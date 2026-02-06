Ninh Bình đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI từ Singapore

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Singapore ngày càng đi vào chiều sâu, Ninh Bình đang nổi lên là điểm đến tiềm năng của các nhà đầu tư Singapore với môi trường đầu tư thuận lợi và dư địa tăng trưởng lớn.

Chiều 5/2, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn đã tiếp xã giao ngài Rajpal Singh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam. Buổi tiếp diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Singapore tiếp tục được củng cố, trong đó hợp tác đầu tư và thương mại giữ vai trò trụ cột quan trọng.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình bày tỏ vui mừng chào đón ngài Đại sứ và Đoàn công tác đến thăm, đồng thời giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế cũng như định hướng phát triển của địa phương trong giai đoạn mới. Theo đó, Ninh Bình nằm ở vị trí giao thoa chiến lược giữa vùng Đồng bằng sông Hồng, Vùng Thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Trung Bộ, sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện với các tuyến cao tốc, quốc lộ huyết mạch, kết nối thuận lợi với cảng biển quốc tế.

Đặc biệt, Ninh Bình là địa phương sở hữu Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An – lợi thế nổi trội để phát triển du lịch chất lượng cao gắn với bảo tồn di sản. Đây được xem là nền tảng quan trọng để tỉnh định hướng thu hút các dự án đầu tư bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế và gìn giữ giá trị văn hóa – sinh thái.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết Ninh Bình duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ. Tỉnh đã tự cân đối ngân sách từ năm 2022, từng bước hình thành trung tâm sản xuất ô tô quy mô lớn của cả nước, đồng thời phát triển hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ, điện tử và công nghiệp chế biến, chế tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn trao quà lưu niệm cho Ngài Rajpal Singh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam. Ảnh: An Na

Năm 2025, Ninh Bình đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 10,65%, đứng thứ 3 trong số 34 tỉnh, thành phố, vượt mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Quy mô kinh tế ước đạt 342,8 nghìn tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 89,19 triệu đồng. Riêng lĩnh vực đầu tư – doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với 293 dự án cấp mới, 508 dự án điều chỉnh; 4.914 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký đạt 115,7 nghìn tỷ đồng.

Đánh giá cao vai trò của các nhà đầu tư nước ngoài, lãnh đạo tỉnh cho biết Ninh Bình đã thu hút nhiều dự án đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Hiện trên địa bàn có 8 dự án của doanh nghiệp Singapore với tổng vốn đăng ký trên 450 triệu USD, tập trung vào may mặc, linh kiện điện tử và hạ tầng khu công nghiệp. Đáng chú ý, dự án Khu công nghiệp VSIP Ninh Bình dự kiến triển khai trong thời gian tới được kỳ vọng tạo bước đột phá trong thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, tiếp nối thành công của mô hình VSIP tại nhiều địa phương.

Song song với công nghiệp, du lịch tiếp tục là trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển của Ninh Bình. Năm 2025, địa phương ước đón gần 20 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 2,2 triệu lượt khách quốc tế. Lãnh đạo tỉnh cho biết, Ninh Bình hưởng lợi lớn từ chính sách thị thực thông thoáng của Chính phủ Việt Nam, đồng thời tích cực học hỏi kinh nghiệm của Singapore trong quản lý du lịch, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao trải nghiệm du khách.

Ngài Rajpal Singh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam trao quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn. Ảnh: An Na

Phát biểu tại buổi tiếp, ngài Đại sứ Rajpal Singh trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh, đồng thời đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và Ninh Bình nói riêng. Ngài Đại sứ khẳng định Singapore sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác và đầu tư tại Ninh Bình, tập trung vào các lĩnh vực tiềm năng như du lịch, sản xuất công nghiệp và kinh tế biển.

Ngài Đại sứ cũng chia sẻ, dự án Khu công nghiệp Hải Long (VSIP Nam Định) giai đoạn 1 là dự án VSIP thứ 22 được triển khai tại Việt Nam, thể hiện cam kết lâu dài của Singapore trong việc đồng hành cùng các địa phương Việt Nam phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian tới, Singapore sẽ tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Ninh Bình – địa phương được đánh giá có nhiều dư địa phát triển và môi trường đầu tư thuận lợi.

Cảm ơn những chia sẻ và đánh giá tích cực từ phía Singapore, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi đoàn, học tập kinh nghiệm của Singapore trong các lĩnh vực quản trị đô thị, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch. Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cũng khẳng định cam kết tiếp tục cải cách hành chính, chuyển đổi số khu vực công, đồng hành và hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác đầu tư giữa Ninh Bình và Singapore trong thời gian tới.