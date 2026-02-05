Nhiều địa phương Trung Quốc giảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2026

Một tín hiệu đang cho thấy Chính phủ Trung Quốc sẽ đặt ra một mục tiêu tăng trưởng quốc gia thấp hơn, trong khoảng 4,5-5%, tại kỳ họp Quốc hội sắp tới...

Các tỉnh thành Trung Quốc đang điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho năm 2026, với xu hướng chung là hạ thấp kỳ vọng so với những năm trước. Đây có thể là một tín hiệu cho thấy Chính phủ Trung Quốc sẽ đặt ra một mục tiêu tăng trưởng quốc gia thấp hơn, trong khoảng 4,5-5%, tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Theo tờ báo Financial Times, tính đến thời điểm này, đã có 29 trong số 31 địa phương cấp tỉnh của Trung Quốc đã công bố mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2026. Trong số đó, có 19 địa phương đã giảm mục tiêu so với năm 2025.

Các nhà kinh tế phân tích rằng việc giảm mục tiêu tăng trưởng GDP của các tỉnh là dấu hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy Bắc Kinh sẽ làm điều tương tự với mục tiêu quốc gia. Nếu mục tiêu quốc gia được đặt ở mức 4,5%, đây sẽ là mục tiêu tăng trưởng hàng năm thấp nhất kể từ khi Trung Quốc bắt đầu bước vào thời kỳ bùng nổ kinh tế vào những năm 1980. Một mục tiêu như vậy cũng báo hiệu sự giảm tốc của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới so với năm ngoái, khi GDP của Trung Quốc đạt mức tăng trưởng 5% cả năm.

Các mục tiêu tăng trưởng kinh tế do chính quyền trung ương và các địa phương Trung Quốc đặt ra có thể có ảnh hưởng sâu rộng đến chính sách của nước này. Các nhà hoạch định chính sách có thể điều chỉnh chi tiêu tài khóa và hoạt động cho vay của các ngân hàng quốc doanh để đạt được mục tiêu.

Nền kinh tế Trung Quốc đã suy yếu trong mấy năm trở lại đây do khủng hoảng thị trường bất động sản, nhu cầu nội địa suy yếu, cũng như chiến tranh thương mại với Mỹ và tình trạng dư thừa công suất dẫn tới gia tăng áp lực giảm phát.

Tuy nhiên, giới chuyên gia kinh tế cho rằng việc Trung Quốc đạt được vị thế quốc gia có thu nhập trung bình cũng đồng nghĩa rằng sự giảm tốc của nền kinh tế là điều không thể tránh khỏi.

Các nhà kinh tế của ngân hàng Goldman Sachs cho biết đối với 29 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương đã công bố mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026, trung bình trọng số mục tiêu tăng trưởng năm nay là 5,1%, giảm từ mức 5,3% của năm 2025.

Hai thành phố lớn nhất của Trung Quốc là Bắc Kinh và Thượng Hải giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng ở mức "khoảng 5%". Tuy nhiên, Quảng Đông - nền kinh tế tỉnh lớn nhất - và hai tỉnh khác đã đặt mục tiêu thấp hơn, ở mức 4,5-5%. Có bốn tỉnh khác đặt mục tiêu ở mức 4,5%.

Việc các địa phương hạ mục tiêu tăng trưởng, cùng với phát biểu chính thức của giới chức Trung Quốc, báo hiệu một mục tiêu tăng trưởng quốc gia thấp hơn.

Vào tháng 12 năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bày tỏ sự không hài lòng với việc một số địa phương cố gắng thổi phồng hiệu suất kinh tế thông qua các dự án phù phiếm và chi tiêu quá mức. Điều này cho thấy Bắc Kinh dường như sẵn sàng chấp nhận tăng trưởng chậm hơn nhưng thực chất hơn. Ông Tập nhấn mạnh rằng các nỗ lực của Chính phủ nên dựa trên thực tế và "theo đuổi tăng trưởng thực chất và bền vững mà không phóng đại".

Các nhà kinh tế cho rằng Bắc Kinh sẽ không chủ động đưa ra mục tiêu tăng trưởng 4,5%, mà thay vào đó đặt ra mức này như một cận dưới của tăng trưởng trong trường hợp có "cú sốc bên ngoài", chẳng hạn như sự sụt giảm đột ngột trong xuất khẩu do biến động thương mại.

Ông Larry Hu, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại ngân hàng đầu tư Macquarie, cho rằng Bắc Kinh sẽ điều chỉnh các chính sách kích thích trong năm nay để cố gắng đạt được mức tăng trưởng 5% nhằm có được một khởi đầu tốt cho giai đoạn kế hoạch 5 năm mới. “Nếu xuất khẩu giảm mạnh, Chính phủ sẽ can thiệp để kích thích”, ông nói.

Không phải tất cả các nhà kinh tế đều cho rằng Chính phủ Trung Quốc sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng thấp hơn. Ông Robin Xing, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại ngân hàng Morgan Stanley, cho rằng Bắc Kinh có thể chấp nhận một mục tiêu chính thức là "khoảng 5%". Một mục tiêu như vậy sẽ cho phép Bắc Kinh phát đi tín hiệu rằng họ muốn có một khởi đầu mạnh mẽ cho kế hoạch tăng trưởng 5 năm, đồng thời "tạo ra một bộ đệm cho sự giảm tốc tăng trưởng sau đó”, theo ông Xing.