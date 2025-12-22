UOB Việt Nam mở rộng cung cấp giải pháp ngân hàng đến doanh nghiệp và người lao động tại khu vực Bình Dương cũ

Giá vàng trong nước và thế giới
Các giải pháp tài chính an toàn, liền mạch từ Ngân hàng UOB Việt Nam kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý chi lương và hỗ trợ người lao động quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả.
UOB là ngân hàng quốc tế đến từ Singapore, với hơn 32 năm hoạt động tại Việt Nam. Tại thị trường Việt Nam, UOB được biết đến là ngân hàng uy tín, cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng, tập trung chủ yếu tại hai trung tâm kinh tế lớn là Hà Nội và TP. HCM.
Hướng đến mục tiêu đưa dịch vụ ngân hàng hiện đại đến gần hơn với cộng đồng địa phương, ngày 7/12 vừa qua, tại Aeon Mall Bình Dương Canary, UOB Việt Nam đã tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm dịch vụ với khách hàng tại khu vực Bình Dương cũ (nay thuộc TP. HCM).
Sự kiện thu hút đông đảo người tham dự nhờ không gian tương tác thú vị, mini game sôi động, cơ hội giao lưu cùng nghệ sĩ và khám phá hệ sinh thái ngân hàng với đa dạng các giải pháp tài chnh từ UOB Việt Nam.
Đặc biệt, khách hàng còn được hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn như hoàn tiền 50.000 đồng khi mở tài khoản UOB, tặng voucher UrBox 50.000 đồng khi đăng ký thẻ ghi nợ UOB và hoàn tiền lên đến 500.000 đồng khi chi tiêu, duy trì số dư hợp lệ, cũng như ưu đãi đặc biệt khi mở thẻ tín dụng UOB.
Bên cạnh sự kiện chào sân, Ngân hàng UOB Việt Nam còn tổ chức chuỗi sự kiện “UOB Coffee Tour” nhằm gặp gỡ và tư vấn dịch vụ thanh toán lương - Workplace Banking cho các doanh nghiệp tại Bình Dương. Đây là sản phẩm được thiết kế chuyên biệt giúp các doanh nghiệp tối ưu quy trình quản lý lương trên nền tảng ngân hàng chuẩn quốc tế. Người lao động sẽ được hỗ trợ mở tài khoản tập trung ngay tại nơi làm việc - vừa thuận tiện cho việc đồng bộ dữ liệu, tiết kiệm thời gian và nhân lực, vừa chuẩn hóa quy trình tài chính – nhân sự theo hướng chuyên nghiệp và nhất quán.
Không dừng lại ở lợi ích cho doanh nghiệp, dịch vụ thanh toán lương của UOB Việt Nam còn đáp ứng nhu cầu tài chính của từng người lao động. Không chỉ được miễn phí mở và duy trì tài khoản nhận lương, miễn phí phát hành thẻ ghi nợ UOB, người lao động khi nhận lương qua Ngân hàng UOB còn được ưu đãi miễn phí thường niên ba năm khi mở thẻ tín dụng cùng quyền lợi trải nghiệm hệ sinh thái tài chính toàn diện, từ tiết kiệm, bảo hiểm, đầu tư đến các gói vay ưu đãi… Nhờ đó, người lao động có thể chủ động hơn trong kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm và tích lũy.
Chuỗi hoạt động vừa qua không chỉ giúp UOB Việt Nam tăng cường sự hiện diện tại Bình Dương, mà còn khẳng định cam kết mang đến các giải pháp tài chính hiện đại, an toàn và chuẩn mực từ ngân hàng quốc tế đến từ Singapore. Khách hàng được trải nghiệm hệ sinh thái tài chính toàn diện, đáp ứng đa dạng nhu cầu – từ tiền gửi, tài khoản thanh toán, vay tiêu dùng, vay mua nhà, bảo hiểm đến đầu tư bền vững. Bên cạnh đó, khách hàng còn được hưởng các đặc quyền và ưu đãi hấp dẫn cho nhiều phong cách sống như du lịch, mua sắm và ẩm thực không chỉ tại Việt Nam mà còn trong mạng lưới khu vực Đông Nam Á.
BoJ không còn là “chú bồ câu bất diệt” về chính sách tiền tệ của thế giới phát triển...
Vừa mở cửa tuần giao dịch mới vào sáng nay (22/12), giá vàng bất ngờ tăng vọt lên gần mức kỷ lục...
Công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển tài chính quốc gia, đồng thời phát đi thông điệp rõ ràng về quyết tâm hội nhập sâu rộng và nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu…
Sáng 20/12 tại Phú Quốc, nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Visit Vietnam đã chính thức ra mắt. Với vai trò là đối tác chiến lược của Visit Vietnam, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) sẽ cung cấp các giải pháp thanh toán quốc tế tiên phong, hứa hẹn mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch, tiện lợi cho khách du lịch khi tới Việt Nam.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: