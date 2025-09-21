Ninh Bình phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 19/9, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội sẽ tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng phát triển giai đoạn mới và đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội chủ trì cuộc họp báo. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I sẽ diễn ra trong hai ngày 30/9 và 1/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với sự tham dự của 500 đại biểu chính thức và 285 đại biểu khách mời. Đại hội sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và thực hiện hai nội dung chính: tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội có chủ đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác tiềm năng, lợi thế, tăng tốc bứt phá; phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản; phấn đấu đến năm 2030 Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. Phương châm của Đại hội là: “Đoàn kết - Trách nhiệm - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

KINH TẾ TĂNG TRƯỞNG, NGÂN SÁCH VÀ XUẤT KHẨU ĐỀU TĂNG

Báo cáo tại cuộc họp báo cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, Ninh Bình tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo mô hình chính quyền hai cấp, hướng đến phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, góp phần cải thiện chỉ số quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Quy mô nền kinh tế sau khi hợp nhất tỉnh đạt 352.164 tỷ đồng. Thu ngân sách năm 2025 ước đạt 75.219 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2020-2025 ước đạt 9,26%/năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 89,45 triệu đồng.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội chủ trì cuộc họp báo

Bước vào giai đoạn 2025-2030, Ninh Bình đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn, với chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP tối thiểu 11%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt ít nhất 180 triệu đồng. Thu ngân sách đến năm 2030 dự kiến trên 110.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 40 tỷ USD.

Để đạt được các chỉ tiêu này, Đảng bộ tỉnh nhấn mạnh định hướng phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, huy động hiệu quả các nguồn lực, đồng thời chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao và phát triển đô thị xanh gắn với di sản.

PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Mục tiêu xuyên suốt được tỉnh xác định là đến năm 2030, Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh hướng tới xây dựng nền kinh tế có công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế, hệ thống đô thị xanh gắn với di sản, đảm bảo chất lượng sống của người dân, đồng thời nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng và thu nhập bình quân.

Các công tác chuẩn bị cho Đại hội đã cơ bản hoàn tất. Tính đến ngày 15/8, 133/133 đảng bộ trực thuộc đã tổ chức xong đại hội cấp mình, sớm 15 ngày so với quy định. Các văn kiện trình Đại hội được xây dựng công phu, theo đúng hướng dẫn của Trung ương và đã được Tổ công tác của Bộ Chính trị phê duyệt. Công tác nhân sự được chuẩn bị theo đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, với các chuyên trang, chuyên mục trên báo chí địa phương, hệ thống cổ động trực quan tại trung tâm tỉnh, triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng trước, trong và sau Đại hội.

Phát biểu tại họp báo, Phó Bí thư Đinh Thị Lụa khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của tỉnh. Đại hội không chỉ tổng kết kết quả nhiệm kỳ 2020-2025, mà còn thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa nhấn mạnh, với sự đồng hành của báo chí Trung ương và địa phương, tinh thần đoàn kết, niềm tin và khí thế mới sẽ được lan tỏa rộng rãi, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chính trị mà Đại hội đề ra.