Thứ Sáu, 06/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Lạm phát ở eurozone giảm sâu dưới mục tiêu

Bình Minh

06/02/2026, 07:39

Lạm phát trong khu vực eurozone đã giảm xuống mức 1,7% trong tháng 1 vừa qua, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 9/2024 và thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB)...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Theo ước tính sơ bộ từ cơ quan thống kê Eurostat, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của eurozone trong tháng đầu năm tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước, giảm từ mức tăng 2% của tháng 12 và không nằm ngoài dự báo của thị trường.

Một trong những yếu tố chính góp phần vào sự giảm tốc này là giá năng lượng giảm mạnh, với mức giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước, sâu hơn so với mức giảm 1,9% của tháng 12. Lạm phát lõi - thước đo không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm - giảm còn 2,2% từ mức 2,3% của tháng 12, thấp nhất kể từ tháng 10/2021.

Nếu so với tháng trước, giá tiêu dùng ở eurozone trong tháng 1 giảm 0,5%, đánh dấu tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 11/2023.

Tại các nền kinh tế lớn của khu vực đồng euro, lạm phát nhìn chung đều ở mức thấp. Đức ghi nhận tỷ lệ lạm phát hàng năm ước tính là 2,1%, gần với mức trung bình của khu vực đồng euro, trong khi lạm phát ở Italy chỉ ở mức 1%, phản ánh nhu cầu nội địa yếu. Pháp có mức lạm phát 0,4%, thấp nhất trong khối, cho thấy xu hướng giảm phát gần đây ở nước này đang mạnh lên. Slovakia là nước ghi nhận tốc độ lạm phát hàng năm cao nhất trong eurozone, ở mức 4,2%.

Nhóm dịch vụ ghi nhận mức tăng hàng năm cao nhất trong chỉ số giá tiêu dùng của eurozone, với mức tăng 3,2% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mức tăng này cũng đã chậm lại so với mức tăng 3,4% của tháng 12.

Giáo sư Joe Nellis, cố vấn kinh tế tại công ty MHA, cảnh báo rằng xu hướng giảm lạm phát ở eurozone một phần do nhu cầu tiêu dùng yếu. "Lạm phát giảm không hẳn là một lý do để ăn mừng. Tăng trưởng kinh tế yếu ớt trong những năm gần đây đã đè nặng lên nhu cầu, góp phần đẩy lạm phát xuống thấp hơn”, ông nói.

Dù lạm phát toàn phần giảm mạnh, lạm phát lõi ở eurozone còn cao dai dẳng so với mục tiêu. Tuy nhiên, một tin tốt là tốc độ lạm phát lõi vẫn đang trong xu hướng suy yếu thay vì tăng tốc trở lại.

Tốc độ lạm phát hàng năm của khu vực eurozone từ tháng 1/2018 đến nay. Đơn vị:% - Nguồn: Eurostat/Euronews.
Tốc độ lạm phát hàng năm của khu vực eurozone từ tháng 1/2018 đến nay. Đơn vị:% - Nguồn: Eurostat/Euronews.

Đối với các doanh nghiệp ở eurozone, môi trường kinh tế giờ đây đang trở nên dễ dự báo hơn. Tốc độ lạm phát gần với mục tiêu giúp họ cải thiện khả năng đoán định chi phí và giá cả. Cùng với đó, lãi suất đi vay - dù vẫn cao so với mức trước đại dịch - đã giảm nhiều từ mức đỉnh và có thể giảm thêm trong năm nay. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu dùng được cho là sẽ chỉ phục hồi dần khi thu nhập thực tế khởi sắc trở lại.

Tại cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày 5/2, ECB đã giữ nguyên lãi suất ở mức 2% - một quyết định không nằm ngoài dự báo.

