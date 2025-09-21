Ninh Bình phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
Thiên Anh
21/09/2025, 09:17
Ngày 19/9, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội sẽ tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025, xác định phương hướng phát triển giai đoạn mới và đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội chủ trì cuộc họp báo. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I sẽ diễn ra trong hai ngày 30/9 và 1/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, với sự tham dự của 500 đại biểu chính thức và 285 đại biểu khách mời. Đại hội sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và thực hiện hai nội dung chính: tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại hội có chủ đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung sức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác tiềm năng, lợi thế, tăng tốc bứt phá; phát triển công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản; phấn đấu đến năm 2030 Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”. Phương châm của Đại hội là: “Đoàn kết - Trách nhiệm - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.
KINH TẾ TĂNG TRƯỞNG, NGÂN SÁCH VÀ XUẤT KHẨU ĐỀU TĂNG
Báo cáo tại cuộc họp báo cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, Ninh Bình tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo mô hình chính quyền hai cấp, hướng đến phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, góp phần cải thiện chỉ số quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.
Quy mô nền kinh tế sau khi hợp nhất tỉnh đạt 352.164 tỷ đồng. Thu ngân sách năm 2025 ước đạt 75.219 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2020-2025 ước đạt 9,26%/năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 89,45 triệu đồng.
Bước vào giai đoạn 2025-2030, Ninh Bình đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn, với chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP tối thiểu 11%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt ít nhất 180 triệu đồng. Thu ngân sách đến năm 2030 dự kiến trên 110.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 40 tỷ USD.
Để đạt được các chỉ tiêu này, Đảng bộ tỉnh nhấn mạnh định hướng phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, huy động hiệu quả các nguồn lực, đồng thời chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch chất lượng cao và phát triển đô thị xanh gắn với di sản.
PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Mục tiêu xuyên suốt được tỉnh xác định là đến năm 2030, Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh hướng tới xây dựng nền kinh tế có công nghiệp hiện đại, dịch vụ du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế, hệ thống đô thị xanh gắn với di sản, đảm bảo chất lượng sống của người dân, đồng thời nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng và thu nhập bình quân.
Các công tác chuẩn bị cho Đại hội đã cơ bản hoàn tất. Tính đến ngày 15/8, 133/133 đảng bộ trực thuộc đã tổ chức xong đại hội cấp mình, sớm 15 ngày so với quy định. Các văn kiện trình Đại hội được xây dựng công phu, theo đúng hướng dẫn của Trung ương và đã được Tổ công tác của Bộ Chính trị phê duyệt. Công tác nhân sự được chuẩn bị theo đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở, với các chuyên trang, chuyên mục trên báo chí địa phương, hệ thống cổ động trực quan tại trung tâm tỉnh, triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng trước, trong và sau Đại hội.
Phát biểu tại họp báo, Phó Bí thư Đinh Thị Lụa khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I là sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của tỉnh. Đại hội không chỉ tổng kết kết quả nhiệm kỳ 2020-2025, mà còn thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Lụa nhấn mạnh, với sự đồng hành của báo chí Trung ương và địa phương, tinh thần đoàn kết, niềm tin và khí thế mới sẽ được lan tỏa rộng rãi, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chính trị mà Đại hội đề ra.
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển
09:40, 19/09/2025
Phát huy vai trò tự chủ của các Hội quần chúng trong tình hình mới
08:35, 19/09/2025
Đọc thêm
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng
Sáng 20/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị lần thứ 6 của Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng. Đây là hội nghị đầu tiên diễn ra sau khi các địa phương trong vùng hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Quy định mới về xếp loại chất lượng đối với tập thể trong hệ thống chính trị
Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 366-QĐ/TW về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Quy định này không chỉ thay thế Quy định số 124-QĐ/TW mà còn mang đến một khung pháp lý mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, xếp loại trong toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.
Quy định mới về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý
Ngày 30/8/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 365-QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Nghị quyết 07/2025: Cụ thể hoá các chính sách vì con người trong cải cách bộ máy hành chính
Nghị quyết 07/2025/NQ-CP của Chính phủ đã tạo hành lang pháp lý để thực hiện các chính sách, chế độ đối với các đối tượng chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Malaysia
Hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực và thực chất của quan hệ hai nước thời gian qua, đặc biệt là dấu mốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Malaysia...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: