Ninh Bình tăng tốc hoàn thành hơn 4.400 căn nhà ở xã hội trong năm nay

Thứ Hai, 06/10/2025
Nguyễn Thuấn
06/10/2025, 08:51
Trước áp lực tiến độ và yêu cầu hoàn thành mục tiêu trong năm 2025, Ninh Bình đang tập trung nguồn lực, huy động sự phối hợp của các sở, ngành và doanh nghiệp để thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội.
Ngày 4/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh dẫn đầu đoàn công tác đã đi thị sát, kiểm tra tiến độ xây dựng các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Ninh Bình. Chuyến làm việc nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện, hướng tới hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2025.
Trong chương trình làm việc, đoàn công tác của Bộ Xây dựng đã khảo sát thực tế dự án nhà ở xã hội tại ô đất CT01, CT02 dành cho cán bộ, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tại phường Liêm Tuyền. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 284 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2025–2027, hiện đang thi công phần móng.
Một dự án trọng điểm khác được đoàn đến kiểm tra là khu nhà ở xã hội Hoa Lư. Dự án có quy mô hơn 5ha, gồm 6 khối chung cư cao 15 tầng với tổng cộng 1.250 căn hộ, tổng vốn đầu tư hơn 1.976 tỷ đồng. Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đang trong giai đoạn san nền, khoan cọc nhồi thí nghiệm.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Sở Xây dựng Ninh Bình cho biết, các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn đang được tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm thực hiện mục tiêu của Đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021–2030.
Theo ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, địa phương được giao chỉ tiêu phát triển 4.461 căn nhà ở xã hội. Đến nay, Ninh Bình đã hoàn thành 2.036 căn, chiếm gần 46% kế hoạch. Tỉnh đặt mục tiêu trong ba tháng cuối năm sẽ hoàn thiện thêm 2.425 căn còn lại, qua đó cơ bản hoàn thành chỉ tiêu được giao trong năm 2025.
Cùng với các dự án đang thi công, Ninh Bình đang chú trọng phát triển nhà ở xã hội cho cán bộ sau sáp nhập, lực lượng công an, quân đội và sinh viên. Một trong những dự án tiêu biểu là khu nhà ở xã hội và nhà ở công nhân tại phường Lê Hồ do liên danh Công ty TNHH Flamingo Hải Tiến và Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải làm chủ đầu tư.
Dự án có quy mô 12,03ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, bao gồm hệ thống hạ tầng đồng bộ với 587 căn nhà liền kề thấp tầng (cao 3 tầng, mật độ xây dựng tối đa 80%) và một khối chung cư cao 15 tầng với 504 căn hộ.
Khởi công từ ngày 17/5/2025, trong năm nay dự án sẽ hoàn thành 300 căn thấp tầng cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính. Quý III/2026 sẽ hoàn thiện toàn bộ phần còn lại của khu thấp tầng, trong khi khối chung cư cao tầng dự kiến khởi công quý II/2026 và hoàn thành vào quý II/2028, sớm hơn kế hoạch ban đầu khoảng ba năm.
Tuy nhiên, theo các chủ đầu tư, quá trình triển khai vẫn gặp một số khó khăn, nhất là vấn đề kết nối hạ tầng kỹ thuật với khu vực xung quanh. Hiện hệ thống cấp điện, cấp nước theo quy hoạch chưa được đầu tư đến ranh giới dự án, trong khi các quy định pháp lý về ưu đãi, hỗ trợ đấu nối hạ tầng cho NƠXH còn thiếu cụ thể, gây khó khăn cho việc thực hiện.
Trước tình hình đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đề nghị Ninh Bình tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo mục tiêu hoàn thành trong năm 2025.
“Cố gắng hoàn thiện phần thô trong thời gian sớm nhất, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện. Việc này cần được giám sát thường xuyên; đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương thi công để sớm đưa công trình vào sử dụng”, Thứ trưởng Sinh nhấn mạnh.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