Ông Roman Ziruk, nhà phân tích thị trường cao cấp tại công ty Ebury, cho rằng bức tranh lạm phát của eurozone hiện nay cho thấy áp lực giá cả được kiềm chế, và có khả năng lạm phát sẽ thấp hơn mục tiêu trong một thời gian nữa. "Xu hướng tăng giá nhanh chóng của đồng euro đang làm giảm giá hàng hóa nhập khẩu ở mức độ không thể xem nhẹ”, ông nhấn mạnh, và nói thêm rằng đồng euro tăng giá làm suy giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa châu Âu xuất khẩu - một lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế khu vực.

Cách đây chỉ vài tuần, thị trường dự báo ECB có thể tăng lãi suất trong năm 2026. Nhưng giờ đây, với lạm phát yếu, thị trường đã bắt đầu tính đến khả năng ECB có một đợt giảm lãi suất trong năm nay.

Ngân hàng Bank of America dự báo ECB có một đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 3/2026, và cho rằng đó sẽ là đợt hạ lãi suất cuối cùng trong chu kỳ nới lỏng này của eurozone. Sau đó, Bank of America nhận định ECB sẽ giữ nguyên lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay và suốt cả năm 2027.

Căng thẳng Greenland thúc đẩy châu Âu tìm kiếm độc lập năng lượng

07:42, 28/01/2026

Căng thẳng Greenland thúc đẩy châu Âu tìm kiếm độc lập năng lượng

Kinh tế Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tăng trưởng vượt trội trong khối eurozone

07:43, 05/02/2026

Kinh tế Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tăng trưởng vượt trội trong khối eurozone

Eurozone đạt mục tiêu lạm phát 2%

06:29, 09/01/2026

Eurozone đạt mục tiêu lạm phát 2%

Từ khóa:

châu Âu eurozone kinh tế châu Âu lạm phát thế giới

Đọc thêm

Ấn Độ tìm vốn Singapore cho tham vọng bứt tốc kinh tế không gian

Ấn Độ tìm vốn Singapore cho tham vọng bứt tốc kinh tế không gian

Trong bối cảnh kinh tế không gian toàn cầu đang thương mại hóa nhanh, Ấn Độ nổi lên như một trung tâm mới tại châu Á. Với mục tiêu xây dựng nền kinh tế không gian trị giá 44 tỷ USD vào năm 2033, New Delhi coi Singapore là đối tác then chốt để thu hút vốn và công nghệ.

ECB và BOE cùng giữ nguyên lãi suất

ECB và BOE cùng giữ nguyên lãi suất

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cùng đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày 5/2...

Thị trường toàn cầu đỏ lửa: Chứng khoán Mỹ lao dốc, bitcoin sụt 18%, giá dầu giảm gần 3%

Thị trường toàn cầu đỏ lửa: Chứng khoán Mỹ lao dốc, bitcoin sụt 18%, giá dầu giảm gần 3%

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (5/2), khi tâm lý ham thích rủi ro giảm bớt khiến cả cổ phiếu công nghệ và tiền ảo đồng loạt bị bán tháo mạnh...

Bán tháo trở lại: Vàng tuột mốc chủ chốt 4.800 USD/oz, giá bạc “bốc hơi” gần 20%

Bán tháo trở lại: Vàng tuột mốc chủ chốt 4.800 USD/oz, giá bạc “bốc hơi” gần 20%

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust xả mạnh trong phiên bán ròng thứ ba liên tiếp...

Tỷ phú Griffin: Vị thế đồng USD đã suy giảm phần nào

Tỷ phú Griffin: Vị thế đồng USD đã suy giảm phần nào

Nhà đầu tư, tỷ phú Ken Griffin nhận định rằng trong vòng 12 tháng qua, đồng USD đã mất đi một phần sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

eMagazine

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

2

Bán tháo trở lại: Vàng tuột mốc chủ chốt 4.800 USD/oz, giá bạc “bốc hơi” gần 20%

Thế giới

3

Hoa Kỳ áp thuế chống trợ cấp sơ bộ đối với một số sản phẩm gỗ của Việt Nam

Thị trường

4

Lạm phát ở eurozone giảm sâu dưới mục tiêu

Thế giới

5

Cho phép khấu trừ thuế nếu đủ chứng từ thanh toán sau khi điều chỉnh giảm

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy