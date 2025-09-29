Cần phối hợp liên ngành và doanh nghiệp để giải bài toán nhà ở xã hội

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung
ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản diễn ra chiều 22/9, ông
Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VnREA), nhận định hiện
nay, thị trường bất động sản đang bộc lộ rõ sự mất cân đối cung - cầu, tạo nên
những thách thức lớn cho cả doanh nghiệp lẫn người dân.
LỆCH PHA TRONG CƠ CẤU SẢN PHẨM
Theo số liệu của Bộ Xây dựng,
trong quý 2/2025, cả nước có 58 dự án mới được cấp phép với hơn 16.600 căn,
nhưng tồn kho vẫn ở mức cao khoảng 25.000 căn/nền. Đáng chú ý, giá căn hộ tại
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục tăng mạnh, lần lượt đạt 50 và 60
triệu đồng/m2, có dự án gần 90 triệu đồng/m2, vượt xa khả năng chi trả của phần
lớn người dân. Trong khi nguồn cung nhà ở xã hội dù có thêm hơn 9.500 căn trong
quý 2 vẫn chưa đáp ứng nhu cầu.
Qua số liệu trên, ông Khôi cho rằng
trong khi hàng loạt dự án nhà ở thương mại, đặc biệt ở phân khúc cao cấp, rơi
vào tình trạng tồn kho do thiếu sức mua, thì nhà ở xã hội và nhà ở phân khúc
trung bình lại khan hiếm. Điều đó không chỉ phản ánh sự lệch pha về cơ cấu sản
phẩm bất động sản, mà còn khiến nhu cầu an cư của đa số người dân khó được đáp ứng.
Một trong những vấn đề đáng quan
ngại nhất là khả năng tiếp cận nhà ở. "Với mức thu nhập
trung bình khoảng 15 triệu đồng/tháng, một số hộ gia đình có thể cân nhắc chuyện
mua nhà. Tuy nhiên, với mức thu nhập phổ biến hiện nay chỉ dao động trên dưới
10 triệu đồng/tháng, giấc mơ sở hữu nhà gần như vượt ngoài tầm với. Sự chênh lệch
lớn giữa thu nhập và giá nhà khiến nhiều người buộc phải kéo dài thời gian thuê
trọ, trong khi mong muốn ổn định cuộc sống ngày càng cấp thiết", ông Khôi phân tích.
Nhiều khảo sát đã chỉ rõ ngay cả
khi các hộ gia đình tiếp cận được các gói vay vốn hiện hành, nhưng với mức thu
nhập hiện nay thì phải hơn 20 năm mới có thể trả hết nợ. Khoản vay dài hạn này
trở thành gánh nặng không nhỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và
khả năng tích lũy của người dân.
Theo đại diện VnREA, các bất cập
của thị trường bất động sản phản ánh nhiều “nút thắt” về cơ chế, chính sách và
thực tiễn triển khai. Thứ nhất, thiếu quỹ đất và ưu đãi hạ tầng cho nhà ở xã hội
khiến giá căn hộ cao. Thứ hai, về tài chính – tín dụng, thời hạn vay ngắn và
lãi suất cao gây áp lực cho doanh nghiệp và người mua. Thứ ba, chi phí vật liệu
xây dựng biến động mạnh. Thứ tư, khoảng trống chính sách ở phân khúc nhà ở
trung bình khiến nhóm thu nhập trung bình khó tiếp cận nhà ở, làm thị trường tiếp
tục mất cân đối.
NHỮNG GIẢI PHÁP TRƯỚC MẮT, TRUNG VÀ DÀI HẠN
Vì vậy, ông Khôi cho rằng ưu
tiên quỹ đất là giải pháp cần thực hiện đầu tiên. Địa phương phải cụ thể hóa chỉ
tiêu quỹ đất, m2 sàn, số căn cho nhà ở xã hội trong quy hoạch, kế hoạch.
Việc bố trí sẵn quỹ đất sạch và hỗ trợ hạ tầng trong dự án nhà ở xã hội, hỗ trợ
lãi suất vay ngân hàng cho người mua sẽ giúp giảm chi phí đầu vào và qua đó giảm
giá bán căn hộ.
Đối với gói giải pháp về chính
sách tín dụng, lãnh đạo VnREA kiến nghị cần thiết kế các gói tín dụng ưu đãi
dành riêng cho nhà ở xã hội với lãi suất 4%/năm, với thời hạn vay linh hoạt
15-20 năm. Doanh nghiệp phát triển dự án cũng nên được hỗ trợ bằng cách kéo dài
thời gian vay vốn trên 10 năm. Đây là cách vừa giúp doanh nghiệp an tâm triển
khai, vừa giúp người dân giảm gánh nặng tài chính.
Nhấn mạnh về hỗ trợ hạ tầng nội bộ
dự án, hiện quy định thực tiễn mới chỉ yêu cầu địa phương đầu tư hạ tầng bên
ngoài dự án. Do đó, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đề xuất ngân sách
địa phương hỗ trợ hạ tầng bên trong, như: đường nội bộ, hệ thống cấp thoát nước,
chiếu sáng..., thì giá thành căn hộ sẽ giảm đáng kể. Đây là giải pháp thực tế để
tăng tính khả thi.
Bên cạnh đó, chính quyền địa
phương cấp tỉnh cần công bố bảng giá nguyên vật liệu xây dựng 3 tháng/lần, đồng thời, có cơ chế điều chỉnh nhanh trong thời kỳ biến động. Việc minh bạch này giúp giảm
rủi ro đội vốn, tăng niềm tin của cả doanh nghiệp và người dân.
Đối với việc chuyển đổi dự án tồn
kho, ông Khôi chia sẻ: kinh nghiệm giai đoạn thị trường 2007-2012 cho thấy việc
chuyển đổi một phần dự án thương mại sang nhà ở xã hội hoặc nhà ở trung bình đã
giúp giải phóng tồn kho và tận dụng hạ tầng sẵn có. Trong bối cảnh hiện nay, cần
có hướng dẫn thủ tục cụ thể và cơ chế chia sẻ rủi ro giữa chính quyền và chủ đầu
tư để triển khai rộng rãi hơn.
Đặc biệt, theo ông Khôi, để Quỹ Phát triển nhà ở Quốc gia sớm được thành lập, cần
có cơ chế khuyến khích sự tham gia của các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp,
không chỉ bằng vốn tiền mặt mà còn bằng công trình. Quỹ này sẽ đóng vai trò “bệ
đỡ” trong việc hỗ trợ lãi suất, đầu tư hạ tầng và tăng nguồn cung nhà ở xã hội
cho thuê và thuê - mua.
“Không một cơ quan nào có thể tự
mình giải quyết toàn bộ bài toán nhà ở xã hội. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Xây
dựng, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các địa phương là điều kiện tiên quyết.
Bên cạnh đó, chính sách tín dụng, cơ chế lãi suất, thuế - phí phù hợp cho từng
phân khúc nhà ở sẽ góp phần chống đầu cơ, lãng phí. Mặt khác, ưu đãi đất đai cần
được bàn thảo và thống nhất ở tầm vĩ mô, tránh tình trạng chồng chéo hay đùn đẩy
trách nhiệm. Khi có sự đồng bộ, các chính sách mới có thể nhanh chóng đi vào thực
tiễn”, ông Khôi nhấn mạnh.