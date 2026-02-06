Tháng 1/2026: Vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 2,6 tỷ USD

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 06/02/2026
Anh Nhi
06/02/2026, 10:11
Mặc dù tổng vốn đăng ký đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong tháng đầu năm 2026 ghi nhận mức giảm do sự sụt giảm của vốn điều chỉnh, nhưng vốn thực hiện và vốn đăng ký mới vẫn tiếp tục duy trì đà tăng…
Theo số liệu từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tính đến ngày 31/01/2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 2,58 tỷ USD, giảm 40,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, thu hút đầu tư nước ngoài vẫn ghi nhận những gam màu sáng từ khả năng giải ngân và sự gia tăng của các dự án mới.
Cụ thể, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện ước đạt 1,68 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2025. Đây tiếp tục là con số kỷ lục, đánh dấu mức vốn thực hiện cao nhất trong tháng 1 của giai đoạn 5 năm trở lại đây (2022-2026).
Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính khi chiếm tới 82,5% tổng vốn thực hiện (đạt 1,39 tỷ USD). Tiếp theo là hoạt động kinh doanh bất động sản (110,2 triệu USD) và sản xuất, phân phối điện, khí đốt (66,6 triệu USD).
Trái ngược với đà giảm của tổng vốn đăng ký chung, dòng vốn cấp mới ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Có 349 dự án được cấp phép mới (tăng 23,8% so với cùng kỳ) với số vốn đăng ký đạt 1,49 tỷ USD, tăng 15,7%.
Về cơ cấu ngành, công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu tuyệt đối với 1,05 tỷ USD (chiếm 70,8% vốn đăng ký mới). Hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 243,2 triệu USD (chiếm 16,3%).
Trong tháng 1/2026, đã có 35 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư mới tại Việt Nam. Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với tổng vốn đăng ký mới đạt 906,1 triệu USD, chiếm tới 60,9% tổng vốn đăng ký mới. Các vị trí tiếp theo là Trung Quốc 169,6 triệu USD (11,4%), Nhật Bản 140,8 triệu USD (9,5%), Hoa Kỳ 85,5 triệu USD (5,7%), và Hồng Công (Trung Quốc) 66,1 triệu USD (4,4%).
Theo Cục Thống kê, nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm của tổng vốn đăng ký trong tháng 1/2026 đến từ hai hợp phần, vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần.
Trong đó, về vốn điều chỉnh, có 91 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn (tăng thêm 888,5 triệu USD), giảm mạnh 67,4% so với cùng kỳ năm trước.
Về góp vốn, mua cổ phần, có 265 lượt với tổng giá trị 198,4 triệu USD, giảm 38,6%. Trong đó, phần lớn các giao dịch là nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ (131,4 triệu USD).
Tính chung cả vốn đăng ký mới và vốn điều chỉnh, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn thu hút dòng tiền lớn nhất với 1,88 tỷ USD (chiếm 79,2%), khẳng định vị thế là lĩnh vực hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư quốc tế.
Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Singapore ngày càng đi vào chiều sâu, Ninh Bình đang nổi lên là điểm đến tiềm năng của các nhà đầu tư Singapore với môi trường đầu tư thuận lợi và dư địa tăng trưởng lớn.
Tháng đầu tiên của năm 2026 đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường với gần 49 nghìn doanh nghiệp. Tuy nhiên, quy mô vốn doanh nghiệp cũng giảm đáng kể...
Một tín hiệu đang cho thấy Chính phủ Trung Quốc sẽ đặt ra một mục tiêu tăng trưởng quốc gia thấp hơn, trong khoảng 4,5-5%, tại kỳ họp Quốc hội sắp tới...
Đồng Nai vừa trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án FDI, với tổng vốn gần 550 triệu USD, tiếp tục khẳng định sức hút đầu tư và đà phục hồi tích cực của kinh tế địa phương ngay từ đầu năm.
Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành quốc lộ và cao tốc khẩn trương hoàn thiện hạng mục thiết yếu tại trạm dừng nghỉ, điều tiết giao thông và rà soát tốc độ khai thác nhằm bảo đảm an toàn đi lại trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân 2026...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: