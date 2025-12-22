Thủ tướng: Lấy hiệu quả thực tế làm thước đo phát triển kinh tế tư nhân

Sau gần 8 tháng triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, nhận thức, hành động và kết quả bước đầu đã chuyển biến rõ nét. Chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hành động thực chất, lấy hiệu quả và kết quả cụ thể làm tiêu chí đánh giá cuối cùng.

Chiều 20/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo.

Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; cùng đại diện các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp tư nhân.

Ngay sau khi Nghị quyết số 68-NQ/TW được ban hành ngày 4/5/2025, Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện (Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 16/5/2025), đồng thời trình Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025), làm cơ sở để các cấp, các ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt.

NHẬN THỨC, HÀNH ĐỘNG VÀ NIỀM TIN ĐƯỢC CỦNG CỐ

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình, kết quả triển khai Nghị quyết 68 từ khi ban hành đến nay; làm rõ những kết quả nổi bật, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, đặc biệt trong phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, nhất là bài học về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Trên cơ sở đó, các đại biểu xác định rõ những nhiệm vụ cần hoàn thành trong tháng 12/2025, đồng thời kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, lành mạnh, công khai, minh bạch; tăng cường đối thoại, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Thủ tướng nhấn mạnh những kết quả nổi bật sau gần 8 tháng triển khai Nghị quyết 68 - Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ tổng hợp, tiếp thu đầy đủ ý kiến để hoàn thiện báo cáo và dự thảo Kết luận phiên họp. Cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo và các ý kiến tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh một số kết quả nổi bật sau gần 8 tháng triển khai Nghị quyết 68.

Theo Thủ tướng, nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân, đặc biệt là vai trò một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân, đã thẩm thấu sâu rộng trong xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước.

Đến nay, toàn bộ 34/34 địa phương và 21 bộ, cơ quan đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 68, với việc phân công nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

Kỷ luật, kỷ cương hành chính trong triển khai nhiệm vụ được tăng cường; các phương thức làm việc mới từng bước phát huy hiệu quả. Việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến doanh nghiệp được chú trọng hơn, qua đó góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP dự kiến trên 8% và kim ngạch xuất nhập khẩu kỷ lục khoảng 920 tỷ USD trong năm 2025, đưa Việt Nam vào nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại quốc tế lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, khu vực này cũng tham gia tích cực vào triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đóng góp quan trọng vào chương trình phát triển nhà ở xã hội với kết quả hoàn thành vượt kế hoạch 100 nghìn căn hộ trong năm 2025; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, xóa nhà tạm, nhà dột nát.

THỂ CHẾ, CẢI CÁCH VÀ NGUỒN LỰC ĐƯỢC THÚC ĐẨY MẠNH MẼ

Công tác thể chế hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết 68 được Chính phủ tập trung chỉ đạo. Nghị quyết số 138 và 139 của Chính phủ đã giao 69 nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương, trong đó riêng năm 2025 phải hoàn thành 43 nhiệm vụ. Đến nay, các cơ quan đã cơ bản hoàn thành 37/43 nhiệm vụ, đạt trên 80%.

Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành 15 luật và 1 nghị quyết; đồng thời ban hành 15 nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Đặc biệt, Nghị quyết số 66 được ban hành với mục tiêu cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ và 30% điều kiện kinh doanh trong năm 2025, đồng thời tiếp tục cắt giảm trong các năm tiếp theo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP

Theo đó, hơn 3.000 thủ tục hành chính và hơn 2.200 điều kiện kinh doanh đã được phê duyệt phương án cắt giảm, góp phần giảm khoảng 13.200 ngày thực hiện thủ tục và tiết kiệm chi phí tuân thủ trên 34,2 nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về thuế, phí, tiếp cận vốn, đất đai, thủ tục đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh được các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, hoàn thiện, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh.

Tác động của Nghị quyết 68 ngày càng thể hiện rõ nét. Kể từ khi Nghị quyết được ban hành, bình quân mỗi tháng có hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 38% so với bình quân 4 tháng đầu năm; đồng thời có hơn 11.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng trên 46%.

Tính chung cả năm 2025, cả nước có hơn 300.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng trên 30%; tổng vốn đăng ký đạt trên 6 triệu tỷ đồng, tăng trên 71% so với năm 2024, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên gần 1,1 triệu. Số hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong 11 tháng đạt khoảng 3.200 doanh nghiệp.

Đáng chú ý, sau ba đợt khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án lớn trong năm 2025, cả nước có 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 40% GDP, trong đó vốn tư nhân chiếm khoảng 74,6%. Kết quả này tiếp tục khẳng định chủ trương lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội.

HÀNH ĐỘNG THỰC CHẤT, KHÔNG ĐỂ “TRÊN NÓNG, DƯỚI LẠNH”

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai Nghị quyết 68. Việc quán triệt tinh thần Nghị quyết ở một số nơi còn chưa đầy đủ, toàn diện; mức độ quyết liệt giữa các bộ, ngành, địa phương chưa đồng đều; công tác phối hợp có nơi còn thiếu chặt chẽ.

Đại diện Bộ Tài chính phát biểu tại Phiên họp - Ảnh: VGP

Cải cách thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực, địa bàn chưa đạt mục tiêu đề ra; công tác thông tin, truyền thông, đặc biệt là truyền thông chính sách, chưa được chú trọng đúng mức. Phân cấp, phân quyền trong giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp chưa triệt để.

Trong khi đó, một số chính sách hỗ trợ trực tiếp về thuế, tín dụng, mặt bằng sản xuất – kinh doanh chưa được thể chế hóa đầy đủ; khu vực doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

Thủ tướng cho rằng các cấp chính quyền cần chủ động giải quyết những tồn tại nêu trên; đồng thời, các chủ thể của khu vực kinh tế tư nhân cũng phải nỗ lực vươn lên, tăng cường hợp tác, đối thoại, tích cực tham gia xây dựng và phản biện chính sách vì lợi ích chung.

Năm 2026 được xác định là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2026–2030, đồng thời là năm đầu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh khu vực kinh tế tư nhân phải tiếp tục đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, gắn với bảo đảm an ninh kinh tế và an sinh xã hội.

Với phương châm “Niềm tin – Hành động – Thực chất – Hiệu quả – Đột phá”, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ còn lại trong năm 2025; đồng thời khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý I và cả năm 2026, bảo đảm “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”, không để xảy ra tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

Thông điệp xuyên suốt trong triển khai Nghị quyết 68 được Thủ tướng khẳng định là: Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả làm thước đo và lấy kết quả thực tế làm đánh giá cuối cùng.