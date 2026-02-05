Tháng 1/2026: Vốn đầu tư tại Đà Nẵng tăng mạnh

Ngay trong tháng đầu năm 2026 (tính từ ngày 21/12/2025 đến ngày 20/01/2026), thành phố Đà Nẵng thu hút tổng vốn đầu tư là 6.182 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2025; riêng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng gấp 6,4 lần so với cùng kỳ năm trước...

Theo Thống kê Đà Nẵng, ngay từ đầu năm 2026, hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn Đà Nẵng đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với tổng vốn đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đều tăng cao so với cùng kỳ năm 2025.

Cụ thể, trong thời gian từ ngày 21/12/2025 đến ngày 20/01/2026, Đà Nẵng thu hút tổng vốn đầu tư đạt 6.182 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong kỳ, thành phố cấp mới 11 dự án với tổng vốn đăng ký 2.703 tỷ đồng, tăng 7 dự án và gấp 14,4 lần về vốn so với cùng kỳ năm trước.

Riêng về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), trong tháng 01/2026, tính từ ngày 21/12/2025 đến ngày 20/01/2026, Đà Nẵng thu hút được 28,95 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, gấp 6,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Thành phố cấp mới 10 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 0,51 triệu USD, tăng 42,9% về số dự án nhưng giảm 89,1% về tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025. Diễn biến này cho thấy dòng vốn đầu tư nước ngoài trong kỳ chủ yếu tập trung vào việc điều chỉnh, mở rộng các dự án hiện hữu.

Bên cạnh đó, trong kỳ, ghi nhận 8 dự án FDI điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 23,75 triệu USD, tăng gấp đôi về số dự án và tăng mạnh về vốn đầu tư (so với mức 0,18 triệu USD của cùng kỳ năm 2025).

Ngoài ra, trong tháng còn phát sinh 3 lượt góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị 4,7 triệu USD, góp phần đa dạng hóa các hình thức thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Đối với thu hút vốn đầu tư trong nước, Thống kê Đà Nẵng cho biết trong thời gian này, Đà Nẵng ghi nhận có 3 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 3.479 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, dù số dự án điều chỉnh giảm song quy mô vốn điều chỉnh tăng 38,0%, điều này cho thấy xu hướng tập trung mở rộng quy mô và tăng cường nguồn lực cho các dự án đang triển khai, là tín hiệu tích cực khẳng định môi trường đầu tư tốt trên địa bàn thành phố.

Theo định hướng phát triển năm 2026, Đà Nẵng xác định ưu tiên triển khai 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược và dài hạn. Trên cơ sở đó, thành phố tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện và đề xuất các cơ chế, chính sách mới liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhằm xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, phù hợp với yêu cầu phát triển của kinh tế số và kinh tế tri thức.