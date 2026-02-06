Lạm phát ở eurozone giảm sâu dưới mục tiêu

Lạm phát trong khu vực eurozone đã giảm xuống mức 1,7% trong tháng 1 vừa qua, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 9/2024 và thấp hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB)...

Theo ước tính sơ bộ từ cơ quan thống kê Eurostat, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của eurozone trong tháng đầu năm tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước, giảm từ mức tăng 2% của tháng 12 và không nằm ngoài dự báo của thị trường.

Một trong những yếu tố chính góp phần vào sự giảm tốc này là giá năng lượng giảm mạnh, với mức giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước, sâu hơn so với mức giảm 1,9% của tháng 12. Lạm phát lõi - thước đo không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm - giảm còn 2,2% từ mức 2,3% của tháng 12, thấp nhất kể từ tháng 10/2021.

Nếu so với tháng trước, giá tiêu dùng ở eurozone trong tháng 1 giảm 0,5%, đánh dấu tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 11/2023.

Tại các nền kinh tế lớn của khu vực đồng euro, lạm phát nhìn chung đều ở mức thấp. Đức ghi nhận tỷ lệ lạm phát hàng năm ước tính là 2,1%, gần với mức trung bình của khu vực đồng euro, trong khi lạm phát ở Italy chỉ ở mức 1%, phản ánh nhu cầu nội địa yếu. Pháp có mức lạm phát 0,4%, thấp nhất trong khối, cho thấy xu hướng giảm phát gần đây ở nước này đang mạnh lên. Slovakia là nước ghi nhận tốc độ lạm phát hàng năm cao nhất trong eurozone, ở mức 4,2%.

Nhóm dịch vụ ghi nhận mức tăng hàng năm cao nhất trong chỉ số giá tiêu dùng của eurozone, với mức tăng 3,2% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mức tăng này cũng đã chậm lại so với mức tăng 3,4% của tháng 12.

Giáo sư Joe Nellis, cố vấn kinh tế tại công ty MHA, cảnh báo rằng xu hướng giảm lạm phát ở eurozone một phần do nhu cầu tiêu dùng yếu. "Lạm phát giảm không hẳn là một lý do để ăn mừng. Tăng trưởng kinh tế yếu ớt trong những năm gần đây đã đè nặng lên nhu cầu, góp phần đẩy lạm phát xuống thấp hơn”, ông nói.

Dù lạm phát toàn phần giảm mạnh, lạm phát lõi ở eurozone còn cao dai dẳng so với mục tiêu. Tuy nhiên, một tin tốt là tốc độ lạm phát lõi vẫn đang trong xu hướng suy yếu thay vì tăng tốc trở lại.

Tốc độ lạm phát hàng năm của khu vực eurozone từ tháng 1/2018 đến nay. Đơn vị:% - Nguồn: Eurostat/Euronews.

Đối với các doanh nghiệp ở eurozone, môi trường kinh tế giờ đây đang trở nên dễ dự báo hơn. Tốc độ lạm phát gần với mục tiêu giúp họ cải thiện khả năng đoán định chi phí và giá cả. Cùng với đó, lãi suất đi vay - dù vẫn cao so với mức trước đại dịch - đã giảm nhiều từ mức đỉnh và có thể giảm thêm trong năm nay. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu dùng được cho là sẽ chỉ phục hồi dần khi thu nhập thực tế khởi sắc trở lại.

Tại cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra vào ngày 5/2, ECB đã giữ nguyên lãi suất ở mức 2% - một quyết định không nằm ngoài dự báo.

Ông Roman Ziruk, nhà phân tích thị trường cao cấp tại công ty Ebury, cho rằng bức tranh lạm phát của eurozone hiện nay cho thấy áp lực giá cả được kiềm chế, và có khả năng lạm phát sẽ thấp hơn mục tiêu trong một thời gian nữa. "Xu hướng tăng giá nhanh chóng của đồng euro đang làm giảm giá hàng hóa nhập khẩu ở mức độ không thể xem nhẹ”, ông nhấn mạnh, và nói thêm rằng đồng euro tăng giá làm suy giảm khả năng cạnh tranh của hàng hóa châu Âu xuất khẩu - một lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế khu vực.

Cách đây chỉ vài tuần, thị trường dự báo ECB có thể tăng lãi suất trong năm 2026. Nhưng giờ đây, với lạm phát yếu, thị trường đã bắt đầu tính đến khả năng ECB có một đợt giảm lãi suất trong năm nay.

Ngân hàng Bank of America dự báo ECB có một đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 3/2026, và cho rằng đó sẽ là đợt hạ lãi suất cuối cùng trong chu kỳ nới lỏng này của eurozone. Sau đó, Bank of America nhận định ECB sẽ giữ nguyên lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay và suốt cả năm 2027.