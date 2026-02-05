Đồng Nai cấp phép 3 dự án FDI với tổng vốn gần 550 triệu USD

Đồng Nai vừa trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án FDI, với tổng vốn gần 550 triệu USD, tiếp tục khẳng định sức hút đầu tư và đà phục hồi tích cực của kinh tế địa phương ngay từ đầu năm.

Ngày 5/2/2026, tại Hội nghị Gặp gỡ các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), UBND tỉnh Đồng Nai đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (CNĐT) cho 3 dự án FDI, trong đó có 2 dự án mới và 1 dự án tăng vốn. Tổng vốn đăng ký đầu tư được trao giấy trong đợt này gần 550 triệu USD.

Cụ thể, Dự án Nhà máy Công ty TNHH Jabil Technology Việt Nam đến từ Singapore có vốn đăng ký đầu tư gần 80 triệu USD. Địa điểm thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Jabil Technology hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công thiết bị văn phòng và máy tính, thiết bị lưu trữ dữ liệu, thiết bị truyền thông, thiết bị công nghiệp điện tử tiêu dùng.

Dự án được trao giấy CNĐT thứ 2 trong đợt này cũng đến từ Singapore là Dự án Sembcorp Integrated Hub Đồng Nai 1 (ở Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Dự án hoạt động trong lĩnh vực cho thuê nhà xưởng, văn phòng gắn với nhà xưởng và các công trình phụ trợ với tổng vốn đầu tư đăng ký 69,65 triệu USD.

Ngoài 2 dự án đầu tư mới, Dự án Nhà máy sản xuất lốp xe HAOHUA (Việt Nam) của Công ty TNHH HAOHUA Việt Nam (thuộc Tập đoàn HAOHUA, Trung Quốc), tại Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico (xã Tân Khai, tỉnh Đồng Nai) chuyên sản xuất lốp Radial bán thép và lốp Radial toàn thép cho xe ô tô và các loại xe khác cũng được cấp phép tăng vốn đầu tư thêm 400 triệu USD, nâng tổng vốn đăng ký đầu tư vào Đồng Nai lên 900 triệu USD.

Để cấp phép tăng vốn đầu tư cho Dự án Nhà máy sản xuất lốp xe HAOHUA (Việt Nam) tại xã Tân Khai, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh đã thực hiện cấp phép chỉ trong thời gian chưa đầy 24 tiếng. Đây là sự nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư cũng như thể hiện cam kết của tỉnh trong đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp đến đầu tư và hoạt động tại Đồng Nai.

Đồng Nai là một trong những thủ phủ về công nghiệp của cả nước. Đến thời điểm hiện nay, tỉnh đã thành lập 58 khu công nghiệp, trong đó 43 khu công nghiệp đang đi vào hoạt động với tổng diện tích trên 14.600 ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt khoảng 76%.

Theo Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, kinh tế - xã hội tỉnh trong tháng 1 duy trì đà tăng trưởng với nhiều tín hiệu khả quan. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 2,5% so với tháng trước; hoạt động sản xuất nông, lâm, thủy sản ổn định; nguồn cung hàng hóa Tết được bảo đảm. UBND tỉnh đang xem xét phê duyệt phân cấp thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch chung cấp xã và quy hoạch tổng mặt bằng cho các dự án có phạm vi liên xã.

Cũng trong tháng 1, tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ khởi công, động thổ và thông xe kỹ thuật nhiều dự án chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3/2. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 17.100 tỷ đồng, tương đương 17% dự toán; chi ngân sách hơn 2.500 tỷ đồng.