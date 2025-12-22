Thứ Hai, 22/12/2025

Trung tâm phục vụ hành chính công TP. Hồ Chí Minh sẽ vận hành từ ngày 31/12

Hồng Quang

22/12/2025, 09:42

Trung tâm chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cấp đầy đủ tài khoản cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính Công. Các sở, ban, ngành khẩn trương cấp tài khoản trên các phần mềm chuyên ngành, bảo đảm tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo...

Trung tâm Phục vụ Hành chính Công TP. Hồ Chí Minh sẽ vận hành từ ngày 31/12 - Ảnh minh họa.
Trung tâm Phục vụ Hành chính Công TP. Hồ Chí Minh sẽ vận hành từ ngày 31/12 - Ảnh minh họa.

Trung tâm phục vụ hành chính công TP. Hồ Chí Minh có trụ sở tại số 43 đường Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức. Việc đưa Trung tâm vào hoạt động nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ liên quan đến trụ sở làm việc, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng cũng như công tác quản lý hồ sơ, tài liệu.

Qua đó, bảo đảm việc phục vụ người dân, doanh nghiệp được thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn trong quá trình chuyển đổi.

UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu quá trình chuyển địa điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả từ bộ phận một cửa của các sở, ban, ngành về Trung tâm phục vụ hành chính công TP. Hồ Chí Minh phải được triển khai khẩn trương, liên tục, không để phát sinh ách tắc.

Cùng với đó, các đơn vị tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ tổ chức, công dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại địa điểm mới.

Thành phố quán triệt thống nhất Trung tâm phục vụ hành chính công là đầu mối tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính. Các sở, ban, ngành có trách nhiệm rà soát, sắp xếp lại quy trình nội bộ; phân công thụ lý, giải quyết hồ sơ và chuyển kết quả về Trung tâm để trả cho tổ chức, công dân hoặc thực hiện chuyển phát theo yêu cầu.

Về cơ sở vật chất, UBND TP. Hồ Chí Minh giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì xây dựng phương án di dời, bố trí quầy giao dịch, trang thiết bị công nghệ thông tin, hạ tầng mạng tại trụ sở mới, bảo đảm việc tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính diễn ra liên tục, ổn định.

Cùng với đó, Trung tâm chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cấp đầy đủ tài khoản cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm. Các sở, ban, ngành khẩn trương cấp tài khoản trên các phần mềm chuyên ngành, bảo đảm tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Về nhân sự, các sở, ban, ngành thực hiện điều động, biệt phái công chức, viên chức đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, có chữ ký số và tài khoản nghiệp vụ để làm việc tại Trung tâm. Trung tâm phục vụ hành chính công TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Bưu điện Trung tâm Sài Gòn và UBND phường Thủ Đức bố trí lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nhất là các đối tượng yếu thế trong giai đoạn đầu vận hành.

Kế hoạch cũng quy định rõ việc luân chuyển hồ sơ, thu phí, lệ phí; xử lý các hồ sơ đã tiếp nhận tại Bộ phận một cửa các sở, ban, ngành trước thời điểm chuyển đổi. Đồng thời, Thành phố tổ chức tập huấn, vận hành thử nghiệm hệ thống vào cuối tháng 12/2025 để kịp thời rút kinh nghiệm trước khi chính thức hoạt động.

Dự kiến Trung tâm phục vụ hành chính công TP. Hồ Chí Minh sẽ chính thức ra mắt và đi vào hoạt động từ ngày 31/12/2025. 

Khẩn trương xây dựng Đề án sắp xếp trạm y tế cấp xã trước 31/12/2025

Khẩn trương xây dựng Đề án sắp xếp trạm y tế cấp xã trước 31/12/2025

Bộ Y tế đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng Đề án sắp xếp các trạm y tế cấp xã thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm hoàn thành trước ngày 31/12/2025...

Giấy phép lao động tại Trung tâm tài chính quốc tế tối đa 10 năm

Giấy phép lao động tại Trung tâm tài chính quốc tế tối đa 10 năm

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 325/2025/NĐ-CP quy định về lao động, việc làm và an sinh xã hội trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trong đó, xác định thời hạn của giấy phép lao động tối đa với lao động nước ngoài là 10 năm...

Huy động sức mạnh xã hội, hướng tới chương trình giảm nghèo bao trùm và bền vững

Huy động sức mạnh xã hội, hướng tới chương trình giảm nghèo bao trùm và bền vững

Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức chính quyền hai cấp và chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 hết hiệu lực, yêu cầu đặt ra là xây dựng một Chương trình hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo. Chương trình hướng tới giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm, triển khai trên phạm vi cả nước giai đoạn 2026–2035, với mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo bình quân 1–1,5%/năm...

Công bố kế hoạch ứng phó thiên tai chung

Công bố kế hoạch ứng phó thiên tai chung

Đối tác Giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam đã xác định: hỗ trợ tiền mặt đa mục đích được coi là công cụ quan trọng, giúp người dân chủ động đáp ứng các nhu cầu thiết yếu, bảo đảm phẩm giá và quyền làm chủ trong quá trình phục hồi. Việc tái thiết nhà ở và khôi phục sinh kế được xác định là những ưu tiên then chốt nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và tăng cường khả năng chống chịu...

Sẽ điều chỉnh mức trợ giúp xã hội theo lộ trình cải cách tiền lương

Sẽ điều chỉnh mức trợ giúp xã hội theo lộ trình cải cách tiền lương

Bộ Y tế cho biết trong thời gian tới, chính sách trợ giúp xã hội sẽ tiếp tục được nghiên cứu điều chỉnh theo lộ trình cải cách tiền lương và mức tăng chỉ số giá tiêu dùng...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Thủ đô sắp khởi công những dự án đầu tư hàng triệu tỷ đồng

Video

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Thủ đô sắp khởi công những dự án đầu tư hàng triệu tỷ đồng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Toàn cảnh Lễ Công bố và Vinh danh Tin Dùng Việt Nam 2025

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026: Tìm giải pháp giữ đà tăng trưởng

