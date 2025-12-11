Ninh Bình khẩn trương ứng phó ô nhiễm không khí gia tăng

Trước nguy cơ chất lượng không khí suy giảm, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành văn bản khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai loạt giải pháp cấp bách nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng...

Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc – đặc biệt là khu vực thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận có thể ghi nhận chỉ số bụi mịn PM2.5 tăng mạnh do thời tiết nghịch nhiệt, lặng gió, sương mù kéo dài.

Theo số liệu từ hệ thống quan trắc môi trường quốc gia và dự báo khí tượng thủy văn, trong những ngày tới, khu vực miền Bắc sẽ đối mặt với hình thái thời tiết bất lợi như nghịch nhiệt, lặng gió và sương mù dày. Những yếu tố này làm giảm khả năng khuếch tán chất ô nhiễm, khiến bụi mịn PM2.5 có nguy cơ tích tụ và tăng cao, thậm chí đẩy chỉ số AQI vượt mức 150 – ngưỡng có thể ảnh hưởng rõ rệt đến đời sống kinh tế – xã hội và sức khỏe cộng đồng.

Trước diễn biến này, UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành văn bản số 487/UBND-VP3, yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành và Chủ tịch UBND các đơn vị cơ sở khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó.

Cơ quan chức năng được yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về diễn biến chất lượng không khí, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh giao các đơn vị chủ động phối hợp, hỗ trợ địa phương triển khai biện pháp phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại văn bản 9593/BTNMT-MT ban hành ngày 25/11/2025.

Bên cạnh đó, tỉnh Ninh Bình yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở; xử lý nghiêm các vi phạm tại công trường xây dựng, đặc biệt là tình trạng xe vận chuyển vật liệu không che chắn gây rơi vãi, bụi bẩn. Chính quyền cơ sở được giao vận động các tổ dân phố, thôn, xóm tham gia vệ sinh khu dân cư, đường giao thông và khu vực công cộng.

Ngày 9/12/2025, trạm quan trắc tại Công viên Nam Cao, phường Phủ Lý ghi nhận chỉ số AQI Ở mức 180 (Đỏ), với nồng độ bụi mịn PM2.5 cao gấp gần 20 lần khuyến cáo của WHO. (Nguồn: IQAir)

UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng không khí và hoạt động bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất và làng nghề; kiểm soát việc vận hành hệ thống xử lý khí thải, đảm bảo tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật. Đồng thời, các đơn vị vệ sinh môi trường và chủ đầu tư dự án hạ tầng giao thông phải tăng tần suất quét đường, hút bụi, phun nước rửa đường tại các trục giao thông chính nhằm giảm phát tán bụi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao nhiệm vụ phối hợp với báo chí địa phương cập nhật liên tục chỉ số VN_AQI qua ứng dụng VNAir, giúp người dân nắm bắt kịp thời diễn biến chất lượng không khí. Trong trường hợp cần thiết, sở tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành để kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm.

Sở Xây dựng được yêu cầu tăng cường kiểm tra công trường, yêu cầu các chủ dự án thực hiện nghiêm quy định che chắn và vệ sinh phương tiện phục vụ thi công; đình chỉ thi công nếu phát hiện vi phạm ảnh hưởng môi trường.

Cùng với đó, Sở Công Thương sẽ tổ chức rà soát việc tuân thủ quy định môi trường tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, đồng thời khuyến khích giảm công suất vào những ngày chất lượng không khí đạt mức xấu trở lên.

Trong lĩnh vực y tế, Sở Y tế phối hợp với cơ quan truyền thông đưa ra khuyến cáo về sức khỏe, đặc biệt đối với nhóm người già, trẻ em và người có bệnh nền hô hấp. Cơ quan y tế đề nghị người dân hạn chế tối đa hoạt động ngoài trời, đặc biệt trong buổi sáng sớm và ban đêm – thời điểm nồng độ bụi mịn thường cao.