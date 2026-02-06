Tháng 1/2026: Vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 2,6 tỷ USD

Mặc dù tổng vốn đăng ký đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong tháng đầu năm 2026 ghi nhận mức giảm do sự sụt giảm của vốn điều chỉnh, nhưng vốn thực hiện và vốn đăng ký mới vẫn tiếp tục duy trì đà tăng…

Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến ngày 31/01/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 2,58 tỷ USD, giảm 40,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, thu hút đầu tư nước ngoài vẫn ghi nhận những gam màu sáng từ khả năng giải ngân và sự gia tăng của các dự án mới.

Cụ thể, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện ước đạt 1,68 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025. Đây tiếp tục là con số kỷ lục, đánh dấu mức vốn thực hiện cao nhất trong tháng 1 của giai đoạn 5 năm trở lại đây (2022-2026).

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính khi chiếm tới 82,5% tổng vốn thực hiện (đạt 1,39 tỷ USD). Tiếp theo là hoạt động kinh doanh bất động sản (110,2 triệu USD) và sản xuất, phân phối điện, khí đốt (66,6 triệu USD).

Vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tháng 1 các năm 2022-2025 (tỷ USD).

Trái ngược với đà giảm của tổng vốn đăng ký chung, dòng vốn cấp mới ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Có 349 dự án được cấp phép mới (tăng 23,8% so với cùng kỳ) với số vốn đăng ký đạt 1,49 tỷ USD, tăng 15,7%.

Về cơ cấu ngành, công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu tuyệt đối với 1,05 tỷ USD (chiếm 70,8% vốn đăng ký mới). Hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 243,2 triệu USD (chiếm 16,3%).

Trong tháng 1/2026, đã có 35 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư mới tại Việt Nam. Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với tổng vốn đăng ký mới đạt 906,1 triệu USD, chiếm tới 60,9% tổng vốn đăng ký mới. Các vị trí tiếp theo là Trung Quốc 169,6 triệu USD (11,4%), Nhật Bản 140,8 triệu USD (9,5%), Hoa Kỳ 85,5 triệu USD (5,7%), và Hồng Công (Trung Quốc) 66,1 triệu USD (4,4%).

Theo Cục Thống kê, nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm của tổng vốn đăng ký trong tháng 1/2026 đến từ hai hợp phần, vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần.

Trong đó, về vốn điều chỉnh, có 91 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn (tăng thêm 888,5 triệu USD), giảm mạnh 67,4% so với cùng kỳ năm trước.

Về góp vốn, mua cổ phần, có 265 lượt với tổng giá trị 198,4 triệu USD, giảm 38,6%. Trong đó, phần lớn các giao dịch là nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ (131,4 triệu USD).

Tính chung cả vốn đăng ký mới và vốn điều chỉnh, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn thu hút dòng tiền lớn nhất với 1,88 tỷ USD (chiếm 79,2%), khẳng định vị thế là lĩnh vực hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư quốc tế.