Đề xuất 18 doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở xã hội

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Tư, 01/10/2025
Phan Nam
01/10/2025, 15:35
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ theo công văn số 9142/VPCP-CN ngày 25/9/2025 về việc tăng cường, đẩy mạnh phát triển đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đã có văn bản báo cáo Chính phủ về việc lựa chọn 18 doanh nghiệp xây dựng có năng lực làm nhà ở xã hội và 15 địa phương có nhu cầu lớn nhất về nhà ở xã hội trên cả nước.
18 doanh nghiệp được Bộ Xây dựng được đề xuất tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội để giới thiệu cho các địa phương gồm: Tập đoàn Vingroup; Tập đoàn Sun Group; Công ty Viglacera; Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD); Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (HANCORP); Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng; Công ty CP đầu tư Nam Long; Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC); Tổng công ty CP Vinaconex (VCG); Tổng Công ty Thành An (Binh đoàn 11); Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12); Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC); Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC; Công ty TNHH thương mại xây dựng Đức Mạnh; Công ty TasecoLand; Công ty cổ phần Cát Tường; Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thủ đô; Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CCI).
Về tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp, Bộ Xây dựng cho biết danh sách lựa chọn đảm bảo cân đối vùng miền, ưu tiên doanh nghiệp có năng lực triển khai tại các địa phương có nhu cầu nhà ở xã hội cao.
Các doanh nghiệp được lựa chọn cũng phải có năng lực tài chính mạnh, đảm bảo khả năng huy động vốn tự có và vốn tín dụng phục vụ triển khai dự án quy mô lớn; có kinh nghiệm triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, khu đô thị, khu nhà ở thương mại với quy mô từ hàng trăm đến hàng nghìn căn và có bộ máy quản trị chuyên nghiệp, hệ thống quản lý chất lượng, tiến độ và an toàn lao động đáp ứng yêu cầu pháp luật xây dựng và nhà ở.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần có khả năng tạo chuỗi giá trị khép kín từ quy hoạch, thiết kế, xây dựng, vận hành đến quản lý nhà ở xã hội, đảm bảo chất lượng và giá thành hợp lý. Đồng thời, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm xã hội và tinh thần đồng hành cùng Chính phủ trong thực hiện mục tiêu an sinh nhà ở, sẵn sàng dành nguồn lực đầu tư cho phân khúc nhà ở xã hội – lĩnh vực lợi nhuận thấp nhưng có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc; cam kết đồng hành lâu dài trong phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025 – 2030.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại công văn số 9142/VPCP-CN, Bộ Xây dựng cũng vừa thành lập 5 Đoàn công tác của Bộ Xây dựng - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội tại một số địa phương. Thời gian thực hiện từ ngày 29/9/2025 đến 03/10/2025.
Đoàn công tác có nhiệm vụ làm việc với các địa phương để kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong phát triển, quản lý nhà ở xã hội; đôn đốc, đẩy mạnh việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 338/QĐ-TTg và Quyết định số 444/QĐ-TTg.
Để việc kiểm tra đảm bảo chất lượng, Bộ Xây dựng đã đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 201/2025/QH15 và Luật Nhà ở năm 2023 theo nhiệm vụ, thẩm quyền, gồm: Quy định về trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội; Việc ban hành cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn; Báo cáo về Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.
15 địa phương có nhu cầu nhà ở xã hội cao nhất trên cả nước (theo đề xuất của Bộ Xây dựng) gồm: TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hà Nội, Tây Ninh, Đồng Nai, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Phòng, Vĩnh Long, Đăk Lăk, Đà Nẵng, Nghệ An, Thái Nguyên, Ninh Bình, Quảng Trị.
