợ lớn, Công ty Cổ phần Mặt Trời Hà Nam đứng đầu với hơn 616,6 tỷ đồng, dù đã nộp 146,5 tỷ đồng trong kỳ. Trường Đại học Hà Hoa Tiên còn nợ 62,1 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Hà Hoa Tiên nợ 31,4 tỷ đồng, trong đó có hơn 361 nghìn USD (khoảng 8,5 tỷ đồng).

Một số doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng cũng nằm trong nhóm này. Công ty TNHH Đại Dương nợ 21,4 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Xi măng Tràng An nợ 16,5 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Đá Thạch Anh Khang Minh nợ 12,6 tỷ đồng. Công ty TNHH BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp còn nợ 11,8 tỷ đồng, dù đã nộp được 6,5 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Nam Hà (8,6 tỷ đồng), Công ty Cổ phần GKM Holdings (7,5 tỷ đồng) và Công ty TNHH Future Beauty Việt Nam (5 tỷ đồng).

Tổng cộng, 10 doanh nghiệp này đang nợ hơn 793 tỷ đồng, chiếm phần lớn trong tổng số nợ công khai.

Ngoài nhóm nợ lớn, có 60 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Tổng nợ của nhóm này là hơn 22,4 tỷ đồng. Một số trường hợp đáng chú ý gồm Công ty Cổ phần Xây dựng công trình giao thông 820 (12,6 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Bắc Việt (3,8 tỷ đồng) và Công ty Cổ phần Thép Hưng Thịnh (2,4 tỷ đồng). Nhiều đơn vị khác nợ số tiền nhỏ, thậm chí chỉ vài triệu đồng, nhưng vẫn bị nêu tên do kéo dài tình trạng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Thuế tỉnh Ninh Bình cho biết việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế được thực hiện thường xuyên theo Luật Quản lý thuế. Đây là biện pháp nhằm minh bạch thông tin, tạo áp lực để doanh nghiệp tuân thủ, đồng thời góp phần chống thất thu ngân sách.

Theo cơ quan thuế, nợ đọng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến nguồn thu mà còn làm suy giảm môi trường đầu tư, tạo sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Với những trường hợp có khả năng tài chính nhưng vẫn dây dưa, ngành thuế sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp mạnh, thậm chí kiến nghị xử lý hình sự nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.

Ngành thuế cũng khuyến cáo các doanh nghiệp chủ động khắc phục sớm, tránh để số nợ phình to và phát sinh lãi chậm nộp. Việc thanh toán đúng hạn còn giúp doanh nghiệp giữ uy tín với đối tác, nhà đầu tư.